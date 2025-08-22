22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の783ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



819.27ポイント ボリンジャーバンド3σ

802.89ポイント ボリンジャーバンド2σ

791.20ポイント 5日移動平均

788.50ポイント 一目均衡表・転換線

786.50ポイント ボリンジャーバンド1σ

784.99ポイント 21日東証グロース市場250指数現物終値

783.00ポイント 22日夜間取引終値

770.12ポイント 25日移動平均

760.00ポイント 一目均衡表・基準線

753.74ポイント ボリンジャーバンド-1σ

747.16ポイント 75日移動平均

737.35ポイント ボリンジャーバンド2σ

729.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

720.97ポイント ボリンジャーバンド3σ

719.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

683.24ポイント 200日移動平均





株探ニュース

