堂本剛、向井理、timeleszらがチーム対抗戦で知育ゲームに挑む！ 今夜の『ニノさんSP』
今夜8月22日19時放送の二宮和也がMCを務める『ニノさん』（日本テレビ系）は、ゲームマスターの二宮が仕掛ける“夏の知育遊戯祭り”2時間SP。チーム爆烈忠臣蔵（古田新太・橋本じゅん・向井理）、チーム堂本剛（堂本剛・若槻千夏・あの）、チームtimelesz（松島聡・原嘉孝・橋本将生）、チームニノさん（菊池風磨、陣内智則、ガンバレルーヤ）が、大人も子どもも楽しく頭をストレッチできる知育ゲームで爆笑白熱バトルを繰り広げる。
【写真】堂本剛・若槻千夏・あのがチームに！
今回チャレンジするのは、ひらめきと運が試されるカード対決、語彙力と集中力で勝負するしりとりゲーム、記憶力と想像力で答えを導き出すランキングクイズなど、遊びながら学べる知育ゲームの数々。
さらに、「ニノさん的自由すぎ研究」では、もしもの世界を科学で解明。「太陽系最大の火山が日本にあったらどうなるのか？」特別CGで大検証したり、「幻の生物・特別天然記念物オオサンショウウオに出会えるか？」を、THE RAMPAGE浦川翔平が大探索する。
豪華メンバー勢ぞろいのスタジオでは、「チーム爆烈忠臣蔵」の古田新太が「負けると悔しいから普段ゲームはしない」と言い放ち、早速チームメートの橋本じゅんと向井理ら、皆を笑わせる。「チームtimelesz」の原嘉孝は、「チームワークは抜群ですから！ 今ツアーの真っ最中だし、（橋本）将生と俺はホテルで夜な夜な熱く語り合ってます！」とチームの仲の良さを猛アピール。だが、菊池風磨＆松島聡＆橋本将生からそろって明かされた爆笑実態とは…？ そして、二宮が「このチームだけ相関図が見えないのよ」という珍しい組み合わせで参戦した「チーム堂本剛」は、堂本・若槻・あのが「何にも関係ない」「でも楽しく収録はできる！」と宣言。それぞれ、優勝のご褒美である超豪華懐石弁当の獲得を目指す。
最初の知育ゲームは、「ひらがな作文ポーカー」。「あ」から「ん」までの平仮名と伸ばし棒が書かれた47枚のカードを、ポーカー同様に5枚ずつ配り、プレーヤーは配られたカードを組み合わせて言葉を作成。5つのひらがなを入れ替えどんな言葉を生み出せるのか？
2文字の言葉ができればワンペア。3文字の言葉を作ればスリーカード、3文字と2文字ができればフルハウス、最強の役が5枚のファイブカードとなる。手札の交換は一度だけ、好きな枚数を交換可能。ひらめきと運が試される最強の知育カードバトル、ファーストゲームは、古田新太VS堂本剛VS原嘉孝VS菊池風磨が対戦。ゲームマスター二宮が、カードを5枚ずつ配ると…古田が「イケた！」とさっそくひらめき、堂本も「僕もイケてる」と自信の笑みを作る中、原は周りから「何枚替える？」と揺さぶられるなど、心理戦を絡むハラハラ展開に。そんな中、風磨は「今後のこのゲームを左右する一手になる」と大胆にファイブカードを狙いにいく。風磨が5つのひらがなを組み合わせて作った言葉とは…？
続くセカンドゲームは、向井理VSあのVS松島聡VSよしこが対戦。配られたカードを見た4人は一斉に顔をしかめて「これは難しい！」。応援席からも文字を組み合わせるアイデアが次々と飛び出し、爆笑頭脳ゲームは大白熱。ひらめきと運が試される「ひらがな作文ポーカー」勝つのは一体誰、そしてどのチームか？
もしも、アリが人間サイズになったら、トラックをひっくり返せるのか？ もしも、地球の裏側まで続く穴があったら、入った人はどうなるのか？ そんな好奇心がそそられるもしもの世界を自由研究。“もしもの世界”今回は「とんでもなく高い山から雪玉を転がしたらどうなっちゃうの？」。富士山よりもエベレスト山よりも高い山で実験、それが…オリンポス山。聞きなじみのない山だが、オリンポス山とは、火星にある太陽系最大の火山。標高は2万1000メートルで、富士山のおよそ5.5倍。地球ではあり得ないスケールだが、もしもこの山が日本にあったら、我々の生活は一体どう変わる？
そして、そんなオリンポス山で、前代未聞のニノさん的自由研究を。標高2万1000メートルの頂上から雪玉を転がしたら、ふもとに着く時に、どのくらいの大きさになる？ 「直感でお答えください！」との合図と共に、直感で考えるチーム、学者のように計算をし始めるチーム…それぞれのスタイルで、雪玉の大きさを予想。富士山の約5.5倍の高さの山から雪玉をコロコロ…大実験を再現した見事なCG映像にスタジオ大盛り上がり。自由すぎ研究の驚きの結果とは？
「特別天然記念物・オオサンショウウオに何時間で出会えるか？」。そんな壮大な夏休み特別企画に挑戦するのは、『ニノさん』ロケリポートが話題のTHE RAMPAGE浦川翔平。圧倒的なダンススキルと歌唱力に加え、実は生き物にも詳しい浦川。以前も『ニノさん』で天然記念物「ヤンバルクイナ」を発見し、引きの強さを見せつけた。
そんな浦川が今回探索するのは、世界最大級の両生類とされる特別天然記念物オオサンショウウオ。予想するのは、正午からロケをスタートさせ、開始から何時間でオオサンショウウオに出会えるか？というもの。ちなみに、浦川のスケジュールは次の日の朝5時まで、そこまでに見つからなければ、スタッフが探索を続行。オオサンショウウオ研究歴14年の先生と共に、貴重なロケを、いざ開始。
「夜行性なので昼間に見つかることは極めてレア」と言われると、「ワクワクしてきたぜー！」と浦川ワールド全開。まずはオオサンショウウオの目撃情報を得るため、地元民に聞き込み調査。その間にもカエルやカマキリ、シラサギなど、生き物を次々と発見。しかし肝心のオオサンショウウオは、目撃情報こそ出てくるものの、何十年も前の情報ばかり…。巣穴のありそうな川に降り、川の茂みを網で捜索してみても、見つかるのは小さなミズカマキリやヤゴ。巨大なオオサンショウウオには一体出会えるのか…？ ニノさん的“持っている男”浦川が今回も引きの強さを見せるのか？ スタジオが騒然＆大感動する、まさかの結末が…。
さらに、二宮が仕掛ける知育ゲームが次々と登場。しりとりを格闘ゲームにアップデートした『しりとりファイター』は、互いに30文字分のヒットポイントからスタート。しりとりをしながら言葉をぶつけ合い、文字の数だけ相手にダメージを与えることができる。『ん』で終わる言葉を言ったらその時点でKO負け。
堂本剛VSまひるの戦いでは、まひるが予想外の強さを発揮。長文を連発して堂本を追い詰めると、堂本は「ヤバイこれは！」と焦る？ 一方、あのVS松島聡は、互いにじわじわとヒットポイントを削り合う大接戦。「耐えろ！」「くそー！」と大白熱。さらに、独特のワードセンスを持つ橋本じゅんが大活躍。「たじまうし！」「りずむあんどぶるーす！」と渋すぎる単語にスタジオ爆笑。最強のしりとりマスターが誕生？
「ワイヤレスイヤホン」の誕生は「Bluetooth」よりも先？後？ 「自撮り棒」の誕生は意外に古い？ そんな我々の生活に欠かせない身近なもののカードをランダムに配り、発明された年代に正しく並べていくゲーム「正しい順番に並べ続けろ！パーフェクトライン」でも大熱狂。1回でも間違えたら即脱落となるデスマッチ方式。「生活必需品、いつどこで発明された？」の1回戦目、そして2回戦目は「青春がよみがえるおもちゃ、いつブームになった？」ということで、スーパーファミコンや人生ゲームなど一世を風靡したオモチャ、そのブーム期を年代順に並べられるかに挑戦。予想合戦が白熱し、ミラクル連発の展開に。
ラストは「ひらがな作文ポーカー」の優勝決定戦。ゲームマスターの二宮も、チーム「ニノさん」として緊急参戦。それぞれの代表者が火花を散らし一発逆転を狙うも…珍回答連発？ 優勝してご褒美グルメをゲットするのはどのチームか？
『ニノさんSP』「夏の知育遊戯祭り」は、日本テレビ系にて8月22日19時放送。
