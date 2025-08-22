未完の小説内で起きた14年前の事件を再調査!?…探偵と読者を惑わせる虚構と現実の反転劇は仰天の結末に！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は「大どんでん返し」ミステリーの定番作を持つ殊能将之さんの作品をピックアップ。とある探偵のもとに「小説の中で起きた事件を再調査してほしい」という荒唐無稽な相談が。話を聞いていくうちに、彼はやる気を出して捜査に乗り出すことに……一体どうやって!?

すべての「なぜ」が明らかになる時、驚きの結末が！

皆さんこんにちは、北の読書大好き芸人・ようへいです。

春に福井県小浜市にある三洋堂書店小浜店に行きまして、何を買おうかなと本を眺めておりましたら、「あっ僕まだこの本を紹介したことがない！」と気付いた作品がありました。別の番組で既に500冊ぐらい紹介しているコーナーがあるんですが、そこでも紹介したことがなかったんですよ。25年ぐらい読んでないから四半世紀ぶりに読んで紹介したいなと強く思った作品がありました。

それが殊能将之（しゅのう・まさゆき）先生の『ハサミ男』っていうミステリー。これはもう90年代ミステリーのベスト10を作ると間違いなくランクインしてくるであろう、殊能将之デビュー作にして代表作の一つである、不朽の名作ミステリーです。ということで本日紹介しますのは……。

殊能将之 著 『鏡の中は日曜日』

『ハサミ男』じゃないんかい(笑)！ そうなんです。普通は殊能先生の作品であればまず『ハサミ男』を紹介するのが本寸法、セオリーなんですよ。ただ、これは出版されてからもう26年経って映画化もされたし、これでもかっていうぐらい紹介され尽くしているのよ。書店のミステリーフェアとかで必ず名前が出てくる小説なので、どこかしらで目にすると思います。あと『ハサミ男』を読んだきり、殊能先生の作品が止まってる方もたくさんいらっしゃる。なのでここは、殊能先生のさらなる魅力をお届けしたいと、『鏡の中は日曜日』にしました。

正直、僕は出る順番がこっちの方が先だったら、殊能先生といえば『鏡の中は日曜日』だけどさ、実は『ハサミ男』という隠れた名作もあるんですよ、ぐらいになっていたかもしれない。それぐらい『ハサミ男』に勝るとも劣らない驚きの仕掛けが施された作品。ですから、別に通ぶって紹介しているわけじゃないんです。

物語は石動戯作（いするぎ・げさく）っていう探偵のもとに、14年前に既に解決している「梵貝荘（ぼんがいそう）」事件というものの再調査の依頼が来るんです。ただこの事件は鮎井郁介（あゆい・いくすけ）という作家が連載していたミステリー小説で、未完の作品。だから石動戯作は「冗談言っちゃいけませんよ(笑)。小説の事件でしょう？ フィクションの捜査なんてできるわけないじゃない」ってな感じで断る。例えるなら僕が探偵だとして、「ようへいさん、犬神家一族の事件を再調査してください」って来るようなものですから。

ところがこの鮎井郁介が書いている小説、水城優臣（みずき・まさおみ）という名探偵が活躍するミステリーシリーズなんですが、実は全てが現実に起きている事件なんです。小説にあるように水城優臣という名探偵は実在していて、今まで数々の事件を解決している。けれどもこの「梵貝荘事件」は冤罪だったと。つまり水城優臣の推理ミスだと思うので再調査を頼むっていう話なんです。

主人公の石動戯作、実はこの小説シリーズに登場する名探偵・水城優臣の大ファン。フィクションの存在だと思ってたけど、この人に憧れて探偵になったぐらいなんです。だからその憧れの人物が実在することを知って喜びを爆発はさせるんだけど、依頼を受けるっていうことは憧れの人物の失敗を暴くことになる。

逡巡はあるんですが、真実を白日の下にという正義感もありつつ、調べていくうちにひょっとすると憧れの水城優臣に会えるかもという助平心もあるわけ。不純な動機もあってこの依頼を引き受ける、なんてところから物語は始まるんです。

ただこの小説、構成上の始まりはこの場面じゃないんです。ここがミソなんですけど、これにつきましてはもう少し話を取っておきましょう。

さて、石動戯作が再調査を依頼された「梵貝荘」という建物で起きた殺人事件、かいつまんで説明すると、被害者は家主の弁護士。そして犯人は水城優臣の推理により、家主の秘書ということになりました。秘書が家主の担当弁護士を殺したと推断され、自供もあって逮捕されて、刑も確定して服役。さらにはもうこの服役していた秘書は出所もしているんです。こんなもう、終わって再調査の余地がどこにもないような事件をどうやって調査するのか。

ちなみに再調査の依頼者は誰なのってことですよね。「犯人でしょ？」って思いますよね。服役はしたけど冤罪だから再調査してくれ、と。違うんです。彼は自白して罪を認めてるんですよ。

実は依頼者は出版社で、「この事件は何かがおかしいから改めて調査して記事にしたい」という依頼なんです。水城優臣の推理は本当に間違っていたのか？ ただ先ほどお伝えしたように、他の事件は小説として全部完成しているのに、「梵貝荘事件」というミステリーだけは未完のまま。それはやはり著者である鮎井郁介も、名探偵の推理に誤りがあると思ったから書き切ることができなかったのか……。全ての「なぜ」が明かされる時、あの名作『ハサミ男』に勝るとも劣らない驚きの結末が待っている――。

この小説は結末ももちろんなんですが、物語の始まりにもポイントがあり、とある衝撃の展開で幕を開けるんです。第一章は、ある人物の特徴的な視点から丸々描かれるんですが、なんとその人物に主人公の石動戯作が殺されてしまうんですよ。で、第二章から時間を遡って14年前の事件の場面、水城優臣の名推理のシーンをしっかりと描くんです。そして、石動戯作が殺されるまでの流れが交互に描かれて真相に迫っていく、と。

もちろん僕は過去に、探偵が物語の最中に死亡するという展開のミステリーも読んだことはありますが、この『鏡の中は日曜日』の仕掛けも凄く面白かったんですよ。そしてこの作品を選んだ他の理由としましては、殊能先生の遊び心っていうのかな、産みの苦しみがあったとは思うんですけど、なんかノビノビと書いてる気がするのよ。

というのも、一見無駄とも思えるような学識の披露、いわゆるペダンティックな様が心地よい。しかもそれが事件解決・犯人特定に重要なポイントになってるところが凄い。 正直、水城優臣が「犯人はあなたですね」って特定するきっかけとなった推理、意味がよくわかんないもん、正直(笑)。でも、肝心の犯人特定の理由がよく分からなくても、全体通して読めば抜群の面白さがあるというのは、さすがの一言ですね。

文庫版には『鏡の中は日曜日』の後に、水城優臣と石動戯作という名探偵2人の過去の物語が1編ずつ収められています。二人は認識こそしていなかったけれども、実は彼らは既に……なんていう物語が収められているのもシャレてるんですよね。僕が偶然にも殊能先生の作品を福井で購入したというエピソードのように、縁とはかくも不思議であるという、この宇宙の妙にワクワクする一冊です。

もちろん、『ハサミ男』もオススメです。殊能先生が亡くなってもう12年ぐらい経つんですね。月日の経つ早さを感じますけど、殊能先生の数々の名作、ぜひ皆さん触れてみてください。

殊能将之 著 『鏡の中は日曜日』

