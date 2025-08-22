TOPIX先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3091.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3260.49ポイント ボリンジャーバンド3σ
3170.31ポイント ボリンジャーバンド2σ
3104.50ポイント 5日移動平均
3091.50ポイント 22日夜間取引終値
3082.95ポイント 21日TOPIX現物終値
3082.00ポイント 一目均衡表・転換線
3080.14ポイント ボリンジャーバンド1σ
2989.96ポイント 25日移動平均
2963.00ポイント 一目均衡表・基準線
2899.78ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2852.12ポイント 75日移動平均
2817.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2809.61ポイント ボリンジャーバンド2σ
2775.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2754.87ポイント 200日移動平均
2719.43ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
