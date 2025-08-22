＜夫に料理を頼んじゃダメ？＞育児休暇中の夫に頼ろうとしたら → 夫と姑の言葉に「やりきれない」

今回は筆者の知人のお話で、知人の夫が育児休暇を取った際の出来事です。夫の家事育児の協力はとてもありがたいものです。しかし、ある日、夫と姑の会話にモヤモヤすることがありました。どんな内容だったのでしょうか？

育児休暇中の家事に手こずる夫

夫がなぜ育児休暇を取ったのかといえば、産後まもない時期の家事育児を分担して手伝って欲しかったからです。それを「尻に敷かれてきた」とは冗談でもやりきれなさが募ります。夫と姑のやりとりは心に引っかかるものを残してしまいました。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

ltnライター：Junko.A

5歳、3歳、1歳の3人の子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。