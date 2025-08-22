　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の4万2640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45261.97円　　ボリンジャーバンド3σ
44048.65円　　ボリンジャーバンド2σ
43090.00円　　5日移動平均
42870.00円　　一目均衡表・転換線
42835.32円　　ボリンジャーバンド1σ
42640.00円　　22日夜間取引終値
42610.17円　　21日日経平均株価現物終値
41622.00円　　25日移動平均
41530.00円　　一目均衡表・基準線
40408.68円　　ボリンジャーバンド-1σ
39526.13円　　75日移動平均
39432.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39195.35円　　ボリンジャーバンド2σ
38660.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38505.35円　　200日移動平均
37982.03円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース