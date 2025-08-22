2025年3月にNHKを退局した豊原謙二郎アナウンサーが17日放送のABEMA的ニュースショーに出演し、NHKスポーツ実況の舞台裏を明かした。

【映像】豊原アナ、甲子園実況の失敗談（実際の映像）

豊原アナはNHKのスポーツ実況について「目指すは甲子園決勝の放送席」だとして「まず担当するのは高校野球の地区予選のラジオ実況。全国大会の実況デビューできるのは、毎年1人か2人という非常に狭き門。それをクリアして、初めて『自分、スポーツ実況担当です』と言えるようになる」と語る。

加えて「大体ローカル局の高校野球実況って、ほぼ全員がやらないと回らないので、スポーツやりたいアナウンサーもやりたくないアナウンサーもみんな必須科目としてやっている。そこで、自分はスポーツ実況を将来やりたいという人間は頑張って技術を上げていく」と説明。

具体的には「昔だとカセットテープを先輩アナウンサーに送って聞いてもらって、コメントをもらうみたいなことを当時はやっていた」としつつ、加えて「先輩の実況を書き起こして、先輩はどういうことを実況しているんだろうとか、こういう場面でどう喋っているんだろうみたいなのをマーカー引いて覚えたりとか、覚えていって参考にしたりとか。そういうことやって積み上げていく」と明かした。

さらに、「私は初任地が佐賀県だったので、九州大会に呼んでもらえた。そこに福岡のスポーツデスクの方がいて、その人のもとに若手が集まって……もうセレクション。1イニングずつとか3イニングずつとかで横並びで実況する。先輩が何かつけていて、『あそこがダメだ』『あの場面で何でこういうこと言わないんだよ』と言われながら。本当に半泣きになりながら……。それで商品価値を上げていくと、そろそろ全国デビューしても品質的に問題ないなと認められると甲子園（となる）」と説明した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）