渋谷区の土地をめぐる被害額6億5000万の地面師事件の真相…台湾華僑の”ニセ地主”を手配した詐欺集団の「空虚な言い逃れ」

不動産のプロを手玉にとり、巨額をせしめる異能の集団を描いたNetflixドラマ「地面師たち」。昨年大ヒットしたこの作品の原点となったノンフィクション『地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団』では、ドラマより巧妙で恐ろしい手口が明らかにされている。今回、同作の著者であり、10年以上地面師取材を続けるノンフィクション作家・森功氏による新連載をお届けする。自分だけは罪から逃れようとして行われる、詐欺師同士の駆け引き。いったい誰が主犯なのか、捜査する側もわからなくなっていく。新たな取材で、ひと癖もふた癖もある地面師たちの「真の素顔」に迫った。

連載第9回

詐欺の舞台となった諸永総合法律事務所

一方、諸永総合法律事務所や山口たちも、さすがに一度も地主と引き合わせないまま取引が成立するとは考えていなかったのであろう。地道は仮契約から4日後の9月7日、ようやく呉と面談する機会にこぎつけた。最終的な開発業者となる大手デベロッパーから派遣された司法書士を連れ、昼過ぎに神田の諸永総合法律事務所に出向いた。

詐欺の舞台となった諸永法律事務所は神田の繁華街のテナントビルにあった。吉永のほかの事務員は一人しかいない。狭いオフィスだ。地道がそこに到着し、ドアを開けた。しかし、事務所内を見回しても呉らしき高齢者の台湾華僑はいない。

「呉さんは食事に出かけていますので、あとから合流します」

地道は吉永にそう言われ、応接ソファーに座って談笑しながらしばらく待つ意外になかった。

「呉さんの腰の調子はだいぶよくなったけど、高齢で耳が遠いので、本人確認はできるだけ手短に願います」

吉永の言葉に隣に腰かけている山口が相槌を打つ。

「呉さんは午前中、公証人役場で本人確認の書類を作成したのですが、その手続きでやたら時間がかかりました。それで今日はえらく機嫌が悪いのです。そのあたりも、よろしくお願いします」

ニセ地主現る

ほどなく杖を突いた高齢者が事務所に入ってきた。呉を騙るニセ地主役だ。

「このあたりの昼は混んでいますな」

近くで昼食を済ませたといいながら、ソファーに腰を下ろす。地道にろくな挨拶もせず、カバンからパスポートを取り出した。

「これでいいですか」

呉が口を開くと、隣の山口が矢継ぎ早に印鑑証明書や住民登録証などを地道に示した。

山口たちは面談のあったこの日、事前にニセの呉を連れて銀座の公証役場に出向いた。公証人に地主本人であることを証明する公正証書まで作成させ、面談の場に臨んでいた。手元に公証人が発行したその〈平成27年9月7日〉付公正証書の写しがある。

〈嘱託人呉如増は、本公証人の面前で、本証書に署名捺印した。本職は、パスポート、印鑑及びこれに係る印鑑証明の提出により上記嘱託人の人違いでないことを証明させた。よってこれを認証する〉

公証人は検察幹部や裁判官といった司法官僚が退官したあと、法務大臣によって任命されてその任に就く。法律行為の適法性について事実の存在や契約の当事者を認証し、公正証書を作成する。この場合は公権力が地主と認めたことになるので、詐欺師にとっては好都合だ。地面師たちはこの公証人制度をしばしば悪用してきた。

事実、当人と面談できた地道は、すっかり呉を地主本人だと信じ込んだ。そして売買代金の決済日を9月10日に設置した。

見破れなかった生年月日の食い違い

当日、地道の支払った6億5000万円もの土地代金は、いったん契約手続きを取り仕切ってきた諸永総合法律事務所の銀行口座に入金された。本来なら、このなかから弁護士報酬や手数料などを差し引いた残り6億数千万円が、地主である呉のもとへ渡る手はずになる。と同時に土地の所有権が地道のところへ移る。だが、そうはならなかった。

地道は2015年9月10日、吉永に指示されるがまま、法律事務所の手数料込みの土地購入代金6億5000万円を銀行口座に振り込んだ。口座の名義は諸永総合法律事務所である。だが、いざ法務局に所有権移転の登記申請をすると、受け付けてくれなかった。法務局が印鑑登録証の偽造を見破ったからだ。地道がこのときの光景を思い起こし、ほぞを噛む。

「取引にあたり、われわれは印鑑登録証のコピーを事前に送るよう指示していました。あとからそれを見ると、パスポートはニセの呉の生年月日が1924（大正13）年となっていたにもかかわらず、印鑑証明ではそれが大正15年になっていました。司法書士は取引現場でその間違いに気づかなければならないはずでした。しかしやり過ごしてしまったのです」

印鑑登録証明書やパスポートのコピーはFAXで前日の9日に地道のもとへ届き、司法書士にも同じものが送付されていた。その時点で司法書士が偽造に気づいていれば、取引当日の翌10日に6億5000万円の代金を払わずに済んだかもしれない。だが、すべてはあとの祭りだった。法務局には司法書士が手続きのために向かっている。

「関係書類がニセだったので登記ができないというのです」

地道は司法書士から法務局の対応を聞いた。むろん、すぐさま取引窓口である諸永総合法律事務所の吉永に問い詰めた。

「司法書士から登記できないと連絡があったんです。いったいどうなっているのか」

だが、それでも吉永は平然と言い放った。

「私たちは山口さんの言われるようにしただけですから、何が起きているのか、さっぱりわかりません」

すべては山口からの指示であり、弁護士事務所は単なる窓口に過ぎない、というのが、彼らの言い分だ。改めて説明するまでもなく、山口の正体は地面師の一味である。

地面師の言い訳

富ヶ谷事件が摘発される前に取材を続けていると、たまたま山口本人と会うことができた。待ち合わせ場所は東銀座にあるイタリアンレストランだ。初対面の山口がまるで他人事のように質問に答えていたことを思い出す。

「呉さんは俺もある人に紹介されて、知り合ったんですよ。そうそう、呉さんの息子にも会ったなぁ。諸永事務所で契約を結ぶ前には、呉さんと『やめるならやめる、とはっきりしよう』となっていたんです。けれど、買い手も売り手もみんな金が欲しいから、『これで行っちゃいましょう』となっちゃったわけだよ」

まるで地道までが犯行グループと結託していたかのように話した。跳梁跋扈する地面師集団は、さすがにつかみどころがない。

「話が曲がって伝わってもよくないでしょ。だから、今日はもう勘弁してくださいよ。また連絡ください」

山口はものの5分も経たないうちに席を立とうとした。そこで、やむなく取材してきたこちらの材料を矢継ぎ早にぶつけた。

「あなたがなりすましを計画したのではないのですか。呉さんの運転手兼ボディガードを名乗っていたと聞いたけれど……。土地取引総額の6億5000万円のうち、福田尚人に1億円を振り込んでいますね、福田との関係は？」

福田尚人は他の地面師事件で登場してきた売り出し中の地面師だった。被害者の地道が6億5000万円の行方を追及すると、そこにたどり着いたという。騙し取られた土地代金の流れを追うと、地道の会社から諸永総合法律事務所の銀行口座に6億5000万円が振り込まれ、そのうち1億円が「フクダヒサト」名義の口座に送金されている。そう質問すると、一度席を立とうとして腰を浮かした山口が、あきらめたような表情をして座り直した。

「そうですね、森さんさすがによく調べましたね。福田があの弁護士事務所にやってきて、振り込みを指示したのです。この件は、福田が仕掛けをつくった。（事件の）首謀者でしょう」

今度は福田のせいにした。山口自身は福田から呉を紹介されて呉の運転手兼ボディガードになり、事件に首を突っ込んだだけだ、と言い訳するのである。

「小物を相手にしても仕方ありませんよ」

山口が富ヶ谷事件の首謀者だと名指しした福田はこの年の暮れ、杉並区浜田山の駐車場売買を装って2億5000万円のなりすまし詐欺を働いていた。浜田山の事件を計画した張本人が、あの内田マイクだ。暴力団組織にたとえるなら、福田は内田一派の若頭のような存在と目されていた。

富ヶ谷のこの事件に、内田マイクグループの福田尚人が関与してきたのは疑いない。そしてそこには、またしても内田の影がちらついていた。

「つまり富ヶ谷の件も内田マイクの仕業なのでしょうか」

そう聞くと、目の前の山口はこう口走った。

「俺は2年半前、内田さんから目黒の土地を紹介してもらったことがありましてね。それを埼玉の不動産屋の社長に買ってもらったんです。それが内田さんと仕事をするきっかけかな。2000万円だったか、いやもっとあったかなぁ、（買い手を見つけてきた）紹介料をもらいましたよ」

山口はそれ以来、内田とビジネス上の付き合いをしてきた、と告白するのである。つまるところそれも地面師の仕事にほかならない。ここまで来ると、はじめ慎重に言葉を選んでいた山口の舌は実によくまわった。

「それから半年ぐらいしたあとになってね。目黒の地主が偽物だったとわかったんだ。ただ、あのときは俺にしたら、『え〜』っていう感じですよ。そのとき初めて地面師という組織があると知ったんです」

つまり自分自身は地面師ではないと言い張るのだ。山口は富ヶ谷のマンション取引を持ち込んでおきながら、まるでその取引が他人事のように取り繕った。だが、それらの逃げ口上は言い訳にならない。

「台湾華僑を名乗るニセ地主を地道のところに連れてきたのがあなたなのは間違いないでしょう？」

そう問うと、最後に山口は付け加えた。

「森さんのことはよく知っていますよ。あの許永中さんのことなんかも書いているでしょう。俺なんかのような小物を相手にしても仕方ありませんよ」

続きは連載最終回の配信をお待ちください

舞台上での「本番」にヤクザと警察の癒着…無法地帯すぎる昭和の「ストリップシーン」