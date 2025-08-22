実母が3姉妹の次女だけにお金を無心「車買い替えて」限界を迎える姉｜無心する母【ママリ】

家族の中で、特定の一人だけに経済的な負担が集中してしまう━━そんな不公平な構図に心を痛めたことはありませんか。母親から長年にわたりお金を無心され続けてきた3姉妹の次女・真希と、それを知った末っ子・美和の葛藤。母が真希にだけ無心する理由を知ろうとする美和の前に、過去の出来事と歪んだ親子関係が浮かび上がります。そして、真希の限界を告げる一言が、事態を大きく揺るがしていきます。『無心する母』第2話をごらんください。

姉を守る決意と、母への疑問

母と話した翌日、私はすぐに真希へ電話をかけました。



「やっぱりお母さんは、お姉ちゃんに払ってもらう気でいるみたい……。でも、説得は続けるし、私も夫と相談して出すようにするから！」



これまで母に頼り切られていた姉に、もう無理をしてほしくない。「今度は私がお姉ちゃんを……！」と、私は使命感に燃えました。それとは対照的に、スマホ越しの姉の声には、悲愴と諦めの色を感じました。



「ありがと。やっぱりそうだよね……。こっちにもお母さんから連絡きたの」



「え？なんて？」



「ん？なんか『美和に何か話した？』みたいな……」



私の行動が、逆に姉への負担を増やす結果になってしまったことを知り、胸が苦しくなりました。「ごめん」と謝ることしかできずにいると、姉は弱々しい吐息とともに、



「……やっぱり、私が結婚してないから、いいように思われてるのかな？」



と、ポツリと漏らしました。

姉の問いに、私はすぐに答えることができませんでした。少なくとも母の言い分には既婚者の私や春香への遠慮が感じられたからです。



「……とにかく、それを理由にお姉ちゃんだけに、っていうのは違うから。もう少し時間を頂戴！ね？」



力無い姉の相槌を聞いた後、通話は終わりました。明らかに弱っていく姉の様子に、私は胸騒ぎがしました。このままでは取り返しのつかないことが起こる、と━━。



私は姉との連絡以降、本腰を入れて母の説得を始めました。まず、母がお金に関することについて、どうして真希にだけ固執して頼るのか、長女の春香や私にはどうして頼らないのかを私は知ろうとしました。



「もしもし、お母さん？今、電話大丈夫？」



「美和？大丈夫よ。どうしたの？」



「真希から車の件を聞いたの。150万もする車、真希一人じゃ負担が大きいでしょ？だから私と春香と、3人で出そうと思ってるの」



母の声が一瞬、固まりました。



「……美和は心配しなくていいの。こういう話は真希に任せてるから」

「それに、あの子は稼ぎがあるし、家庭もないのよ？あなたや春香には、家族や子どもがいるじゃない」



相変わらず家庭のある私や春香には遠慮がある反面、真希にはそれがない母。私は次第に腹を立て、母の過去の真希への無心を話題に挙げました。



「でも真希、過去の借金だってまだ返してもらってないって言ってたよ？」



話題を出した途端、母の声が消え、機械仕掛けのノイズだけが虚しく聞こえる。何も言い出さない母に憤り、私は語気を強めて追及を続けました。



「なんで真希だけに固執するの？」



すると、母は長く息を吐き、やがて口を開きました。



母の本音と過去の恩義

「……お父さんが貯金を使い込んでいなくなったでしょ？家庭を養う大変さは知ってるつもり。だから、春香や美和には借りたくないの」

「それに……真希は昔、私を助けてくれたのよ。春香が結婚で家を出て、あなたもまだ小さかった時、頼りは真希だけだったの……」



初めて聞いた母の本音。そこには母の体験に基づいた私と春香への気遣いと、真希との歪んだ関係が見えました。



母の本音を聞いた私は、追及する気力を失い、車の買い替えの話は結局平行線で終わりました。



止まらない依存と、迫る危機

数日後、真希からメッセージが入りました。そこには車検が迫っていることを理由に、母から車の買い替えを催促されている旨が記載されていました。母の、止まらない真希への依存に頭を抱えていると、真希からもう一通のメッセージが届きました。続くその一文に私は背筋が凍りました。



「もう、死にたい……」



感じていた胸のざわつきが現実味を帯びて目前へと迫ってきました。なんとか真希をなだめましたが、その日の夜は寝付けませんでした……。



翌日、このまま仲介ばかりでは話が進まないと思った私は、行動を起こすべく、ある人に連絡をとりました。 連絡の相手はそう、長女の春香でした━━。



あとがき：感謝と依存が交差する家族の現実

本エピソードでは、母と次女・真希の間に長年積み重なった「感謝」と「依存」の関係が浮き彫りになりました。一見、感謝からの援助のように見えても、それが続けば相手を追い詰める鎖となります。家族だからこそ言い出せない、引き受けてしまう━━そんな悪循環が、心と生活を蝕んでいきます。美和が感じた無力感と焦りは、決して特別なものではありません。誰の家族にも潜み得る「負担の偏り」を、見直すきっかけとなればと願います。



