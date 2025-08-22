グロース先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の783ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
819.27ポイント ボリンジャーバンド3σ
802.89ポイント ボリンジャーバンド2σ
791.20ポイント 5日移動平均
788.50ポイント 一目均衡表・転換線
786.50ポイント ボリンジャーバンド1σ
784.99ポイント 21日東証グロース市場250指数現物終値
783.00ポイント 22日夜間取引終値
770.12ポイント 25日移動平均
760.00ポイント 一目均衡表・基準線
753.74ポイント ボリンジャーバンド-1σ
747.16ポイント 75日移動平均
737.35ポイント ボリンジャーバンド2σ
729.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
720.97ポイント ボリンジャーバンド3σ
719.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
683.24ポイント 200日移動平均
株探ニュース
