¡È¥Ð¥Ê¥Ê¤³¤·¤ç¤¦¡É¤«¤¸¤Ã¤ÆÌåÀä¡ª¢ªÌ¾Á°¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬8Àé¿Í¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿É¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥ï¥Ê¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
²þÌ¾É¬¿Ü¡©¥Ð¥Ê¥Ê¤³¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ì¾Á°¤ËÈ¿¤·¤Æ¿É¤¹¤®¤¿¡ª
Åê¹Æ¼Ô¡¦ÇðÌÚÂç¼ù(@kasiwagidaiki)¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ë¤Ë¡ÖßÖ¤áÊª¡¢ÁÇ¾Æ¤¡¢Å·¤×¤é¤Ê¤É¤Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤³¤·¤ç¤¦¤òÆþ¼ê¡£¤«¤¸¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Î¿É¤µ¤ËÌåÀä¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤³¤·¤ç¤¦¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤É¤ó¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤äÌ£¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç¿É¤¤¡¢ÌýÃÇ¤·¤Æ¤«¤¸¤Ã¤¿¤éÌåÀä¤·¤¿
¥Ð¥Ê¥Ê¤³¤·¤ç¤¦🍌¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤ªÌ¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¡Ö·§»¦¤·¡×¤È¤«¡Ö¥Ø¥ë¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤È¤«¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤
·Á¤³¤½Åâ¿É»Ò¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾¯¤·ÎÐ¤«¤«¤Ã¤¿¿§Ì£¤â¤¢¤ê¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¿§¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¾Á°¤Î¶Á¤¤â¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤³¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¤¹¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â¿É¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡£¿É¤µ¤Î¹¥¤ß¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö·§»¦¤·¡×¡Ö¥Ø¥ë¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢ÇðÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¥Ôー¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤ËÌýßÖ¤á¤·¤Æ»à¤Ì¤Û¤É¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤ï¡Ä¡×¡ÖÌ¾Á°¤â¤É¤ó¤ÊÌ£¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¯¤·¤ã¤ß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿😂¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿É¤µ¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤³¤·¤ç¤¦¡×¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤äÌ¾Á°¤Ë¤ÏÃí°Õ¤À¤È¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
