「カワラボ」はなんの略？ヒットソング連発の女の子たち♡【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「カワラボ」はなんの略語？

「カワラボ」はなんの略か知っていますか？

「わたしのいちばんかわいいところ」や「かわいいだけじゃだめですか？」などの楽曲を歌うグループが所属するアイドルプロジェクトのことです。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「KAWAII LAB.（カワイイラボ）」を略した言葉でした！

「KAWAII LAB.」とは、きゃりーぱみゅぱみゅなども所属するアソビシステムによる、“アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト”のこと。

現在は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが所属しています。

聴く人の自己肯定感を高めてくれるような歌詞の楽曲が、多くの人気を集めています♡

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

