「チョーきもちい！」彼がほぼ確で沼る【ハグ中の仕草】
彼氏とはどんな方も、定期的にハグをすると思います。
せっかくなら、その際に喜んでもらえることをしてみませんか？
あなたの仕草ひとつで、今よりも愛される確率がグッと上がります。
なので、色々試してみる価値はあるでしょう。
ここではハグ中にやってみてほしい仕草をご紹介しますので、参考にしてみてください。
｜上目遣いをしてみる
上目遣いと聞くと、ベタだと思う方も多いかもしれません。
しかし、今の時代でも女性の上目遣いは非常に効果的です。
ただし、上目遣いは頻繁にするものではありません。
何度もやってしまうと次第に効果が薄れてしまうため、たまにやるのがベストです。
｜相手の頭を撫でてあげる
普通は男性が女性に対して、頭を撫でることが多いと思います。
でも、逆にあなたから彼氏の頭を撫でてあげるのもいいでしょう。
いつも頑張っている彼氏をよしよししてあげることで、間違いなく相手は癒されるはずです。
場合によっては、もっとあなたに甘えようとしてくるかもしれませんね。
｜そのまま黙ってキスをする
彼氏にハグをするだけではなく、その状態からキスもしてみてください。
これでどんな相手でも、あなたからの愛情をますます感じ取ることができるでしょう。
もうあなたとは離れたくない！という気持ちが、よりいっそう強くなるといっても過言ではありません。
いかがでしたか？たったこれだけのことで、彼氏をもっとあなたの虜にできます。
単純にハグをするのではなく、色々な仕草を混ぜてみてください。
彼氏はあなたのことを、もっと可愛い奴だと思うようになるかもしれません。
