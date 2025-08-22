◇ナ・リーグ ドジャースーロッキーズ（2025年8月21日 コロラド）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は、21日（日本時間22日）のロッキーズ戦で先発メンバーから外れ、そのまま欠場となった。

試合は9−5と大勝だったが、ファンはわずかに中継に映る大谷に“釘付け”。8回途中にはベンチでマーク・プライアー投手コーチと話し合う姿が映り、Xでは「大谷くん ベンチで大丈夫そう」との声も上がった。

ただ、残念ながら映るのはごくわずかな時間だけ。Xではその他「ベンチがなかなか映らない」「あら、大谷さんベンチにいるのねぇ？」「ベンチにいるね 大谷サン」「大谷が見たいのにな〜」「あ、大谷さんいた〜」などの声が集まった。“見切れる”大谷の姿を見ようと、ファンは試合中継したNHKなどで釘付けになったようだ。

大谷は前日のロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。登板時の4回に打球が右太腿付近に直撃し、その後も続投したが、4回66球を投げて9安打を浴び、投手復帰後ワーストとなる5失点だった。結局、8回に代打を送られて、交代となり、ロバーツ監督が「主な理由は太腿に張りと腫れが出ていたから」と説明していた。

この日は遅れてチームに合流。同監督は「彼には“ゆっくり寝て遅れて来い”と伝えました」と事情を説明し、「恐らくまだ患部は痛むでしょうが、明日のラインナップには入る予定です。彼は睡眠をとても大事にしていますからね」と、寝ることで少しでも早く回復することを願い、22日（同23日）のパドレス戦で戦列復帰する予定を口にしていた。