22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3091.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3260.49ポイント ボリンジャーバンド3σ

3170.31ポイント ボリンジャーバンド2σ

3104.50ポイント 5日移動平均

3091.50ポイント 22日夜間取引終値

3082.95ポイント 21日TOPIX現物終値

3082.00ポイント 一目均衡表・転換線

3080.14ポイント ボリンジャーバンド1σ

2989.96ポイント 25日移動平均

2963.00ポイント 一目均衡表・基準線

2899.78ポイント ボリンジャーバンド-1σ

2852.12ポイント 75日移動平均

2817.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

2809.61ポイント ボリンジャーバンド2σ

2775.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

2754.87ポイント 200日移動平均

2719.43ポイント ボリンジャーバンド3σ





