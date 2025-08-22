½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Î¾Ç¤ê¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡Ä1¿ÍºÇÂç21.6Ëü±ß¤ÎŽ¢°é»ù¼êÅöŽ£¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿Ãæ¹ñ¤Î"¼êÃÙ¤ì´¶"
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï7·î28Æü¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë°é»ù¼êÅöÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£8·îËö¤Þ¤Ç¤ËÁ´ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ç¼êÅö¤Î¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯3·î¤ÎÁ´¿ÍÂå¡Ê¹ñ²ñ¤ËÁêÅö¡Ë¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿»Üºö¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤¬Ëþ3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢1¿ÍÅö¤¿¤êÇ¯3600¸µ¡ÊÌó7Ëü2000±ß¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê3Ç¯´Ö¤Î¹ç·×¤Ç1Ëü800¸µ¡ÊÌó21Ëü6000±ß¡Ë¤ÎÊä½õ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤è¤êÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸½ºßËþ3ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿³Û¤ÎÊä½õ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯8·î¤ÇËþ2ºÐ¤Î»Ò¶¡¤Î¾ì¹ç¡¢¹ç·×1Ç¯8¥«·îÊ¬¤Î6000¸µ¡ÊÌó12Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ìÉô¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬ÆÈ¼«¤Ë°é»ù¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¤Î¥Õ¥Õ¥Û¥È»Ô¤Ï2025Ç¯3·î¡¢Âè1»Ò¤Î½ÐÀ¸¤Ë¤Ï1Ëü¸µ¡ÊÌó20Ëü±ß¡Ë¡¢Âè2»Ò¤Ë¤Ï5ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇËèÇ¯1Ëü¸µ¡¢Âè3»Ò¤Ë¤Ï10ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇËèÇ¯1Ëü¸µ¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¹â³Û¤Ê¼êÅö¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¥Ù¡¼¥¹¤Î°é»ù¼êÅö¤ÏÁ´¹ñ¤Ç30Í¾¤ê¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤¬Âè2»Ò¡¦Âè3»Ò¤ÇÂè1»Ò¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¼êÅö¤¬¸ÂÄêÅª¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂè1»Ò¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤á¤¿°é»ù¼êÅö¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î¥®¥¢¤ò°ìÃÊ¾å¤²¤¿¤È¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£¸øÎ©ÍÄÃÕ±àÈñÍÑ¤Î¸ºÌÈ¤â
¤µ¤é¤Ë8·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Î¿·³Ø´ü¤«¤é¡¢¸øÎ©ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤¦»Ò¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤Î1Ç¯´Ö¤Î¶µ°éÈñ¤òÌµ½þ¤Ë¤¹¤ë¤È¤ÎÀ¯ºö¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬Ç§²Ä¤·¤¿»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢³ÆÃÏ¤Î¸øÎ©ÍÄÃÕ±à¤ÎÌÈ½ü³Û¤ò´ð½à¤Ë¸º³Û¡¦ÌÈ½ü¤ò¹Ô¤¦¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯¤ÎÁ´¿ÍÂå¤Ç¡¢¡Ö½¢³ØÁ°¶µ°é¡Ê¢¨3ºÐ¤«¤é6ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¶¡¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë¤ÎÌµ½þ²½¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿°é»ù¼êÅöÆ³Æþ¤äÍÄÃÕ±àÈñÍÑ¸ºÌÈ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¾¯»Ò²½¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï1979Ç¯°ÊÍè¡¢Ä¹¤é¤¯°ì¿Í¤Ã»ÒÀ¯ºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤«¤é¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ã»ÒÀ¯ºö¤òÅ±ÇÑ¤·Âè2»Ò¤Î½Ð»º¤òÍÆÇ§¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2016Ç¯°ÊÁ°¤â¡¢°ì¿Í¤Ã»ÒÀ¯ºö¤Ï½ù¡¹¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2000Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤È¤â¤Ë°ì¿Í¤Ã»Ò¡¢¾¯¿ôÌ±Â²¡¢ÇÀÂ¼Éô¤ÇÂè1»Ò¤¬½÷»ù¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤Î½Ð»º¤òÇ§¤á¤ëÀ¯ºö¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂè2»Ò¤Î½Ð»º¤òÇ§¤á¤ëÀ¯ºö¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤Î½Ð»º¤òÍÆÇ§¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë½Ð»º¤ò¾©Îå¤¹¤ëÊý¿Ë¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â½ÐÀ¸¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢2024Ç¯¡Ê954Ëü¿Í¡Ë¤Ë¤ÏÄ¾¶á¥Ô¡¼¥¯¤Î2016Ç¯¡Ê1786Ëü¿Í¡ËÈæ53¡ó¤È¤Û¤ÜÈ¾¸º¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¢£½ÐÀ¸Î¨¤ÏÆüËÜ°Ê²¼
¹ñÏ¢¤¬¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤ë¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¡Ê°ì¿Í¤Î½÷À¤¬À¸³¶¤Ë»º¤à»Ò¶¡¤Î¿ô¡Ë¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢2000Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï³µ¤Í1.6¡Á1.7¤Î´Ö¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2018Ç¯°Ê¹ßµÞÄã²¼¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï1.01¤ÈÆüËÜ¤Î1.15¤ò¤â²¼²ó¤ëÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¯»Ò²½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Ï2022Ç¯¤Ë¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¹ñÏ¢¤Ï2019Ç¯ÈÇ¤ÎÀ¤³¦¿Í¸ýÍ½Â¬¡ÊÃæ°Ì¿ä·×¡Ë¤Ç2032Ç¯¤ËÁí¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½Â¬¤è¤ê10Ç¯¤âÁ°ÅÝ¤·¤Ç¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î2022Ç¯ÈÇ¤È2024Ç¯ÈÇ¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤âÁí¿Í¸ý¤¬ÂçÉý¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡¢Îã¤¨¤Ð2050Ç¯»þÅÀ¤ÎÁí¿Í¸ýÍ½Â¬¤Ï2019Ç¯ÈÇ¤Ç14²¯¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢2022Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ï13.2²¯¿Í¡¢2024Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ï12.7²¯¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯´Ö¤Ç1.3²¯¿ÍÊ¬¤â²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£
¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ä¾ÃÈñ¡¦Åê»ñ¼ûÍ×¤Î½Ì¾®¡¢ÀÇ¼ý¸º¾¯¡¢¹âÎðÀ¤Âå¤ò»Ù¤¨¤ë¼ã¼ÔÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´Áý¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÉé¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤â¡¢2023Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ãæ±ûºâ·Ð°Ñ°÷²ñ¡Ê¢¨·ÐºÑÀ¯ºö¤ò·èÄê¤¹¤ëÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø¡Ë¤Î²ñµÄ¤Ç¡¢¡Ö¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ê½ÐÀ¸¿ô¤È¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Í¸ý¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç§¼±¤ò¼¨¤·¡¢´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£°é»ù¼êÅö¤¬»Ò°é¤ÆÁí¥³¥¹¥È¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«2¡ó
Ãæ¹ñ¤Ç¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ã»ÒÀ¯ºö¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ë½Ð»ºÅ¬Îð´ü¤Î½÷À¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ýÆþ¸º¤ä¶µ°é¥³¥¹¥ÈÁý¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¼ýÆþ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¡Ê58¡ó¡Ë¤È¤Î²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö»þ´Ö¡¦ÂÎÎÏ¤ÎÉÔÂ¡×¡Ê50¡ó¡Ë¡¢¡Ö¶µ°éÈñ¤Î¹âÆ¡×¡Ê49¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
°é»ù¼êÅö¤Ï¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ò¿Þ¤ê¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î°é»ù¼êÅö¤Î¤ß¤Ç¤Ï»Ùµë³Û¤ä»ÙµëÂÐ¾Ý¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÌ±´Ö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç»Ò¶¡¤ò17ºÐ¤Þ¤Ç°é¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Ï53.8Ëü¸µ¡ÊÌó1100Ëü±ß¡Ë¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDPÈæ¤Ç¤Ï6.3ÇÜ¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢Â¾¹ñÈæ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¹â¤¤¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î°é»ù¼êÅö¤Ï3Ç¯´Ö¤ÎÁí³Û¤Ç1.08Ëü¸µ¡ÊÌó21Ëü6000±ß¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«2¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¤µ¤é¤ËºâÀ¯»Ù½Ð¤ò³ÈÂç¤¹¤Ù¤¡×¤Îº¬¶¯¤¤À¼
ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢½Ð»º¡¦°é»ù»Ù±ç¤ËÂÐ¤¹¤ëºâÀ¯»Ù½Ð¤ò³ÈÂç¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹ÔºÇÂç¼ê¡¦·ÈÄø½¸ÃÄ¡Ê¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÇÃæ¹ñ¤Î¿Í¸ýÌäÂê¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÎÂ·ú¾Ï»á¤Ï¡¢¡°é»ù¼êÅö¤Î³È½¼¡Ê»Ò¶¡¤¬16ºÐ¤Þ¤¿¤Ï18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Âè1»Ò¤Ë¤ÏËè·î1000¸µ¡¢Âè2»Ò¤ËËè·î2000¸µ¡¢Âè3»Ò°Ê¹ß¤Ë¤ÏËè·î3000¸µ¤ò»Ùµë¡Ë¡¢¢½êÆÀÀÇ¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¸ºÌÈ¡¢£½»Âð¹ØÆþÊä½õ¤ÎÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¡¢GDPÈæ2¡Á5¡óÁêÅö¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á2.7Ãû¡Á6.7Ãû¸µ¤ò½¼¤Æ¤ë¤Ù¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î°é»ù¼êÅö¤Ï¡¢ËèÇ¯Ìó1000²¯¸µ¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¾åµ¤ÎÄó°Æ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¡£º£¸å¡¢¹¹¤Ê¤ë³È½¼¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£
¢£½ÐÀ¸Î¨È¿Å¾¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤µ¤é¤Ë¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°é»ù¼êÅö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¸ÛÍÑ¡¦½êÆÀ´Ä¶¤Î²þÁ±¡¢½Ð»º¡¦°é»ùµÙ¶È¤Î³È½¼¡¢¶µ°é¡¦½»ÂðÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Êñ³çÅª¤ÊÀ¯ºö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ»ØÆ³Éô¤Ï2024Ç¯7·î¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê·ÐºÑ²þ³×Êý¿Ë¤Ê¤É¤òÆ¤µÄ¤¹¤ëÅÞ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¤Ç¤¢¤ë»°ÃæÁ´²ñ¡ÊÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè3²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ë¤Ç¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ò»º¤ß°é¤Æ¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Î·úÀß¤òÂ¥¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ö½Ð»º¡¦°é»ù»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºöÂÎ·ÏÀ°È÷¤Î²ÃÂ®¤È½Ð»º¡¦°é»ù¤ËÍ¥¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î·úÀß¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ã´³¤ÎÁ¼ÃÖ¡×¤òÈ¯É½¡£½Ð»º¡¦°é»ùµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¤Î¶¡µëÁý¡¢¶µ°éÌµ½þ²½¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê¼Â»Ü¡¢Â¿»ÒÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤¹¤ë½»Âð¹ØÆþ»Ù±ç¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÀ¯ºö¥×¥é¥ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£º£¸å¡¢½ù¡¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¤¹¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½ÐÀ¸Î¨¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤âÃ»´ü´Ö¤ÇÌÀ³Î¤ÊÀ¯ºö¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¤³¦Åª¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ò»ý¤Ä¹¬¤»¤è¤ê¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«Í³¤ò½Å»ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Î±Æ¶Á¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¡¢Êñ³çÅª¤Ê¾¯»Ò²½ÂÐºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¾¯»Ò²½¤ÎÎ®¤ì¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¾ÃÈñ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã½¼¼Â¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â
¤³¤³¤Þ¤Ç¾¯»Ò²½ÂÐºö¤È¤¤¤¦ÌÌ¤«¤é°é»ù¼êÅö¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î°é»ù¼êÅö¤Ï¾ÃÈñ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã½¼¼Â¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â»ý¤Á¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤Ë¹×¸¥¤·¤¦¤ëÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢²á¾êÅê»ñ¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¸úÎ¨Äã²¼¤äÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê»ñ¡¦Í¢½Ð¼çÆ³·¿·ÐºÑ¤«¤é¾ÃÈñ¼çÆ³¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔ½½Ê¬¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¿Í¡¹¤¬ÃùÃß¤òÁý¤ä¤¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎGDP¤ËÀê¤á¤ë¾ÃÈñ¤Î³ä¹ç¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤Ç39.9¡ó¤È¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î½êÆÀ¿å½à¤À¤Ã¤¿»þ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¤ÎÂ¾¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Äã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ»ØÆ³Éô¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¾ÃÈñ³ÈÂç¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¤ÎÁ´¿ÍÂå¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î10¤Î½ÅÍ×À¯ºö¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ë¡ÖÆâ¼û³ÈÂç¡×¤ò·Ç¤²¤¿¾å¤Ç¡ÖÆÃ¤Ë¾ÃÈñ¤Î²ÝÂê¤òÁá´ü¤Ë²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢½êÆÀÁý¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î½¼¼Â¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñ¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊñ³çÅª¤Ê¾ÃÈñ»Ù±çºö¡Ö¾ÃÈñ¿¶¶½ÆÃÊÌ¹ÔÆ°·×²è¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î·×²è¤ÎÃæ¤Ë°é»ù¼êÅö¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
ÍèÇ¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÂè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ê2026¡Á2030Ç¯¡Ë¤Ç¤â¡¢¾ÃÈñ³ÈÂç¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£°é»ù¼êÅö¤Î¤Û¤«¡¢Ç¯¶â¤ä°åÎÅÊÝ¸±¤Î³È½¼¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÀ°È÷¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤Æ¾ÃÈñ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦¤¦¤¨¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¶Ì°æ Ë§Ìî°ËÆ£ÃéÁí¸¦¡¡¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷
2011Ç¯ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê¡Ê¹ñºÝ¼Ò²ñ²Ê³ØÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£Æ±Ç¯4·î¤ß¤º¤ÛÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê¸½¡¦¤ß¤º¤Û¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤Ë½¾»ö¡£2019Ç¯ÊÆ¹ñJohns Hopkins University School of Advanced International Studies¡Ê¹ñºÝ·ÐºÑ¡¢Ãæ¹ñ¸¦µæÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£2021Ç¯¤è¤ê°ËÆ£ÃéÁí¸¦µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£2024Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£
¡Ê°ËÆ£ÃéÁí¸¦¡¡¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷ ¶Ì°æ Ë§Ìî¡Ë