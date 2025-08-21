「アンドビー」とINIのタッグ3年目で見せる新CM＆ヴィジュアル　メンバーが撮影時を振り返る

河北裕介がプロデュースするコスメブランド「アンドビー（＆be）」が、ベースメイクラインのリニューアル第2弾に合わせ、ブランドアンバサダーを務める11人組グローバルボーイズグループ INIの新ヴィジュアルおよび、新CMを公開した。発表会に河北とINIのメンバーが登場。

【画像をもっと見る】

ベースメイクラインのリニューアル第2弾では、「＆be UVプライマーリッチモイスト」（SPF50＋・PA＋＋＋＋、全3色、36g 3080円）、「& be 薬用UVプレストクリアパウダー 【医薬部外品】」（SPF50＋・PA＋＋＋＋、2420円）、「＆ be グロウクッションファンデーション」（SPF50＋・PA＋＋＋＋、2色、本体3520円、リフィル 1980円）を順次発売する。

プライマーは600万種類以上のペプチドの情報を収集したペプチドデータベースから、AIを活用して導き出された新ペプチド「PeptiYouth™︎」を化粧品に配合。従来より保湿力をアップし、ツヤを与えながら色ムラや毛穴などを補正する。プレストパウダーは有効成分のナイアシンアミドがメラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぐとともに、シワを改善。美容成分を取り入れ、うるおいバリア機能をサポートしながら乾燥によるメイク崩れや粉浮きを防ぐ。グロウクッションファンデーションは、特殊な密着ポリマーとウォータリーフィルム処方によって肌に溶け込むように広がり、自然で軽やかな仕上がりを叶える。

INIが出演する新CM「be off. . . . . . . . . . .be on.」は、“日常からステージまで”をテーマに撮影。自然体でありながら、見る人を惹きつけるメンバーの個性と、アンドビーのアイテムがリズミカルなテンポの映像を通じて、日常の何気ない瞬間にも、ステージで輝く瞬間にも寄り添うという世界観を表現した。

撮影について、メンバーの田島将吾は「河北さんとも本当に長い付き合いと言いますか、撮影中も褒めてくださったり、温かい空気を作ってくださって、ナチュラルなINIを表現できたんじゃないかなと思います」と話し、河北が「もう3年目になりますから、深呼吸するような感じだよね」と答えた。佐野雄大は「アンドビーさんの現場って、すごい自然体でいられる空間があるというか。いつも通りの雑談をしたり、わきあいあいとしてるからこそ出る、僕たちの自然体の表情が、ここだから出るのかなってすごい思いました」と振り返った。

リニューアル製品がうるおい感を追求したことにちなみ、「自分の心がうるおった瞬間」に関するトークセッションも実施。郄塚大夢は、「フェンファン（メンバーの許豊凡）が初めて僕の家に遊びに来たんですよ。うちで飼ってるクマノミと“ご対面”して、それを見ているフェンファンの姿が可愛いなと思いながら、後ろからずっとその様子を眺めてました（笑）」とメンバーとのエピソードを披露。許は「大夢の家には、植物もたくさんあるし、熱帯魚も水槽をちゃんと作って育てていて、なんか家じゃないみたいな。博物館みたいでした」と語った。

イベントの最後には、藤牧京介が「2025年はアンドビーさんのベースメイクアイテムがリニューアルしてパワーアップするということだったので、僕たちもこれからどんどんパワーアップできるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします」とコメントし、池粼理人が「もっと（肌に）優しく、もっとハイパフォーマンスになるアンドビー、そして僕たちINIに是非ご期待ください。ありがとうございました」と締め括った。