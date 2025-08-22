国防とは「何から、何を」守るのか　近現代150年の歴史をまとめた決定版が誕生！

長引くウクライナ情勢や防衛費増額を始め、我が国の安全保障に対する関心は以前よりも高まってきている。

しかし、私たちが何からどうやって守られているのか、意外と知らないのではないだろうか。

今回は、近現代150年の歴史を振り返りながら、〈国防〉とは何かを解説する。

（※本記事は『〈国防〉の日本近現代史』から抜粋・編集したものです。）

2022（令和4）年2月24日、ロシアは「特別軍事作戦」と称してウクライナへ侵攻した。ロシア軍はウクライナ東部の広大な国土を占領し、市民の虐殺も報じられた。その後戦況は一進一退となったが、これをみた日本でも〈国防〉への関心は高まった。島国の日本と内陸国のウクライナでは安全保障上の環境が大きく異なるとはいえ、台湾有事の可能性が唱えられる今日、どうすれば〈国防〉を達成できるかが問われているのは同じである。

では、そもそも〈国防〉とは何だろうか。その説明の仕方は時代によって異なる。

1929（昭和4）年、当時は日本の領土だった台湾の台北第二中学校で軍事教練を担当していた陸軍歩兵大尉の大澤寅一という人物は、「国防とは如何なる事を云うか」と題する講話のなかで、「国防とは国家を保護し、国権を維持宣揚することである」と定義した。そして、元来国家が理想目的とするのは国民生活を充実発展し、国家永遠の存続発展をはかるとともに、人類の幸福を増進することである、したがって国家は最高の権威を保持し、完全に独立を保って、国内の安寧秩序の維持はもちろん、外に対しては自国の体面を擁護し、他の侵略に備える必要がある、と語った（大澤『国防軍事之常識』）。

今日の〈国防〉をめぐる語りのなかで「国家永遠の存続発展」「最高の権威」「自国の体面」といった堅苦しい言葉が出てくることは少ない。しかし当時の人はなぜ「国家」について、こうした硬質で勇ましい語り口の物語を必要としたのかを考える必要がある。

日本は太平洋戦争に敗れたのち、戦後と呼ばれる時代に入った。敗戦から四半世紀ほどが経過した1974年、ある幹部自衛官は「国防」の歴史を論じるなかで「今日、国防に関する問題を論ずる場合、「何から、何を、どうやって守るか」と言う文脈によってなされるのが一般的である。〔中略〕ところが、「何を守ることを国防と言ったのか」と言う歴史への問いかけになると意外に少ないようである」「この分野を補うことは、「何に対し、何を、どうやって守ったか」と言う完全な姿で国防の歴史を理解し、今日の国防論議をより実り豊かにするため、決して無駄な努力ではないと考える」と問題提起していた（山中木公男「明治時代のわが国防の概念について」）。一般の国民の立場からは、とくに「何を」「誰を」が重要になるだろう。

この本は、幕末・維新期から現在まで、約150年にわたる近現代日本の〈国防〉が「何に対し、何を、どうやって」守ってきたのかを、近年の研究を参照しつつ俯瞰的に振り返るのが目的である。前出の大澤は外国の侵略阻止だけではなく、「国内の安寧秩序」の維持も〈国防〉の目的と述べているが、この点も〈国防〉の歴史を全体的にとらえるうえで重要である。

ところで、近代日本が「何から、何を」守ろうとしたのかを考えるうえで、朝鮮半島の存在はきわめて重要である。日露戦争開戦に先立つ1903（明治36）年6月23日、小村寿太郎外相は、韓国はあたかも「利刃」（鋭いやいば）のように大陸から帝国の首要部にむかって突出する半島であって、その先端は対馬と少ししか離れていない、もし他の強国がこの半島を領有すれば、帝国の安全は常に脅かされ、とうてい無事でいることはできないと述べた。朝鮮半島を日本に突きつけられた鋭い「刃」とみたのである。

幕末に活躍し、のちに明治建軍の父とも呼ばれる軍学者・大村益次郎は「三百諸侯各異兵制。故力分勢弱。宜廃止各人佩刀而以全国為一大刀也」（三百の諸侯はそれぞれ兵制が異なっているので、その勢力は分離し弱い。各人の刀を廃し、全国を一つの大刀とすべきである）と言っていたという（竹本知行『大村益次郎』）。朝鮮半島と日本列島を二本の「刀」になぞらえていたかつての日本人は、この二本の「刀」をいかに扱ってきたのだろうか。

