¾®Àâ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢ÆÃµö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¡¿È¤Î²ó¤ê¤Î¡ÖÃÎºâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤¬°ìÈÌ¸þ¤±²òÀâ½ñ¡Ø³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡ÖÃÎºâ¡×ÆþÌç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤«¤é¡¢Áá¤¯¤â8Ç¯¡£¤³¤Î´Ö¡¢ÃÎºâ¤ò½ä¤ë´Ä¶¤Ï·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ê¸¾Ï¡¢²èÁü¡¢Æ°²è¡¢²»³Ú¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤·¤«ºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢´ÊÃ±¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÀ¸À®AI¤¬°×¡¹¤Èºî¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎAIÀ¸À®Êª¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½¾Íè¤Î¡ÖÃÎºâ¡×¤ÎÊÝ¸î¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢SNS¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎºâ¤ò¤á¤°¤ë¡Ö±ê¾å¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñ¶¤ä¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿ÃÎºâ¥È¥é¥Ö¥ë¤âµÞÁý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¡ÖÃÎºâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÃÎºâ¡×¤Î´ðËÜÃÎ¼±¤È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÌäÂê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²óÈò¤Ç¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê»öÎã¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÉ¼Ô¤ÎÃÎºâ¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ø¶ì¤·¤¯¹½¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¶½Ì£¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂ¿¿ôÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÃÎºâ¡×¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¡ÖÃÎºâ¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò¤´´®Ç½¤¢¤ì¡ª
¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÀ¤³¦¤ÏÃÎºâ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤Ê¤ë´ðÁÃÅª¤ÊÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÖÃÎÅªºâ»º¸¢¡×¤Î¼ïÎà¤ò°ìÍ÷¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤Ç¤â¾¯¤·¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÃÎÅªºâ»º¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÃÎÅª³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ºâ»ºÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¾ðÊó¡×¤Ê¤É¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿Þ¤Ë¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÝ¸îÂÐ¾Ý¤ÈÊÝ¸î´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
Âç¤Þ¤«¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ÊA¡ËÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÃøºî¸¢¡×¡¢¡ÊB¡Ë»º¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö»º¶Èºâ»º¸¢¡×¡¢¡ÊC¡Ë¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î3¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î¼ïÎà¤ÈÊÝ¸î¤ÎÂÎ·Ï¤ò¼¨¤¹¿Þ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆÃµöÄ£¤¬Äó¼¨¤¹¤ëÉ½¤Ï¡¢¼«¤é¤¬½ê´É¤¹¤ë»º¶Èºâ»º¸¢¤¬Ãøºî¸¢¤è¤ê¤âÀè¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î¤Þ¤È¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½ñÀÒ¤ä»ñÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢A¡¢B¡¢C¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¢Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
A¡¡Ãøºî¸¢
¡Ãøºî¼Ô¤Î¸¢Íø¡¡¾®Àâ¡¦³¨²è¡¦²»³Ú¤Ê¤É¤Î¡ÖÃøºîÊª¡×¤òÁÏºî¤·¤¿¤È¤¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñ¤ËÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Æ°Åª¤Ë¸¢Íø¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ê¤³¤ì¤ò¡ÖÌµÊý¼°¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸·Ý¡¢³Ø½Ñ¡¢Èþ½Ñ¡¢²»³Ú¤Ê¤É¡ÖÊ¸²½¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤Ë¤è¤ë¤ªËÏÉÕ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤¬ÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£ÃøºîÊª¤òÁÏºî¤·¤¿¼Ô¤ò¡ÖÃøºî¼Ô¡×¤È¤¤¤¤¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃøºî¸¢¡Êºâ»º¸¢¡Ë¡×¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÃøºî¼Ô¿Í³Ê¸¢¡×¤È¤¤¤¦¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¡£
¢ÃøºîÎÙÀÜ¸¢¡¡ÃøºîÊª¤Ê¤É¤ò¸ø½°¤ËÅÁÃ£¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â±é²È¡Ê²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤É¡Ë¤ä¥ì¥³¡¼¥ÉÀ½ºî¼Ô¡Ê²»¤òºÇ½é¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ¸¶È×¤òºî¤Ã¤¿¿Í¡Ë¤Ê¤É¤¬»ý¤Ä¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºî»ì²È¡¦ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¡ÖÃøºî¼Ô¤Î¸¢Íø¡×¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡ÖÃøºîÎÙÀÜ¸¢¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
B¡¡»º¶Èºâ»º¸¢
¡ÆÃµö¸¢¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤ò¤·¤¿¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÃøºî¸¢¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÃµöÄ£¤Ç¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¹ñ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¸¢Íø¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ê°Ê²¼¤Î¼ÂÍÑ¿·°Æ¸¢¡¢°Õ¾¢¸¢¡¢¾¦É¸¸¢¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£È¯ÌÀ¤È¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¦¤È¡¢¸½¾õ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¤³¤È¤À¡£¹ñ¤¬ÆÃµö¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÆÃµö¡×¤È¸Æ¤Ö¤¬¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃµö¤ò¼õ¤±¤¿È¯ÌÀ¤äÆÃµö¸¢¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤³¤È¤â¡ÖÆÃµö¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¢¼ÂÍÑ¿·°Æ¸¢¡¡ÊªÉÊ¤Î·Á¾õ¤ä¹½Â¤¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¡Ö¹Í°Æ¡×¡ÊÂç¤¶¤Ã¤Ñ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¾®È¯ÌÀ¡×¡Ë¤ò¤·¤¿¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃµö¸¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢·Á¼°Åª¤ÊÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎã³°¤Ê¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
£°Õ¾¢¸¢¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¡Ö°Õ¾¢¡×¤ÎÁÏºî¤ò¤·¤¿¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£°Õ¾¢¤È¤Ï¡¢ÊªÉÊ¤ä·úÃÛÊª¤Î·Á¾õ¡¦ÌÏÍÍ¡¦¿§ºÌ¤ä¡¢Áàºî¡¦µ¡Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ë²èÁü¤ÇÈþ´¶¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¡Ö¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤À¡£
¤¾¦É¸¸¢¡¡¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÉÕ¤±¤ëÌ¾¾Î¡¦¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿±Ä¶ÈÉ¸¼±¡Ê¾¦É¸¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃµö¸¢¡¢¼ÂÍÑ¿·°Æ¸¢¡¢°Õ¾¢¸¢¤¬¡ÖÃÎÅªÁÏÂ¤Êª¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¦É¸¸¢¤Ï¡Ö±Ä¶ÈÉ¸¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¡×¤Ç¤¢¤ë¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â¸¢Íø¤Î¹¹¿·¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤â¤Û¤«¤Î¸¢Íø¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¾¦É¸¤ÎÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¾¦É¸ÅÐÏ¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¾¦É¸¤ò¡ÖÅÐÏ¿¾¦É¸¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿A¤ÈB¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¸¢Íø¤Ï¾å¤Î¡ÖÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¡ÊÃÎºâ¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½Ä¼´¤Ï¸¢Íø¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤«¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹ñ¤¬¸¢Íø¤òÉÕÍ¿¡×¤«¡Ö¼«Æ°Åª¤Ë¸¢Íø¤¬È¯À¸¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÆóÊ¬¤µ¤ì¤ë¡£²£¼´¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤«¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃÎÅªÁÏÂ¤Êª¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¡×¤È¡Ö±Ä¶ÈÉ¸¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¡×¤ËÆóÊ¬¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âè1¾Ï°Ê¹ß¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯ºÝ¤Ë¤â¡¢¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢C¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
C¡¡¤½¤ÎÂ¾
¡ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡¤Ë¤è¤ëÊÝ¸î¡¡Â¾¿Í¤Î¾¦ÉÊ¡¦±Ä¶È¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¡Ê¾¦ÉÊÅùÉ½¼¨¡Ë¤Ç¼þÃÎ¡¦ÃøÌ¾¤Ê¤â¤Î¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¾¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤¿¿®ÍÑ¤Ë¤¿¤À¾è¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ä¡¢¡Ö±Ä¶ÈÈëÌ©¡×¡ÊÈëÌ©¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍÑ¤Êµ»½Ñ¾ðÊó¤ä±Ä¶È¾ðÊó¡Ë¤òÉÔÀµ¤Ê¼êÃÊ¤Ç¼èÆÀ¡¦»ÈÍÑ¡¦³«¼¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤É¡¢¡ÖÉÔÀµ¶¥Áè¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤ë°ìÄê¤Î¹Ô°Ù¤òÄ¾ÀÜµ¬À©¤¹¤ë¡£ÃÎºâ¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÌÀ³Î¤Ê¸¢Íø¤ÇÂ¾¿Í¤Î¹Ô°Ù¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¢²óÏ©ÇÛÃÖÍøÍÑ¸¢¡¡È¾Æ³ÂÎ½¸ÀÑ²óÏ©¤Î²óÏ©ÇÛÃÖ¡Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ÎÁÏºî¼Ô¤Ê¤É¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£
£°éÀ®¼Ô¸¢¡¡ÉÊ¼ï²þÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¿¢Êª¤Î¿·¤¿¤ÊÉÊ¼ï¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°éÀ®¤·¤¿¼Ô¤Ê¤É¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÐÏ¿ÉÊ¼ï¤Î¼ïÉÄ¡¢¼ý³ÏÊª¡¢°ìÄê¤Î²Ã¹©ÉÊ¤ÎÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤ÃÏÍýÅªÉ½¼¨¡ÊGI¡§Geographical Indication¡Ë¡¡ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É»ºÉÊ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¤½¤Î»ºÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤äÉ¾²Á¤¬¤½¤Î»ºÃÏ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖÃÏÍýÅªÉ½¼¨¡×¤È¤·¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¡£
¥¾ÓÁü¸¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¡¡¾ÓÁü¸¢¤Ï¡Ö¼«¸Ê¤Î¾ÓÁü¤ò¤ß¤À¤ê¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤ê¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¸¢Íø¡×¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤Ï¡Ö¼«¸Ê¤Î¾ÓÁü¤ä»áÌ¾¤Ê¤É¤Î»ý¤Ä¸ÜµÒµÛ°úÎÏ¤«¤éÀ¸¤¸¤ë·ÐºÑÅª¤ÊÍø±×¡¦²ÁÃÍ¤òÇÓÂ¾Åª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸¢Íø¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âË¡Î§¤Ê¤É¤ÇÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¢Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È½Îã¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¼Â¾åÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ãøºî¸¢¤È¤â´ØÏ¢¤¬¿¼¤¤¤¿¤á¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃÎÅªºâ»ºÀ©ÅÙ¤Ï³Æ¹ñ¤ÇÆÈÎ©¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡Ê¤³¤ì¤ò¡ÖÂ°ÃÏ¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²òÀâ¤Ï¡¢¼ç¤ËÆüËÜ¤Î¹ñÆâË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î±°Õ´ê¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é³Æ¸¢Íø¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÀÛÃø¡Ø³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡ÖÃÎºâ¡×ÆþÌç¡Ù¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
