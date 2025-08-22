日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の4万2640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45261.97円 ボリンジャーバンド3σ
44048.65円 ボリンジャーバンド2σ
43090.00円 5日移動平均
42870.00円 一目均衡表・転換線
42835.32円 ボリンジャーバンド1σ
42640.00円 22日夜間取引終値
42610.17円 21日日経平均株価現物終値
41622.00円 25日移動平均
41530.00円 一目均衡表・基準線
40408.68円 ボリンジャーバンド-1σ
39526.13円 75日移動平均
39432.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39195.35円 ボリンジャーバンド2σ
38660.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38505.35円 200日移動平均
37982.03円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
