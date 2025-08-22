今季V決定的も来季の連覇は危うい？阪神史上初の偉業の行方を左右するエースの動向

メジャーのスカウトも熱視線

2位以下に12.5ゲーム以上の大差をつけてセ・リーグの先頭を猛々しく走る阪神。投打ともに主力を形成しているのは20代の選手が多く、黄金期到来をも予感させる。

だが、今オフには打者を圧倒するエースの流出が囁かれており、さらに来オフ以降もその流れが避けられないと危惧されている。（記録は8月21日現在）

さるア・リーグ球団のスカウトは今オフの日本人選手のターゲットについて、次のように打ち明ける。

「野手ではヤクルトの村上宗隆、巨人の岡本和真、投手では西武の今井達也、平良海馬は従来通り、その動向を特に注視しています。そしてもう一人、阪神の才木浩人もマークしている。フォーシームは球威はもちろん角度もあってメジャーでも通用するレベルにあるし、フォークも落差が大きく、スライダーの精度も年々、上がってきている。

22年からの3年間で先発投手として防御率1点台をマークし、昨季は規定投球回数もクリアした。今季は防御率、被打率などで成績を伸ばしている。メジャーでも先発ローテーションを任せられる」

才木は昨オフの阪神との契約更改の際、球団に将来的なメジャー挑戦への願望を伝えている。だが、海外FA権の取得は最短でも30年シーズン。今から本腰を入れて調査するのは気が早いようにも思えるが、そうではないという。

先発陣には不安も

「今年の11月で27歳となる才木は、その契約更改後の報道陣とのやりとりで『20代後半、28、29歳で行けたらベストだと思っている』との青写真も語っているんです。

来春にはWBCがあり、そこでしっかりアピールして来オフのメジャー行きを目指す。それが大方の見方だったのですが、ここに来て今オフでの挑戦が囁かれ始めている。本人が1年でも早く行きたいというのはわかりますが、球団もそれを容認する方向になっているとの情報が広まっているんです」（阪神担当記者）

前出のスカウトも続ける。

「メジャー関係者の間でも、才木はこのオフにもポスティングシステムを利用して海を渡ってくるという話が回っている。我々もそのつもりで視察しています」

阪神のチーム防御率は2.08。同2位の巨人でも2.67と、質、数ともにセの他球団の追随を許さないピッチングスタッフを誇るだけに、才木が抜けたとしても大きな痛手にはならないというのが球団の判断なのだろうか。

「村上頌樹、大竹耕太郎、デュプランティエ以外にも左手首の手術から復活した高橋遥人、先発でやれる能力を示しているルーキーの伊原陵人、伊藤将司も復調するなど能力の高い投手が揃っている。ポスティングなら譲渡金の恩恵もあり、今の才木なら大型契約も見込めるので、その額も魅力的なものになるはずです。

ただ高橋は怪我の多い投手ですし、伊原はここにきてKOされる試合が続いている。伊藤も好不調の波が大きい。すぐに困ることはないでしょうが、才木が抜ければやはりその穴は小さくないでしょう」（前出・阪神担当者）

しかも阪神にはメジャー予備軍が少なくない。

ライバル巨人の狙いは広島のエース

「佐藤輝明は来オフのポスティングシステムでのメジャー移籍を望んでいる。才木が今オフだとしたら、投打の柱が同時に抜けるのを避けたいとの球団の思惑も考えられる。

佐藤の2つ年下の森下翔太もゆくゆくはメジャーに挑戦したい意向を持っていることを公言済み。期待の前川右京が足踏み状態だし、2人に代わる中軸を打てる選手を用意するのは容易ではない。また、年齢的に可能性は低いとは思いますが近本光司もメジャーに興味を持っていると聞いています」（遊軍記者）

チームの中核を担う選手が当たり前のようにメジャー行きを志す近年にあって、黄金期というのはやはり簡単に築けるものではないようだ。

「ライバルの巨人は今オフも積極的に補強に動く構えでいる。順調なら今季中にFA権を取得する広島の床田寛樹を狙っていて、床田も大の巨人ファンだから移籍は十分ありうると見ています」（同前）

今季の巨人は6勝15敗とやられっぱなしで阪神の独走を許した一因となっているが、来季のペナントレース、伝統の一戦はもう少し盛り上がるか。

