「カワラボ」はなんの略？ヒットソング連発の女の子たち♡【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「カワラボ」はなんの略語？
「カワラボ」はなんの略か知っていますか？
「わたしのいちばんかわいいところ」や「かわいいだけじゃだめですか？」などの楽曲を歌うグループが所属するアイドルプロジェクトのことです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「KAWAII LAB.（カワイイラボ）」を略した言葉でした！
「KAWAII LAB.」とは、きゃりーぱみゅぱみゅなども所属するアソビシステムによる、“アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト”のこと。
現在は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが所属しています。
聴く人の自己肯定感を高めてくれるような歌詞の楽曲が、多くの人気を集めています♡
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
