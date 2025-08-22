韓国で「血の粛清が幕を開けた」「ソウルでフランス革命が起きる」…！ ”ヤバすぎる韓国大統領”が仕掛ける「復讐劇」のエグすぎる現実【李在明】【金建希】

韓国の「マリー・アントワネット」の運命やいかに――。韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏が8月中旬に収賄などの容疑で逮捕されたことが韓国内で波紋を広げている。昨年12月の「非常戒厳」宣布を受け、内乱首謀罪などで公判中の尹氏（ソウル拘置所に勾留中）とともに、大統領経験者の妻が初めて逮捕される事態となったからだ。

6月の大統領当選後、8月23日に初来日する李在明大統領はこの異例の事態をどう眺めているのだろうか。「政敵への復讐はしない」と言われてきた李在明氏の本心とは何か。朝鮮半島情勢に詳しい李相哲・龍谷大教授の注目の新刊『李在明 韓国大統領の本性』(産経新聞出版)から一部抜粋・再構成してお届けする。

前大統領夫人の逮捕は「政治的報復」のシグナルか

政治家・李在明の人気の秘密は、大衆の求めに反応することだ。大多数の国民が求めているものではなく、熱烈な支持者たちの要求でも良い。それを崇高なスローガンと、巧妙なことばで包装し、それをメディアに投げればよい。

大統領選がスタートを切った今年4月、李在明選挙キャンプの総括本部長は連合ニュースのインタビューに「断言するが、李在明が大統領になれば、政治報復は絶対しない」と答えた。

ところが、李在明が大統領になってから最初に署名した第一号法案が「3大特検」だった。特検の中身が明らかになると、保守系政治評論家やメディアからは、「これから血の嵐がふくだろう」と危惧する声があがり、「報復は両刃の剣になるだろう」と心配する識者もいたが、決めるのは過去の如何なる大統領より強力な絶対権力を握る李在明だろう。

24年12月に尹錫悦が戒厳令を宣布して以来、半年以上続いた混乱は、国民を真っ二つに引き裂いた。尹氏を支持した国民は李在明の振る舞いにうんざりし、尹氏を弾劾し罷免した政治勢力と李在明を支持してきた国民は、尹夫妻の断罪を望んでいる。この二つの勢力ともに、尹錫悦との対決で勝利を手にした李在明がどう出るか息をのんで見つめている。それに李在明は「三大特検」で答えた。

ユーチューブチャンネル「ジョン・ウォンチェック亡命TV」で、ジョン弁護士は「三大特検で、血の粛清が幕を開けた」「大衆は権力者の血を見るのがすきだ。18世紀のフランス革命（1789〜1795）の時と同じような光景がソウルで繰り広げられるのではないか」と語る。（25年6月21日）

放送のなかでジョン氏は「これから金建希夫人はフランス革命の犠牲者の１人、マリー・アントワネット王妃のような運命を辿るだろう」と予言した。

18歳にして王妃になったマリー・アントワネットは革命前夜のパリでは、貪欲で、贅沢、淫らな遊び好きな女性として大衆の憎しみをかっていた。自由奔放な性格の王妃は、そのような噂を他所に、毎日のように劇場や舞踏会、賭博場で大衆の中に紛れ込み、享楽に興じ、朝になるまでヴェルサイユ球団に戻らないことが多かったので貴族たちからも反感を買っていた。

フランス革命を研究した専門家によれば、「パンが泣ければケーキを食べればよい」ということばは、王妃が言ったのではなかった。王妃に関する多くの噂は、王妃を革命の生贄にしようとする貴族たちが広めたデマだった。

彼女にかけられた嫌疑の多くは証拠もなかった。裁判では、王妃が８歳になる息子にお酒をのませ「淫らな行為」をしたと断定したが、確実な証拠がなかったが、最後は近親相姦の罪で処刑された。

「非常戒厳」を裏で糸を引いたのは誰か

金建希氏が18世紀のフランス王妃と同じ結末を迎えるという意味ではないと思われるが、これまで、国民の力からも金氏をマリー・アントワネットに例え批判した幹部がいた。

2024年の国会議員総選挙が激しさを増すなか、金氏が民間人から高級バックを受け取っていた問題が、社会的に物議をかもすようになると、国民の力の非常対策委員の1人がテレビに出演して次のように話した。

「フランス革命がなぜ起きたのか、マリー・アントワネットの贅沢、淫らな私生活が一つずつ明るみに出たので（大衆の）感情が爆発したのではないか」

この発言は、「国政壟断ロウソク集会（朴槿恵弾劾デモ）」当時、歴史学教授がから聞いたことばであるとの前置はあったが、誰もが金建希夫人を指すことばであると感じた。この発言が契機になり、韓国では金建希夫人をしばしばマリー・アントワネットに喩える場合がある。

３大特検が動きだしたいま、世論は、徐々に金建希夫人の悪魔化に傾いている。金氏に関する報道の多くは、国民の神経を刺激するのに、充分な内容ばかりだ。

宗教団体の統一教会からダイヤモンドネックレスを受け取ったとする疑惑や、シャネルバックを受け取り、それをデパートに持っていきより高いものにチェンジしてもらったという内容など報道競争はすでに始まっている。

左派メディアの中には、尹氏が前触れもなく、突然、非常戒厳を宣布したのは夫人が裏で糸を引いたとする報道もあった。このような報道がどこまで真実かは、特検の捜査結果をまたなければならないだろう。

韓国から「国外逃避」する大富豪が急増している…最高60％の「異常な相続税」が招く「国富流出」の実態