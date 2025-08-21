「ケイト（KATE）」が、人気リップ「リップモンスターシリーズ」から、深みのあるレッド系の限定4色を8月23日に数量限定で発売する。限定色は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）とオフィシャル・イベント・パートナーであるケイトが共創したアトラクション「18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜」に登場する、“感情を司る4人の魔女”をイメージして開発した。

ケイトは、9月5日から11月3日までUSJが主催するイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の期間限定で、当アトラクションを展開。「NO MORE RULES.」をスローガンに自由にメイクを楽しむことを提案してきたケイトと、「NO LIMIT！」のカンパニーメッセージのもと、ゲストが自分の殻を破り“超元気”になれるテーマパークを目指すUSJの、「人の感情や個性をもっと自由に解き放ちたい」という思いが共鳴し、コラボが実現した。オフィシャル・イベント・パートナーとのアトラクション共創はUSJにとって初の試みとなる。

アトラクションは、壁一面が鏡で覆われた館で感情を司る4人の魔女がゲストを待ち受け、喜怒哀楽それぞれの感情に関する試練を課すというもの。ゲストは、試練に対してさまざまな表情を見せることで、自分の内に秘められた感情が明らかになり、その感情を解放する方法が記された“感情の秘薬”を受け取る。

今回発売する限定色は、アトラクションに登場する4人の魔女に着想。高発色で唇を鮮やかに染める「リップモンスター」（1540円 ※価格はすべて編集部調べ）は「EX-9 戦慄の喜笑」と「EX-10 狂気の怒号」の2色を、クリアカラーでとろけるようなツヤを叶える「リップモンスター ツヤバース」（1650円）は、「EX-1 哀愁の亡霊」と「EX-2 悪魔の快楽」の2色を揃える。

◾️ケイト：特設サイト