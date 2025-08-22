西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月22日（金）の運勢はこちら！

牡羊座

虫除けスプレーの効果的な使い方を研究してみましょう。正しい使用法が夏の外出を快適にしてくれるはず。

牡牛座

翻訳アプリの使い方を覚えると世界が広がります。言語の壁を越える技術が新しい出会いをもたらしてくれそう。

双子座

ナチュラルメイクで肌への負担を軽減して。夏の肌トラブルを防ぐ工夫が美容効果を高めてくれるでしょう。

蟹座

冷製スープ作りに挑戦すると料理の幅が広がります。暑い日にぴったりの一品が食事を楽しくしてくれるはず。

獅子座

散歩コースを変えてみると新しい発見があります。いつもと違う道が日常に小さな冒険をもたらしてくれそう。

乙女座

風鈴の音色を楽しむと心が涼しくなります。音による涼しさが精神的な安らぎをもたらしてくれるでしょう。

天秤座

メモアプリの使い方を工夫すると記憶力が向上します。デジタル整理術が頭の中もすっきりさせてくれるはず。

蠍座

扇風機の置き場所を工夫すると涼しさが増します。風の流れを意識することで快適度が向上してくれそうです。

射手座

帽子のコーディネートを楽しむと外出が楽しくなります。頭上からのおしゃれが自信を与えてくれるでしょう。

山羊座

そうめんの薬味にこだわってみると食事が豊かに。シンプルな料理に工夫を加えることで味わいが深まりそう。

水瓶座

シーツの素材を夏用に変えてみると寝苦しさが軽減されます。寝具の工夫が睡眠の質を高めてくれそうです。

魚座

待ち時間の過ごし方を見直すと時間が有効活用できそうです。隙間時間が価値のある時間に変わるはずです。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな