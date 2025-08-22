名書『Film Analysis 映画分析入門』増補改訂版が発売 ─ 映画ファンの必読書を現代アップデート

映画を読み解く上で必読となる名書『Film Analysis 映画分析入門』の増補改訂版が、2025年8月27日より発売される。

ショットを読む力が、あなたの眼を一変させる。豊富なカラー図版とテキストで、映画史に残る名作の秘密を解き明かす。シナリオの意図、演出の狙いから、背後にある思想や社会的文脈まで。映画をもっと楽しみ、語りたい人のための、最良の入門書だ。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

増補改訂版では「第二部 映画の精読」を新規収録。黒澤明、スタンリー・キューブリック、ウォン・カーウァイ、アニエス・ヴァルダ、ドゥニ・ヴィルヌーヴ──時代を超える名作を徹底的に読み解き、表現の核心に迫る。加えて、第一部・第三部にも全面的に改訂・再構成が施され、各章に新たな映画作品の分析を追加した。

巻末には「映画分析のための用語集」を新規収録している。現代にあわせてアップデートし、作品例とカラー図版も大増量した「映画分析入門」決定版だ。

本書で引用される映画作品

『時計じかけのオレンジ』 『パルプ・フィクション』 『シャイニング』 『鳥』 『ロード・オブ・ザ・リング』 『アメリ』 『無ケーカクの命中男』 『フィクサー』 『2046』 『第三の男』 『波止場』 『フィラデルフィア物語』 『暗殺の森』 『北北西に進路を取れ』 『12人の怒れる男』 『我等の生涯の最良の年』 『ミルドレッド・ピアース』 『捜索者』 『女相続人』 『花様年華』 『エネミー・オブ・アメリカ』 『その土曜日、7時58分』 『スタンドアップ』 『自転車泥棒』 『突撃』 『ヒストリー・オブ・バイオレンス』 『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』 『ガス燈』 『大いなる幻影』 『ロード・トゥ・パーティション』 『ゴッドファーザー』 『コールガール』 『十字砲火』 『男性・女性』 『ブロンド・ヴィナス』 『ドライヴ』 『ハイエナ』 『テルマ＆ルイーズ』 『市民ケーン』 『地獄の黙示録』 『ある日、ダウニング街で』 『エイリアン』 『カメラを持った男』 『ブレードランナー』 『バッカニアーズ』 『しあわせの法則』 『チャイナタウン』 『シェイム』 『風と共に散る』 『セブン』 『羊たちの沈黙』 『フォーリング・ダウン』 『つぐない』 『M』 『恋する惑星』 『ロジャー＆ミー』 『パリ 夜は眠らない』 『スコピオ・ライジング』 『二十四時間の情事』 『インサイド・ジョブ』 『歴史と記憶』 『ツリー・オブ・ライフ』 『ゴールド・ディガーズ1933』 『レボリューショナリー・ロード』 『ワーキング・ガール』 『ファイト・クラブ』 『レザボア・ドッグス』 『憎しみ』 『オフィシャル・ストーリー』 『ラン・ローラ・ラン』『天国と地獄』『冬の旅』『メッセージ』『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『エクス・マキナ』『ソーシャル・ネットワーク』『ババドック 暗闇の魔物』『ブレードランナー2049』『ナイトクローラー』『ブルックリンの片隅で』『her』『ウィッチ』『ゲット・アウト』ほか

目次

第一部 技巧と意味

第1章 構図

第2章 カメラワーク

第3章 編集

第4章 色彩、照明、音響

第5章 アートディレクション

第6章 ナラティブと語り

第7章 メタファー、構造、人物、モチーフ

第8章 映画スタイル：リアリズムと表現主義

第二部 映画の精読

第9章『天国と地獄』

第10章『シャイニング』

第11章『花様年華』

第12章『冬の旅』

第13章『メッセージ』

第三部 批評的分析

第14章 歴史的批評──『ゴールド・ディガース』

第15章 心理学的批評──『羊たちの沈黙』

第16章 イデオロギー批評──『ワーキング・ガール』

第17章 ジェンダー批評──『ミルドレッド・ピアース』

第18章 批判的人種批評──『フォーリング・ダウン』と『ゲット・アウト』

第19章 政治的批評──『地獄の黙示録』

第20章 ポスト構造主義批評──『ゴッドファーザー』

第21章 科学的批評──『捜索者』

映画分析のための用語集

『増補改訂版 Film Analysis 映画分析入門』は2025年8月27日発売。A5判・並製／320頁／定価：2,700円＋税（税込2,970円）。株式会社フィルムアート社より。

