「ルーシー・ブラックマン事件」の織原城二受刑者が獄中から裁判を起こしていた…！提訴した「驚きの相手」

性犯罪史に残る「猟奇的事件」

「あの『ルーシー・ブラックマン事件』の容疑者として逮捕された織原城二が、刑務所の所長に対して『検閲差止請求』の裁判を起こしている」

こんな驚くべき情報が筆者のもとに届いたのは、昨春のことだった。

ルーシー・ブラックマン事件――。東京・六本木のクラブでホステスをしていた元英国航空CAのルーシー・ブラックマンさん（当時21歳）が凌辱されバラバラの切断遺体で発見されたこの事件は、日本の性犯罪史に残る「猟奇的事件」として知られている。

2006年、東京地裁で行われた第一審で検察側は、「性犯罪史上、類を見ない猟奇的で悪質極まりない重大な犯行」と言及。2023年には事件を描いたドキュメンタリー作品が「Netflix」で配信されるなど、発生から四半世紀が経過した今もなお人々の記憶に焼き付いている凶悪事件だ。

ルーシーさん殺害の容疑者として警視庁に逮捕されたのが、不動産管理会社社長の織原城二受刑者（73歳）だった。織原受刑者は事件当時48歳。実家は資産家として知られ、莫大な遺産を相続していた。

織原受刑者は、2010年12月、最高裁で無期懲役が確定。現在は千葉刑務所に服役中だが、この男の「その後」を追うことは、日本の性犯罪史に残るこの猟奇的事件の「その後」を追う事でもある。取材する意味は、十分にあると判断した。

筆者は東京地裁の閲覧室で裁判記録を確認した。すると情報どおり、織原受刑者は千葉刑務所長を被告として、「検閲差止等請求事件」の行政訴訟を起こしていた。第1回の口頭弁論が開かれたのは、昨年5月だ。

事件は「外交問題」にまで発展

織原受刑者が提起した裁判の内容に迫る前に、改めて事件について振り返っておきたい。

ルーシーさんが失踪したのは、2000年7月。ホステス仲間が捜索願を出したことから事件が発覚した。翌年2月、神奈川県三浦市の海岸近くの洞窟で、切断遺体となったルーシーさんが発見されたのである。

「六本木エリアで働く外国人ホステスに現金を与えるなどして誘い出していた織原受刑者が捜査線上に浮上。織原受刑者の周辺では、薬物などを飲まされた女性が強姦される事件が相次いでいました。ルーシーさん失踪当日、織原受刑者の携帯電話の発信記録などから、当日2人が一緒にいたことも確認された」（当時取材した全国紙社会部記者）

ルーシーさん失踪発覚後、英国からは父親ら家族が何度も来日。父親は会見で娘の情報を呼びかけ、英国でも大きく報道された。トニー・ブレア首相（当時）が「早急な解決」を日本政府に要請する事態にまで発展し、事件は「外交問題」の様相さえ呈していたのである。メディアの取材も日々加熱。筆者もその取材陣の中の1人だった。

織原受刑者は、2000年10月に別の女性への準強制わいせつ容疑で逮捕された。以降、報道によると計7回逮捕されている。以下は、その裁判経過だ。

東京地裁の一審判決は、2007年4月。ルーシーさんら女性10人に性的暴行を加え、うちルーシーさんら2人を死亡させたとして準強姦致死罪等に問われた織原受刑者に対して、9人の女性に対する準強姦罪等が認定され、無期懲役の判決が下された。

だが、ルーシーさんへの準強姦致死と死体損壊・遺棄罪等に関しては無罪とされた。東京高裁も「直接的な証拠がなく死因も特定されていない」などとして準強姦致死罪は認めなかったものの、死体損壊・遺棄罪等については認定、改めて無期懲役を言い渡した。最高裁もこの判決を支持して無期懲役刑が確定している。

「顔」を見られることを嫌がった

この裁判中、織原受刑者は、公判や事件報道の記事の内容を巡り、新聞社や記者を名誉棄損で告訴するなど徹底的な法廷闘争を展開。一方で、自らの「顔」を見られることに、異常な拒否反応を示したことでも注目を集めた。

「入廷の時も傍聴席に背を向け、法廷画家をもはねつけていました。公判でさえ、顔を見られることを拒否していたのです」（傍聴した記者）

これだけの大事件にもかかわらず、事件当時、織原受刑者の写真はほとんど見つかっていなかった。筆者が確認している限り、高校時代と思われる黒い詰襟の学生服姿の写真など2枚だけだった。

メディア各社が織原受刑者の「顔写真入手」に躍起になるなか、筆者はようやく大学時代のハワイ旅行の写真4枚を入手したことが思い出される。そのうちの1枚は、当時としては高価だったビデオカメラを手に、仲間4人を従えるように真ん中でポーズをとっていた。だが、4枚ともサングラスをしており、その表情を読み取ることはできなかった。

「素顔がみられること」への異常な拒否反応――。織原受刑者の「心の闇」の一端に触れたような気がしたことを覚えている。

織原受刑者が起こした裁判の内容

以下に詳述する織原受刑者が提訴した行政訴訟の内容は、東京地裁で閲覧した訴状や原告・被告双方の口頭弁論調書に基づいている。

訴状によれば、提訴日は昨年2月28日。「原告」である自らについては、「刑事再審請求中であり、処遇に関する国家賠償請求訴訟も継続中である」とした上で、「被告」の千葉刑務所長については、「千葉刑務所を設置し、同職員をして、懲役刑等の受刑者に対する刑の執行、未決収容者の拘留の業務を行わせる等して公権力の行使にあたらせているもの」と定義している。

訴状には、織原受刑者の訴訟代理人として、12名の弁護士の名前が記載されている。「資産家」として知られるその片鱗が垣間見える大弁護団だ。

今回の裁判の提訴理由は、訴状の「請求の原因」を要約すると次のようなものだ。

（刑務所内で）従前守られていた弁護人と接見する際の秘密交通権が、「今後は接見時に携行する書類及び資料を接見前に検査すると通告され検閲が行われるようになった」などとして、織原受刑者は2019年3月に「損害賠償及び検閲の差止を求める訴訟」（従前訴訟）を提訴。これに対し千葉刑務所は、「保安上の観点などから外形的に確認するものにすぎずその内容を確認するものではない」という旨の主張をしていたという。その後、上告は棄却となり織原受刑者の申立ては不受理となった。

すると織原受刑者は、「順番通り入れてあった裁判書面及び弁護士との打合せ資料がバラバラになっており秘密接見交通権が破られてしまっていた」などとして、「再審請求事件及び国家賠償請求事件における攻防上不利益を被るのではないかとの恐れを抱くという精神的苦痛を被ったもので、これによる有形無形の損害はまことに甚大であって、これを金銭に評価すれば金10万円を下ることはない」（訴状より）と主張。10万円の損害賠償金と秘密交通権侵害行為の差止めを求めている。

これに対し被告（千葉刑務所長）の代理人は、昨年8月の第2回口頭弁論で、「本件検査が適法であることは前件訴訟で確定しているのであり、検査方法が何ら変わっていない検査についても国賠法の違法性が認められる余地はない」（被告の口頭弁論記録より）と主張。双方の対立が続いたまま、今年7月時点で口頭弁論は6回を数えるまでになっている。

後編記事『「ルーシー・ブラックマン事件」の織原城二受刑者が獄中から提訴…！裁判記録から明らかになった凶悪犯の「深すぎる心の闇」』では、織原受刑者が起こした裁判の内容をさらに詳しく報じる。

【つづきを読む】「ルーシー・ブラックマン事件」の織原城二受刑者が獄中から提訴…！裁判記録から明らかになった凶悪犯の「深すぎる心の闇」