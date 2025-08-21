心斎橋パルコで“攻殻機動隊”士郎正宗の展覧会が開催　オリジナルグッズを発売

パルコが、初となる巡回展「士郎正宗の世界展〜『攻殻機動隊』と創造の奇跡〜」を心斎橋PARCOで開催する。期間は9月5日から10月5日まで。

同展は、4月12日から8月17日まで東京都世田谷区の世田谷文学館で開催。総勢5万5千人を動員し、大反響を呼んだ。

心斎橋PARCOの会場では、空間に合わせて再構成された展示内容を用意するほか、大阪会場から新発売となるオリジナルグッズを展開。キャラクターをフロントにあしらったTシャツ（5500〜6600円）やラバーキーホルダー（1500円）、ポスター（1100円）、複製原稿10枚セット（9350円）などをラインナップする。また期間中、来場特典として曜日変わりの士郎正宗イラストミニカードの配付も行われる。

チケットは、一般の当日券が1500円、「展覧会オリジナル スペシャルトートバッグ」付きの当日券はは4000円となっており、特典付き券は全日程数量限定となっている。また、9月5日、6日、7日の3日間は、日時指定制の前売り券を発売。8月23日12時から購入が可能になる。

◾️士郎正宗の世界展〜「攻殻機動隊」と創造の奇跡〜

開催期間：2025年9月5日（金）10月5日（日）

会場：心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3

