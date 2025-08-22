顔も知らない“ゲーム仲間”と、男女5人でお泊まり。夫を笑顔で送り出すべき？【ママリ】

ゲームで知り合った男女5人でお泊り会をすると言い出した夫

夫(妻)がネットで知り合った男女5人で泊まりで飲み会をすると言ってきたら皆さんなら許しますか？



夫はゲームが趣味で、ゲーム内で知り合った男女5人(男2女3)で女性の家に泊まりで飲み会をすると言い出しました。



私が「子ども達はパパと過ごせる土日を楽しみにしてるから今はやめて欲しい。そもそも既婚者が男女の飲み会で泊まりは非常識だと思うし、私も良い気しない。」と反対すると「○○(私)は趣味がないから分からないだけ」「○○がどう思っても気にしない。やるってなったら行く。」と言いわれました。



どうしても飲み会をしたいなら、我が家でしてと伝えると、どっちもすると…



話が平行線です。

私の視野が狭いですか？

他の家庭なら快く送り出すのでしょうか？

回答よろしくお願いします。 出典：

qa.mamari.jp

今回ご紹介するのは、アプリ「ママリ」に寄せられたあるママの投稿です。夫が「ゲームで知り合った男女5人でお泊まり会をする」と言い出したのだとか。たとえ共通の趣味でつながった仲間だとしても、見ず知らずの人と一緒に泊まるなんて、妻としては不安でたまりませんよね。やめてほしいと訴えても、夫の考えは変わらず、2人の意見は平行線…。こんなとき、どう対応するのが正解なのでしょうか。ママリには同じように悩むママたちから、多くの声が寄せられています。

独身でもないのに、しかも現実での友人関係でもない相手と、男女5人で飲み会やお泊まりをするなんて、理解に苦しみますよね。夫婦であればなおさら、「なぜそんなことを？」と疑問や不安を抱くのは当然のことです。



万が一にも何か間違いが起こってからでは取り返しがつきません。だからこそ、事前にしっかり話し合い、絶対に阻止したいと思うママの気持ちに共感する声が多く寄せられていました。

ママリに寄せられた声

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

お泊り会はさすがになし

うちの旦那もゲームが趣味なのでよく男女グループで話しながらゲームしていますが会ってお泊まりは無しです…私も嫌だしゲーマーな旦那もそれは非常識な事だと理解しています💦

旦那さんはもっとこまりさんの気持ちを考えてあげて欲しいですね😢



しかも女の家なんて益々目が届かないから不安しかないです…

百歩譲るどころか千歩譲って自分たちの家で飲み会＆お泊まりかなぁ…それでもすっっっごい嫌だし根に持ちますけど😭 出典：

qa.mamari.jp

「夫がもっと投稿者ママの気持ちを考えてあげるべき」というこちらのママ。こちらのママの夫もゲームをするようですが、お泊りはさすがにないと言っています。

実際に不倫して離婚になった人もいる

いや、絶対に無しです😓

それは旦那さんがおかしいと思います。

ゲームで知り合って不倫して子供作って離婚した人を実際に知っているので、私個人としては絶対に許してはいけないと思います。 出典：

qa.mamari.jp

「実際にゲームで知り合い、不倫して子どもを作って離婚になった人がいる」と言うこちらのママ。そんな話を聞いたらますます行かせるべきではないと感じてしまいます。

家族全員で参加するならあり

絶対許さないですねぇ🙄

ホテルならまだしも、女性の家とか。

ホテルでも私いやでしたけど、

それでも旦那は行きましたが、何か酔っ払いが気に食わなかったことをしたらしくて帰ってきました🤣



最近は、家族全員でそのオフ会に行くようになりました。

それならこちらとしても家族旅行がてら行けるからいいよ！って感じです。



まだ、家族全員でいこう！ならわかるけど、無理ですね。

趣味の理解云々じゃないです！

一般常識的にありえないです🙄

絶対快く送り出さないですし、行ったら締め出して家に絶対入れないです。 出典：

qa.mamari.jp

こちらのママは夫のゲーム友達と家族で関わりがあるようですよ。家族みんなでだと妻としても安心できていいですよね。

夫単独でのお泊り会はなし

ママリに寄せられた声を見てみると、「夫を1人でお泊まり会に行かせるのは絶対になし」という意見が多く寄せられていました。やはり、たとえ友達であっても男女が同じ部屋に泊まる状況は、妻としては良い気持ちがしないものですよね。



夫婦にとって大切なのは、お互いの気持ちを尊重し合うこと。片方だけが我慢するのではなく、納得できる形を見つけていくことで、今後も気持ちよく過ごせる関係につながるのではないでしょうか。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）