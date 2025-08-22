◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２１日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ロッキーズ戦を欠場した。同地区最下位のロ軍を相手に１２安打９得点と打線が爆発。投げては、先発のカーショーが６回途中６安打３失点の好投で今季８勝目＆通算２２０勝目をマークした。

大谷は今年４月１８日（同１９日）に「父親リスト」（Ｐａｔｅｒｎｉｔｙ ｌｉｓｔ）入りしたことを発表され、２試合を欠場。休養目的でのスタメン外は、昨年５月２８日の敵地・メッツ戦のダブルヘッダー２戦目以来、４５０日ぶりとなった。試合前時点でロバーツ監督は「『朝はゆっくり寝て遅く来い』って言ったんだ。だからまだ会っていないけど、まだ痛みはあると思う。明日は出場するはずだ。彼は本当に睡眠を大事にしているからね」と話していた。

上位打線は、大谷の代わりに１番にベッツ、２番フリーマン、３番にＤＨスミス、４番にコンフォートが名を連ねた。初回にはベッツが四球で歩き、直後にフリーマンがセンターへ先制２ラン。ベンチで観戦していた大谷も両手を高々と上げ、２人を笑顔で出迎えた。

チームはロッキーズとの４連戦を２勝２敗で終えた。ロバーツ監督は、ダルビッシュ有投手（３９）が先発予定の２２日（同２３日）の敵地・パドレス戦で大谷をスタメン復帰させる方針。大谷はダルビッシュとはシーズンで通算７打数２安打で、１７日（同１８日）に本拠地で行われた一戦では今季初対決で２打数１安打としていた。