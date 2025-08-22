スパイス・ガールズのヴィクトリア・ベッカムが、ネットフリックスの新ドキュメンタリー『ヴィクトリア・ベッカム』で、長年にわたるメディアによる容姿への執拗な注目がもたらした「ボディイメージの問題」や「食事制限」について率直に語る。1990年代の過酷なメディア環境や、出産直後にテレビ番組で体重測定を強要された過去など、今では信じがたい映像も登場するとページ・シックスが伝えている。



ヴィクトリアはブルームバーグの取材に対し、「涙が映っていることに気づいたとき、自分がそれをどう感じるのか考えたの」と語る。



本作では、2024年のパリ・ファッションウィークで、自身の名を冠したブランドによる過去最大規模のショーに向けて準備を進めるヴィクトリアの姿を追う。夫デビッド・ベッカムや子どもたちも登場し、スパイス・ガールズ時代の「ポッシュ・スパイス」というイメージから、20年かけて築き上げたファッションブランドへの挑戦と成長が描かれる。



ヴィクトリアは「私は4年間のスパイス・ガールズ時代で定義されてきた」「でも今ようやく、自分の声で過去を語れるようになったわ」ともコメントしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）