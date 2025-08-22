　22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の783ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

819.27ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
802.89ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
791.20ポイント　　5日移動平均
788.50ポイント　　一目均衡表・転換線
786.50ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
784.99ポイント　　21日東証グロース市場250指数現物終値
783.00ポイント　　22日夜間取引終値
770.12ポイント　　25日移動平均
760.00ポイント　　一目均衡表・基準線
753.74ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
747.16ポイント　　75日移動平均
737.35ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
729.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
720.97ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
719.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
683.24ポイント　　200日移動平均


株探ニュース