英語で「泣きそう」は何て言う？ 涙が出てしまいそうなときに役立つ英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案しています。

感動的な瞬間やショックな出来事に触れたときなどに、「なんか泣いてしまいそう」と思いがけず涙が出てしまいそうなことがありますが、この「泣きそう」な気持ちは英語でどのように表現するのでしょうか。例文とともにいくつか紹介していきます。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

泣きそうなときに使える英語表現

「泣きそう」と言いたいとき、英語では状況や気持ちの強さによってさまざまな表現が使われます。今回はよく使われる代表的なフレーズを例文とともに解説します。

【1】 I’m about to cry. 「泣きそう」

【解説】「about to」は「まさに〜しそう」という意味で、泣く寸前の気持ちを表す定番フレーズです。「I’m about to cry. That movie was so touching.（泣きそう。あの映画は本当に感動的だった）」などの使い方ができます。

【2】 I’m ready to cry. 「今にも泣き出しそう」

【解説】「ready to」は「〜する準備ができている」という意味ですが、感情面での“限界”を表すときにも使えます。「I’m ready to cry. This day has been so hard.（今にも泣きそう。今日は本当に大変だった）」のように使われます。

【3】 I almost cried. 「もう少しで泣くところだった」

【解説】「almost」は「もう少しで〜するところだった」という意味で、実際には泣いていないけれど、それに近い感情だったことを表します。「I almost cried when I saw her message.（彼女のメッセージ見て泣きそうになった）」のように、過去の話をするときに使えます。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

