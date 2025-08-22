　22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3091.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3260.49ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3170.31ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3104.50ポイント　　5日移動平均
3091.50ポイント　　22日夜間取引終値
3082.95ポイント　　21日TOPIX現物終値
3082.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3080.14ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
2989.96ポイント　　25日移動平均
2963.00ポイント　　一目均衡表・基準線
2899.78ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2852.12ポイント　　75日移動平均
2817.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2809.61ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2775.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2754.87ポイント　　200日移動平均
2719.43ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース