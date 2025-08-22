¤Ê¤¼Ž¢²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂêŽ£¤¬¸åÈ¾¡ÁºÇ½ªÈ×¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡ÄÃÓ¾å¾´¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë"²Ê³ØÅªÍýÍ³"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃÓ¾å¾´¡Ø¤Ê¤¼¿Í¤Ï¤½¤ì¤òÇã¤¦¤Î¤«¡© ¿· ¹ÔÆ°·ÐºÑ³ØÆþÌç¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í´Ö¤¬Æ»Íý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à
¤Ê¤¼Â»ÆÀ¤ä³ÎÎ¨¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡©
¥Ò¥å¡¼¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ë¡Ö¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥ÈÍýÏÀ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1Ëü±ß¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤è¤ê¤â¡¢Æ±³Û¤Î1Ëü±ß¤òÂ»¤·¤¿¤È¤¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÇÉé¤±¤¬¤³¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¾¡»»¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤«°ìÈ¯µÕÅ¾¤ÎÂç¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡©
°å»Õ¤«¤é¡Ö¼ê½Ñ¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï95¡ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼ºÇÔÎ¨¤Ï5¡ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Û¤Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
¤³¤¦¤·¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢Æ»Íý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤»×¤¤¤ä¹ÔÆ°¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥ÈÍýÏÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¾¯¤·³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥ÈÍýÏÀ¤È¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÉÔ³Î¼Â¤Ê¾õ¶·¤Î¤â¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ»×·èÄê¤¹¤ë¤«¤òÍýÏÀ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÏÀ¤òÄó¾§¤·¤¿¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Í¥Þ¥ó¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥ÈÍýÏÀ¤Ï¡¢Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÍýÏÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆ»Íý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤°Õ»×·èÄê¤ä¹ÔÆ°¤ÎÍýÍ³¡ä
¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÉÔ³Î¼Â¤Ê¾õ¶·¤Î¤â¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ»×·èÄê¤¹¤ë¤«¤òÍýÏÀ²½¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥ÈÍýÏÀ¡×¤Ç¤¢¤ë
¿Í´Ö¤ÏÂ»ÆÀ¤ä³ÎÎ¨¤òÀµ³Î¤Ë¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
¢£¤¤¤Ä¤â´ü¸Â¤®¤ê¤®¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¤â¤Î¤´¤È¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¿Í¤Ï¤â¤Î¤´¤È¤ò·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1¥«·î¸å¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü5Ëç¤º¤Ä½ñ¤±¤ÐÄó½Ð´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È¡¢Åö½é¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·×»»¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£
¤è¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤ä¤í¤¦¡£
¤¤¤ä¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¡¢1Æü¤º¤ÄÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ª¿¬¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Î¿ôÆü¤Ç¤·¤ã¤«¤ê¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÎÁ°È¾¤Ë½ÉÂê¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ï»×¤¦Â¸Ê¬Í·¤Ü¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤Ç¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¾¯¿ôÇÉ¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î³Ú¤·¤ß¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤Ê¤¼·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡ÖÍ·¤Ó¤ÎÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀº¿ÀÏÀ¤Ç¡¢²Ê³ØÅª¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î³Ú¤·¤ß¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¤ò¡Ö¸½ºß¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¼å¤¤¡£¤¤¤Þ¡¢¤»¤Ã¤»¤È½ÉÂê¤ò¤¹¤Þ¤»¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¾Íè¤Î³Ú¤·¤ß¤è¤ê¤â¡¢¸½ºß¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¤è¤ê½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤¬¿Í´Ö¤À¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ä
¿Í¤ÏÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë»ö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë
¾Íè¤Î³Ú¤·¤ß¤è¤ê¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î³Ú¤·¤ß¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë
¢£1Ç¯¸å¤Î2Ëü±ß¤è¤êº£Æü¤Î1Ëü±ß¤òÁª¤Ö¥ï¥±
Èó¹çÍýÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë½ÅÍ×¤Ê2¤Ä¤ÎÍ×°ø
¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í´Ö¤¬Èó¹çÍýÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤Ê2¤Ä¤ÎÍ×°ø¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¸½ºß¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢º£Æü1Ëü±ß¤ò¤â¤é¤¦
¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¢¤òÁª¤Ö¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯ÂÔ¤Æ¤Ð2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç¯Íø100¡ó¤Ê¤ÉÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¶âÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¤Ïº£Æü¤Î1Ëü±ß¤òÁª¤Ö¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾Íè¤è¤ê¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò²áÂç¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡Ö¸½ºß¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¤Ï¾Íè¤ÎÍøÆÀ¤è¤ê¤â¸½ºß¤ÎÍøÆÀ¤ò¤è¤ê½Å»ë¤¹¤ë¡Ö»þ´ÖÅªÁª¹¥¡×¤ÎÀ¼Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´ÖÅªÁª¹¥¤Î¶¯¤¤¿Í¤ÏÃùÃß¤¬¶ì¼ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â»ÆÀ´ªÄê¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢1Ç¯¸å¤Ë2Ëü±ß¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¡×¤òÀ¸¤¤ëÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÞÉ½4¤Ï½Ä¼´¤ò¸úÍÑ¡¢²£¼´¤ò»þ´Ö¤È¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬¸½ºß¤Ë¶á¤¤¤Û¤É´¶¤¸¤ë¸úÍÑ¤Ï¹â¤¯¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É´¶¤¸¤ë¸úÍÑ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ê¸úÍÑ¤¬¹â¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸úÍÑ¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Þ¡×¤Ë¶á¤¤¸úÍÑ¤Û¤É¿Í¤ÏÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤¹
¢£¶õÊ¢»þ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ä¤¤Çã¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦
Åª³Î¤Ê¾ÍèÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³
Æü¾ï¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¸º¤é¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ªÊ¢¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¶õÊ¢¾õÂÖ¤Î¤È¤¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤è¤±¤¤¤Ê½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õÊ¢¤À¤È¿©ÉÊ¤ò¤Ä¤¤¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤´¤¯ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡ÖÅê±Æ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýºîÍÑ¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤¬¾Íè¤âÂ³¤¯¤À¤í¤¦¤È²áÂçÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅª³Î¤Ê¾ÍèÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¶õÊ¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿ô»þ´Ö¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÀè¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Íè¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¿Í¤Ï¤³¤ÎÀè¤â·ò¹¯¤ÇÆ¯¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢¾Íè¤Î½àÈ÷¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ê©Ë¡¤Ë¡Ö½ô¹ÔÌµ¾ï¡×¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤¬¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¾ÍèÁü¤Ï¡¢Åê±Æ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÄ¤á¤é¤ì¤¿»Ñ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÅª³Î¤Ê¾ÍèÍ½Â¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÖÅê±Æ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¤Ï¡©¡ä
¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤¬¾Íè¤âÂ³¤¯¤À¤í¤¦¤È²áÂçÉ¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÍýºîÍÑ¤Î¤³¤È
Æü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¼«Ê¬¤Î¾ÍèÁü¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÅê±Æ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¢£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¾Íè¤ÎÍøÆÀ¤è¤ê¤â¸½ºß¤ÎÍøÆÀ¤ò¹¥¤à»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¸½ºß¤Î¶ìÄË¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ì¤Ð¾Íè¡¢·ò¹¯¤È¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ·Á¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¸À¤¤Ìõ¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤¿¤é¡¢¿Í´Ö¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¾Íè¤Î¶ìÄË¤¬¤Õ¤¯¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¶ìÄË¤ä¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¼«À©Ë¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥×¥ì¡¦¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÌóÂ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ì¤ò½ª¤¨¤ë¡¢¤È¼«Ê¬¤ËÌóÂ«¤ò²Ý¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢É¬¤º¤ä¤ë¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¿©»ö¤ò¤ª¤´¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡ÖÈ³Â§¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ØÆü¤Ï¤Þ¤¿¾º¤ë¡Ù¤ä¡ØÏ·¿Í¤È³¤¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¤Î¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢1Æü5¥Ú¡¼¥¸½ñ¤¯¤³¤È¤ò¼«¤é¥Î¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¾ºî¤Î±¢¤Ë¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥×¥ì¡¦¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ã¡Ö¥×¥ì¡¦¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡×¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤òÉõ¤¸¤ë¡ä
¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Û¤É¤Îºî²È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢1Æü5¥Ú¡¼¥¸½ñ¤¯¤³¤È¤ò¥Î¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢¡Ö¥×¥ì¡¦¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡×¤ÎÍ¸úÀ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë
»þ´ÖÅªÁª¹¥¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¬¤Á
