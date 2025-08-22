有名人のアレンジ“そうめんレシピ”がおいしそう！ 汁なし担々麺風にイタリアン風も
うだるような暑さが続く毎日。暑さで食欲も落ちがちだが、こうした季節こそ、ひんやり冷たくて喉越しのいいそうめんが食べたくなるもの。めんつゆにわさびや生姜などの薬味を加えた王道な食べ方もアリだが、そうめんは素朴な味ゆえにさまざまなアレンジも効く。今回は有名人がインスタグラムやブログで公開したアレンジそうめんレシピの数々をチェック！
【写真】有名人のアレンジ”そうめん”がどれもおいしそう！（10枚）
■原日出子
さらっと湯がいてちょんと上に具材を乗せれば完成するのがそうめんアレンジのよいところ。女優の原日出子は、「今日の 遅いお昼は 娘ちゃんが 帰って来たので 野菜山盛り 豚しゃぶ素麺を作ったよ 美味しかった」とコメントし、自宅で色とりどりの野菜をたっぷり使った料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「食べてみたい」「野菜たっぷりで健康的」「家族愛を感じる」といったコメントが寄せられている。
■高橋真麻
なんともセレブなそうめん料理を披露したのは、フリーアナウンサーの高橋真麻。高橋はブログで「冷凍しておいたキャビアを解凍し お素麺をトリュフ風味のオリーブオイルで和えて 塩味はキャビアのみ 贅沢お素麺 美味し過ぎました」とつづり、キャビアをのせ豪華にアレンジしたそうめんを披露した。
コメント欄では「セレブリティ」「本当に、贅沢な一品」「トリュフ素麺、美味しそう」「豪華で贅沢なソーメンですね」「夏は色々アレンジして冷たい麺を食べるのが楽しいですね♡」「一回だけキャビア食べてみたい」「至福のひとときですね♡」といった声のほか、「ワタシも生ウニを白だしとオリーブオイル、わさび少々で伸ばしたソースに素麺をからめて、ウニのカッペリーニ風にして食べます」と、高橋と同様のセレブなそうめんアレンジを披露する声も見受けられた。
■真矢ミキ
女優の真矢ミキはインスタグラムで、汁なし担々麺風のそうめんレシピを公開。「先日お知り合いのお家にお邪魔しましたら、お食事の最後に少量のお素麺を担々麺のつけダレでいただくという忘れられない美味しい味に出会いました」と料理のきっかけを説明している。
あいにくこの日はそうめんを切らしていたため、中華麺で代用したようだが、投稿では「ピリ辛、やっぱり美味しいです」と完成した一品に満足げな感想をつづり、詳細なレシピも併せて紹介。鶏ひき肉や豆板醤、味噌などの材料と分量を事細かに記載し、「皆様も宜しかったらお試しを」とファンに勧めている。
人気女優は「夢に出てきた」そうめんレシピを披露！
■飯島直子
これまでもさまざまな料理を作ってはインスタグラムで公開し、ときには「不味かった」と自身の一品を酷評することもある女優の飯島直子。この日は「昨夜夢に出てきた」という「ビビンそうめん」を作ったと報告した。韓国料理のそば粉にジャガイモやトウモロコシのデンプンを加えた麺を使って作るビビン麺を元にした料理だ。
ありあわせの野菜に「ニンニク」「コチジャン大」「めんつゆ」「スリゴマ」などをあわせたそうで、「味もソコソコ」としつつも、「まあ、夢叶って満足しました」と夢を現実化させたことを満足気につづっている。ただ、本人は「ソコソコ」という出来栄えだが、コメント欄には「美味しそうでリアルにつばゴックンしました」「有り合わせでお料理作って直ちゃんって本当に庶民派で親近感しか無い」といった反響が寄せられている。
■木下優樹菜
イタリアンなそうめんアレンジを披露しているのは、元タレントの木下優樹菜さん。インスタグラムで「素麺のカッペリーニ 冷たくってさっぱり」と、夏にぴったりのそうめんアレンジ料理を披露。「カッペリーニ」とは、髪の毛のように細いパスタのこと。そうめんのように冷製で食べるのが一般的だ。木下さんは「コストコのんまんまカクテルシュリンプはラストは必ずえびちりorガーリックシュリンプになります 鶏肉はサッパリ塩ダレで。簡単らくちん」と、そうめんカッペリーニのほか、エビ料理や鶏肉料理が美しく盛り付けられた食卓の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「お店みたい」「おしゃれ」「美味しそう」「真似したい」「盛り付けも綺麗」「豪華なご飯」といったコメントが寄せられている。
■山口もえ
全国のお母さんがその手があったか！ と声をあげそうな「そうめん弁当」を披露したのはタレントの山口もえだ。インスタグラムで「つ、ついに人生初の素麺弁当作りました！」と、3つのお弁当の写真をアップしている。自身のラジオ番組のリスナーからの助言を踏まえつつ、完成に至ったようだ。
山口は「麺つゆは凍らせスープジャーに入れ」「麺はのびないように水分をしっかりきりくるくる丸めてほぐれやすくしてみたよ」と弁当ならではの工夫を説明。「麺の上にはすりごまと海苔を…揚げちくわとエビのかき揚げ（もちろん市販）あとは前の晩に作ったおかずを詰めました」と台所事情に合わせたアレンジも施しているようだ。「夏休みまでのお弁当の回数を数えてあと少しあと少しって鼓舞してる。笑」と、弁当作りもお休みになる夏休みが恋しい母としての本音も覗かせていた。
引用：
「原日出子」インスタグラム（＠hara_hideko）
「高橋真麻」ブログ
「真矢ミキ」インスタグラム（＠mikimayaofficial）
「飯島直子」インスタグラム（＠naoko_iijima_705_official）
「木下優樹菜」インスタグラム（＠yukina1204xoxo）
「山口もえ」インスタグラム（＠moe_yamaguchi0611）
【写真】有名人のアレンジ”そうめん”がどれもおいしそう！（10枚）
■原日出子
さらっと湯がいてちょんと上に具材を乗せれば完成するのがそうめんアレンジのよいところ。女優の原日出子は、「今日の 遅いお昼は 娘ちゃんが 帰って来たので 野菜山盛り 豚しゃぶ素麺を作ったよ 美味しかった」とコメントし、自宅で色とりどりの野菜をたっぷり使った料理を披露した。
■高橋真麻
なんともセレブなそうめん料理を披露したのは、フリーアナウンサーの高橋真麻。高橋はブログで「冷凍しておいたキャビアを解凍し お素麺をトリュフ風味のオリーブオイルで和えて 塩味はキャビアのみ 贅沢お素麺 美味し過ぎました」とつづり、キャビアをのせ豪華にアレンジしたそうめんを披露した。
コメント欄では「セレブリティ」「本当に、贅沢な一品」「トリュフ素麺、美味しそう」「豪華で贅沢なソーメンですね」「夏は色々アレンジして冷たい麺を食べるのが楽しいですね♡」「一回だけキャビア食べてみたい」「至福のひとときですね♡」といった声のほか、「ワタシも生ウニを白だしとオリーブオイル、わさび少々で伸ばしたソースに素麺をからめて、ウニのカッペリーニ風にして食べます」と、高橋と同様のセレブなそうめんアレンジを披露する声も見受けられた。
■真矢ミキ
女優の真矢ミキはインスタグラムで、汁なし担々麺風のそうめんレシピを公開。「先日お知り合いのお家にお邪魔しましたら、お食事の最後に少量のお素麺を担々麺のつけダレでいただくという忘れられない美味しい味に出会いました」と料理のきっかけを説明している。
あいにくこの日はそうめんを切らしていたため、中華麺で代用したようだが、投稿では「ピリ辛、やっぱり美味しいです」と完成した一品に満足げな感想をつづり、詳細なレシピも併せて紹介。鶏ひき肉や豆板醤、味噌などの材料と分量を事細かに記載し、「皆様も宜しかったらお試しを」とファンに勧めている。
人気女優は「夢に出てきた」そうめんレシピを披露！
■飯島直子
これまでもさまざまな料理を作ってはインスタグラムで公開し、ときには「不味かった」と自身の一品を酷評することもある女優の飯島直子。この日は「昨夜夢に出てきた」という「ビビンそうめん」を作ったと報告した。韓国料理のそば粉にジャガイモやトウモロコシのデンプンを加えた麺を使って作るビビン麺を元にした料理だ。
ありあわせの野菜に「ニンニク」「コチジャン大」「めんつゆ」「スリゴマ」などをあわせたそうで、「味もソコソコ」としつつも、「まあ、夢叶って満足しました」と夢を現実化させたことを満足気につづっている。ただ、本人は「ソコソコ」という出来栄えだが、コメント欄には「美味しそうでリアルにつばゴックンしました」「有り合わせでお料理作って直ちゃんって本当に庶民派で親近感しか無い」といった反響が寄せられている。
■木下優樹菜
イタリアンなそうめんアレンジを披露しているのは、元タレントの木下優樹菜さん。インスタグラムで「素麺のカッペリーニ 冷たくってさっぱり」と、夏にぴったりのそうめんアレンジ料理を披露。「カッペリーニ」とは、髪の毛のように細いパスタのこと。そうめんのように冷製で食べるのが一般的だ。木下さんは「コストコのんまんまカクテルシュリンプはラストは必ずえびちりorガーリックシュリンプになります 鶏肉はサッパリ塩ダレで。簡単らくちん」と、そうめんカッペリーニのほか、エビ料理や鶏肉料理が美しく盛り付けられた食卓の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「お店みたい」「おしゃれ」「美味しそう」「真似したい」「盛り付けも綺麗」「豪華なご飯」といったコメントが寄せられている。
■山口もえ
全国のお母さんがその手があったか！ と声をあげそうな「そうめん弁当」を披露したのはタレントの山口もえだ。インスタグラムで「つ、ついに人生初の素麺弁当作りました！」と、3つのお弁当の写真をアップしている。自身のラジオ番組のリスナーからの助言を踏まえつつ、完成に至ったようだ。
山口は「麺つゆは凍らせスープジャーに入れ」「麺はのびないように水分をしっかりきりくるくる丸めてほぐれやすくしてみたよ」と弁当ならではの工夫を説明。「麺の上にはすりごまと海苔を…揚げちくわとエビのかき揚げ（もちろん市販）あとは前の晩に作ったおかずを詰めました」と台所事情に合わせたアレンジも施しているようだ。「夏休みまでのお弁当の回数を数えてあと少しあと少しって鼓舞してる。笑」と、弁当作りもお休みになる夏休みが恋しい母としての本音も覗かせていた。
引用：
「原日出子」インスタグラム（＠hara_hideko）
「高橋真麻」ブログ
「真矢ミキ」インスタグラム（＠mikimayaofficial）
「飯島直子」インスタグラム（＠naoko_iijima_705_official）
「木下優樹菜」インスタグラム（＠yukina1204xoxo）
「山口もえ」インスタグラム（＠moe_yamaguchi0611）