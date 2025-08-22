ハーブ香る、大人のフライドポテトをどうぞ【ワタナベマキの ある日のおやつ】
忙しい日々の隙間に、ホッとひといき──。
『きょうの料理』の連載「ワタナベマキの ある日のおやつ」では、マキさんのふだん着のおやつを毎月1つずつお届けしています。
今回は9月号より、ハーブの香りをまとった大人味の「フライドポテト」をご紹介します。
ワタナベマキさん
料理研究家。旬の素材をシンプルに調理する、潔くておしゃれなスタイルが人気。
「フライドポテト」の作り方
ハーブを入れた油で揚げた、香り豊かなフライドポテト
子どもの友達が家にやって来る。
……となれば、在庫のじゃがいもは売り切れ必至。
揚げているそばから手が伸びて消えてなくなる、その速さには驚き、あきれたものです。
彼らもすっかり青年になった今、フライドポテトはようやく私たちの口に入るおやつに。
庭で摘み取ったハーブをどっさり油に入れて、さあ遠慮なく、おしゃべりに花を咲かせながら「大人味」を楽しもうではありませんか！
じゃがいも…4コ（600g）
ローリエ（生／または乾）…4～5枚
ローズマリー（生）…4～5枝
●揚げ油・塩
◎470kcal（全量） ◎塩分3.0g（全量） ◎20分＊
＊じゃがいもを乾かす時間は除く。
1 じゃがいもはたわしでこすってよく洗い、皮ごと8等分に切る。水にサッとさらしてざるに広げ、15～30分間乾かす。
2 鍋に揚げ油を3㎝深さまで注いでじゃがいもを入れ、ローリエとローズマリーを加えて中火にかける。時々混ぜながら、じゃがいもが軽く色づくまで10分間ほど揚げる。
3 竹串がスーッと通るようになったら、網などに取り出して油をきり、熱いうちに塩適量を全体にふる。
■NHKテキスト『きょうの料理』2025年9月号より抜粋
■撮影・邑口京一郎／スタイリング・池水陽子