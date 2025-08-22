【MLB】ロッキーズ5ー9ドジャース（8月21日・日本時間22日／デンバー）

ドジャースとロッキーズの4連戦最終日、大谷翔平投手は予定されていた通りスタメンを外れ完全休養日となったが、ベンチで試合の行方を見守る姿が確認された。

メジャー通算1000試合目の節目に投打二刀流で先発登板した前日の試合で、打者として2打数1安打で8回に代打を送られ途中交代。投手としては4回66球を投げ被安打9、5失点と苦戦、さらには打球が太ももに直撃するアクシデントにも見舞われていた大谷。

この日は「父親リスト」入りした4月に2試合欠場して以来となる欠場となった。休養目的での欠場は450日ぶりとなった。

試合は初回、1番ベッツが四球で出塁すると、この日2番に入ったフリーマンが初球をライトスタンドに叩き込む2ランを放ち、ドジャースが先制。2回にも満塁のチャンスから押し出し死球などで2点を追加するなど、5回まで毎回得点。

守っては8月に入り3連勝中の先発カーショーが、前日スタメン全員安打のロッキーズ打線に対し、わずか6安打に抑える快投で4連勝。

ドジャースはこのカードを2勝2敗とし、明日から敵地で再び始まるパドレスとの首位攻防3連戦を前に弾みをつけた。

