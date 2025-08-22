これ1つで2役イケる！【ワークマン】週7で使いたい♡「多機能バッグ」

家族でのお出かけや旅行など、なにかと荷物が増えがちなシーンで頼れる相棒を探しているなら【ワークマン】をチェック！ 1つで2役になる仕様の「多機能バッグ」が豊富に展開されています。今回は大容量のボストンバッグや、あっと驚く変化を見せてくれるショルダーバッグなど、それぞれに優れた機能性を持ったバッグを紹介。機能性だけでなくデザインにもこだわりが詰まった商品は、毎日使いたくなりそうです。

リュックにもなる！ たっぷり収納トートバッグ

【ワークマン】「2WAYトートリュック」\3,900（税込）

広いマチと外側に付いた複数のポケットで、見るからに収納力がありそうなこちらのバッグ。内側にも複数のポケットが付いていて、たくさんの荷物をすっきり整理できそうです。反対側には2本のショルダーベルトが付いていて、リュックとしても使用可能。さらには「スーツケースのハンドルに通せるキャリーオン機能付き」（公式サイトより）と、さまざまなシーンでベストな持ち運び方が選べます。

頼もしくてオシャレなマザーズバッグ

【ワークマン】「高撥水マルチシートインマザーズ2WAYトートバッグ」\2,900（税込）

こちらは、荷物が多くなりがちな赤ちゃんとのお出かけに役立ちそうなマザーズバッグ。肩掛けがしやすい長めハンドルのトートバッグとしてはもちろん、取り外し可能なストラップ付きで斜め掛けも可能。撥水加工が施されているので、少しの雨も気にせず毎日愛用したくなりそうです。ニュアンスカラーが豊富な全6色展開で、好みの色を選べばお出かけがもっとオシャレに、楽しくなるかも。

アイデア次第で使い方が広がりそうなミニボストン

【ワークマン】「折り畳める2WAY撥水ミニボストンバッグ」\2,300（税込）

しっかりとしたマチと四角いフォルムが頼もしい、ミニサイズのボストンバッグ。こちらも撥水機能付き、取り外し可能なショルダーストラップも付いていて持ち方が選べます。さらに嬉しいのが、畳めば薄くスリムになる点。荷物が多い日や旅行・出張時のバッグインバッグとしての役目も果たしてくれそう。用途に合わせてアレンジを工夫してみて。

形も色もガラッと変わる！ 驚きのショルダーバッグ

【ワークマン】「リュックに変身ショルダーバッグ」\1,900（税込）

すっきりとした無地のショルダーバッグは、服装を選ばず使いやすそうなシンプルデザインが魅力。さらにこちらの最大の特徴は、驚きのトランスフォームを遂げる点。ショルダーバッグの底側のファスナーを開くと、上下に広がってリュック型に！ 肩に背負えるだけでなく容量も大幅にアップするので、荷物の量に合わせて使い分けられるのが嬉しいポイントです。これで2千円以下というコスパのよさにも驚愕。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N