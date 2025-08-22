¹áÄÇÍ³±§¤¬¸ì¤ë20Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¡£¡Ö»£±Æ°Ê³°¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¡×
20Ç¯Á°¡¢±Ç²è¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¡×¡Ö¥®¥¿¡¼¤Î»Ò¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹áÄÇÍ³±§¤µ¤ó¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»¨»ï¤äCM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù(2003Ç¯)¤ä±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥ì¥é¥¤¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤ä¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¡¢Èþ¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹â¹»À¸³èºÇ¸å¤ÎÊ¸²½º×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Éâ¤«¤ì¤¿¤ê¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎâÁ¤·¤¯¤â¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÆü¡¹¤òÉÁ¤¡¢¡ÈÀÄ½Õ¥Ð¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¶â»úÅã¡É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ø¥ê¥ó¥À¡¦¥ê¥ó¥À¥º¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤«¤é¥Ð¥ó¥ÉÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ºîÉÊ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±Ç²è¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤¬¤Ê¤ó¤È¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£´K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¹áÄÇÍ³±§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²þ¤á¤Æ¡¢20Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤é¹áÄÇ¤µ¤ó¤¬ÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¹áÄÇ¤µ¤ó¼«¿È¤Î20Ç¯´Ö¤È¤È¤â¤Ë¤ªÏÃ¤òÁ°¸åÊÔ¤Ç»Ç¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï¼«Ëý¤ÎÀÄ½Õ
±Ç²è¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£´K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬·ëÀ®¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ´ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤Î¥³¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤¬¡¢¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹áÄÇ¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é¥®¥¿¡¼Ã´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÎÎ©²Ö·Ã¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£¹áÄÇ¤µ¤ó¼«¿È¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´Ñ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢2005Ç¯¤Î¸ø³«¤Îº¢¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆºîÉÊ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿2004Ç¯Åö»þ¡¢»ä¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¹â¹»3Ç¯À¸¡£¤Ê¤ó¤À¤«¼«Ê¬¤ÎÀÄ½Õ¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢±£¤µ¤º¤Ë´Ñ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡Ä¡ÄÅö»þ¤Ï¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¡¢¡È¼«Ëý¤ÎÀÄ½Õ¡É¡¢¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤ó¤ÊÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤âº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£´K¤Î¹â²è¼Á¤Ç¡¢ºÆ¤Ó´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢£´KÈÇ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Î»³²¼ÆØ¹°¤µ¤ó¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÁ°ÅÄ°¡µ¨¤µ¤ó¤È´Øº¬»Ë¿¥¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÅö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤±Ç²è¤À¤è¤Í¡¼¡É¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡Ä¡Ä¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
20Ç¯Á°¤Î¥Õ¥£¥ë¥à»£±ÆÈÇ¤Ç¤â½½Ê¬¤ËâÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤ÎÀÄ½Õ¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤òÁý¤·¤Æ¶»¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
4¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë
Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹áÄÇ¤µ¤ó¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤¿Á°ÅÄ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î¿ô¥õ·îÁ°¤«¤é¤ß¤Ã¤Á¤êÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¥ì¥Ã¥¹¥ó¤«¤é½é¤á¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤ëÎý½¬¤ËÆþ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ä¡Ä¡£¥Ù¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿´Øº¬»Ë¿¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËËÜ¶È¤ÎÊý¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¤È¡¢Í¾·×¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¢¤Î»£±Æ¤Ï¡¢±Ç²è¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÊ¸²½º×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¤ëÆü¡¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤Î·Ã¤â¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢³ÊÆ®¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ä¡Ä¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏÅêµå¤ÇËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ç®¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿Åö»þ¤Î¶¦±é¼Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢±Ç²è¤Î¸å¤âÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»£±ÆÃæ¤ÏÌó°ì¥õ·î´Ö¡¢·²ÇÏ¸©¤ËÂÚºß¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹ç½É¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥½¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤ÎÃæÈ×¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë±Ñ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Ç±Ñ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î£³¥õ¹ñ¸ì¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£´¿Í¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¹ñ¸ì°Ê³°¤Î¸À¸ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¤Î¸å¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ú¹ñÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤Î±äÄ¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤³¤Ç¤âÀÄ½Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±Ç²è¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤È´Øº¬¤µ¤ó¤È¤Ïº£¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀáÌÜÀáÌÜ¤Ç¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤µ¤ó¤È¤Ï±Ç²è¤Î¸å¡¢¿ôÇ¯´Ö¤Ï¡¢Èà½÷¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤ê¡¢»ä¤¬´Ú¹ñ¤Î³ø»³±Ç²èº×¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤´Ï¢Íí¤·¤Æ¡¢¤ª»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ß¤¤¤ËË»¤·¤¯¡¢¤«¤ì¤³¤ì¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈà½÷¤¬ÍèÆü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£²ñ¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤È°ì½Ö¤Ç¡¢Æ±Áë²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
±Ç²è¤äÇÐÍ¥¡¢»Å»ö¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿
14ºÐ¤Ç»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢16ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18ºÐ¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¹áÄÇ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡Ø¥ê¥ó¥À¡¡¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²ºîÌÜ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²èºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢½é¤á¤ÆºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ÒÌò¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤µ¤ó¤â¤¹¤Ç¤Ë³¤³°¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¡¢´Øº¬¤µ¤ó¤Ï±Ç²è½é½Ð±é¤Ç¤·¤¿¤¬ËÜ¿¦¤Î²»³Ú¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¡¢²¿¤â¤Ê¤¤»ä¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ä¡¢»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤Ë¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï»ä¤¿¤Á£³¿Í¤è¤ê¤â¾¯¤·Ç¯¾å¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Äù¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ì¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Íê¤ê¤Ê¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÌò¤Î¥½¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¡¼¡¢¤Ê¤ó¤«¥«¥Ã¥³°¤¤¤±¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½÷Í¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ±éµ»¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡¼¤È¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤ä¼å¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤À¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¤¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¹áÄÇÍ³±§¡Ê¤«¤·¤¤ ¤æ¤¦¡Ë
ÇÐÍ¥¡£1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤Î6Ç¯´Ö¤ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç²á¤´¤·¡¢»¨»ï¡Ømc Sister¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2005Ç¯¡Ø¥í¡¼¥ì¥é¥¤¡Ù¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Æ±Ç¯¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè29²ó»³Ï©¤Õ¤ß»Ò±Ç²è¾Þ¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯½©¤Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£
»£±Æ¡¿¿¹À¶¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿¾®ÉÍÅÄ¸ã±û¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Âç±à Ï¡¼î
