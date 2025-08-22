遊ぶ予定を立てるのに返信が遅い友人にモヤモヤ。やんわり言ってやりたいけど、何と言えばいい？【ママリ】

LINEの返信が遅い友人にイライラ

とにかくLINEの返信が遅い友達がいて(ママ友ではなく学生の頃からの友達)、遊ぶ予定を立ててるのに1週間返事が無くさすがにイライラします💦



昔から本当に遅くて、これと同じ事を前にも何回もやられてます😩



相手から◯曜日か◯曜日がいいと来たので、◯日か◯日か◯日は空いてるけどどうかな？と返しました。



その◯日の一つが今日でした。笑



きっと明日明後日あたり遅れてごめん！◯日遊ぼう！みたいに来る気がしてるんですが、もう遊びたくないので予定が入っちゃったと言って断ろうと思います💦



もう距離置くつもりでいるので、その時にやんわりと一言言ってやりたい気もするのですが、皆さんならそっとフェードアウトしますか？それとも一言言いますか？

もし言うとしたらなんて言いますか？



雑談のLINEなら全然何とも思わないのですが、予定決めるLINEでこういうことを何回もされるとちょっと付き合いを考えてしまいます…💦



ただ会えば盛り上がって楽しい友達ではあります。。が向こうからしたら優先順位めっちゃ低いんでしょうね😇 出典：

この記事では、LINEの返信が遅い友人にモヤモヤし付き合いをフェードアウトしたいという投稿を紹介します。遊ぶ予定を立てるために日にちを提案しても1週間返信がなく、昔から何度も返信の遅さにイライラさせられてきたという投稿者さん。距離を置くつもりでやんわりと言ってやりたいけれど、どう言えばいいか悩んでいるそう。

学生時代からの友人とのLINEについて、返信の遅さに毎回イライラしているという投稿者さん。曜日を指定されたから日にちを提案したのに返信が来ないとモヤモヤしますし、他の予定にまで影響が出てしまいますよね。遊びたいと言ってくれるのはうれしいことですし、会えば盛り上がって楽しい友人だとのことですが予定を決める度にイライラしてしまうというのはちょっと考えものですよね。関係性を見直したいと思うのは当然だと思いますし、仕方のないことのように感じます。

友人との関わり方にさまざまな声が

私、大人になって、

ん？関わるのきついかも、とかモヤっとするかも、とか、合わないかも…とか思って、さりげなくフェードアウトしました！



だんだん返信の頻度や反応を遅くしていって、そうしたら少しずつ連絡来ることが減っていって、

今は連絡来ることもやりとりすることも一切無くなって本当に心労が無くなりました！！😫☺️ 出典：

私にもそんな感じの友達がいますが

本当に昔からそうです🤣

予定を早く立てたいのになって

イライラしてしまうこともありますが

会うとやっぱり楽しいし

って本当に一緒です🥺

ただ、その子の場合

悪気があってやっているんじゃ

ない事は分かっているのと

私は割と合わせられるので

こちらから日を指定するのはやめて

相手に日を指定してもらうように

してからはストレス減りました☺️

イライラしてる時は落ち着くためにも

私も返信1週間後とかにしてました😂

イライラしてると相手に対して

ちょっといじわるになって

しまうので😭

フェードアウトするとして

私だったら返信きたとして

もう予定入っちゃった💦

早めに連絡欲しかったよ😭

また、予定が合えば遊ぼうね

くらいにしてLINEやめます💦 出典：

私なら、予定入ってました、また遊ぼうね。で温厚に終わらせます。後味悪くならないようにしないと、後で後悔しそうなこで😇

歳を重ねるうちに関係性も変わりますよね。 出典：

友人にどう伝えるかというのは悩ましいですよね。ただ、今後はフェードアウトをしたいのであれば特に指摘はせずに静かに離れるのが友人にとっては一番つらいことかもしれません。どこで見切りをつけるかというのは難しいと思うのですが、学生時代とは違い家族がいる中で友人と遊ぶ時間を作るというのはそう簡単なことではないですよね。限られた時間だからこそ、自分を大切にしてくれる友人と過ごすべきですし、そういう友人を大切にした方がいいと思います。



年齢を重ねると交友関係や関わり方が変化するのは仕方のないこと。寂しい気持ちもあると思いますが、新たな出会いはきっとありますし前向きに考えていってもらいたいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）