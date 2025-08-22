¿Ä¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ö¡ªÀÐ°æÎÉ²ð¥×¥í¤Î¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡©
Ã±¤Ë¥´¥ë¥Õ¤¬¾å¼ê¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»îÂÇ¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÀÐ°æÎÉ²ð¥×¥í¡£
¥Ó¥®¥Êー¸þ¤±¤«¤é¥¢¥¹¥êー¥È»ÅÍÍ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤òÂÇ¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î´ðÁÃ¡Ê¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡ËÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÏËüÇ½¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥É»þ¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¹¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¥¯¥é¥Ö¤âÂÇ¤Æ¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¸ú¤ÌÜ¤¬Áá¤¯ËÜÈÖ¡Ê¥³ー¥¹¡Ë¤Ç¤â¶¯¤¤¡ª
ËÍ¤Î¥¯¥é¥Ö»îÂÇ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï´ðËÜ£±¥Ñ¥¿ー¥ó¡£¤½¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¤¿µå¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÀÇ½¤äÆÃÄ§¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶áÂå¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿¶¤êÊý¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤ÎÂçÈ¾¤ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¤Î¤è¤¦¤ËÃÃ¤¨¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¥Ñ¥ïー¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤º¤ì¥×¥í¤ä¥È¥Ã¥×¥¢¥Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Âþ¡¹¡ÖÌÀÆü¤Î¥³¥ó¥Ú¤Ç¥·¥ã¥ó¥¯¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤é¡Öº£Æü¤Ï£±µå¤â¥À¥Õ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢À®²Ì¤ÎÉ½¤ì¤Ë¤¯¤¤¹âÅù¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤è¤í¤³¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£´ÊÃ±¤Ç¤¹¤°¤ËÄ¾¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Û¤É´¶¼Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï·è¤·¤ÆÉÕ¤±¾Æ¿Ï¤Î±þµÞ½èÃÖÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¶Ë°Õ¤Ç¡¢¥Üー¥ë¤ò¥ßー¥È¤¹¤ë¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ð¤¹¥³¥Ä¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤é»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ùー¥¸¥Ã¥¯¤ÊÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÎý½¬¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³ー¥¹¤Ç¤ÎÆÍÁ³¤ÎÍðÄ´¤«¤é¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¡£¤½¤Î¿¶¤êÊý¤ò¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¦¤Þ¤¯Åö¤¿¤é¤º¥¹¥³¥¢¤â°¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥Ä¥é¤¤¥´¥ë¥Õ¤«¤éº£¤¹¤°È´¤±½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Àè¡¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÀÐ°æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¥â¥Ã¥Èー¤Ê¤Î¤À¡£
ÂÎ¤ÎÀµÌÌ¤Ç¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤ò¤Ê¤¾¤ì¤ë¥¹¥¤¥ó¥°
¥ßー¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢µå¤¬¶Ê¤¬¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¾åÂÎ¤ÎÁ°·¹³ÑÅÙ¤Ë¤½¤Ã¤¿¥è¥³¿¶¤ê¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¾å¤«¤éÆþ¤ëµ°Æ»¤Ï³°¤«¤é±Ô³Ñ¤Ë¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¢²¼¤«¤éÆþ¤ëµ°Æ»¤ÏÆâ¤«¤é¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
Æ»¶ñ¤Ë¤â»Å»ö¤ò¤µ¤»¤ë¥ì¥Ù¥ë¥Ö¥íー
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¿¶¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä¾¤·Êý¤âÆ°¤«¤·Êý¤â¤´¤¯¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¦¥½¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Ä¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ð¤¹¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬´Î¿´¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÆþ¤êÊý¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥¢¥Ã¥Ñー¤Ç¤â¥À¥¦¥ó¥Ö¥íー¤Ç¤â¤Ê¤¯¡È¥ì¥Ù¥ë¥Ö¥íー¡É¤¬ËüÇ½¡£¤³¤ì¤ÏÁ°·¹¤¹¤ë¤È¥¤¥áー¥¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÄ¾Î©¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÂÎ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¥Æー¥Ö¥ë¤ÎÌÌ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÚ¤êÊÖ¤·¤äµ°Æ»¤¬¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤ËÂÎ¤ÎÀµÌÌ¡¢¥Üー¥ë¤ÎÁ°¸å¤ò¥¯¥é¥Ö¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÃÏÌÌ¤ÈÊ¿¹Ô¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Î´ðËÜ¡£¥¯¥é¥Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢È¯´ø¤µ¤»¤ë¡ÖÆ»¶ñ¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤ëÂÇ¤ÁÊý¡×¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ò¥¸¤«¤éÀè¤òÆ°¤«¤¹²óÆâ¢ª²ó³°
¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¤È¡ÖÏÓ¤ä¼ê¼ó¤ò»È¤¤¤¹¤®¡×¤òµ¿¤¤¡¢Æ°¤«¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡Ö¥Ò¥¸¤«¤éÀè¤ÏÀµ¤·¤¤Æ°¤¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¦¡×¤Î¤¬¥ß¥¹¤òËÉ¤°Àµ²ò¡ª
¥è¥³¿¶¤ê¤Ï¥È¥¥¤Î¸þ¤¤Ë¤âÃí°Õ
¥è¥³¿¶¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¥Ö¥íー¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¥¸¤«¤éÀè¤òÆ°¤«¤¹¡È²óÆâ¡É¤È¡È²ó³°¡É¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£º¸¼ê£±ËÜ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤Ï²óÆâ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°ÏÓ¤¬ÆâÀû¤·¡¢º¸¼ê¹Ã¤¬ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¯¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤ÏÁ°ÏÓ¤¬³°Àû¤·¡¢¥Õ¥©¥íー»þ¤Ë¤Ïº¸¼ê¹Ã¤¬ÇØÃæÂ¦¤ò¸þ¤¯¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤Ç¿¶¤ë¤È»×¤¤¤Î¤Û¤«ÏÓ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÇÀµ²ò¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤È¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ø¤«¤é¹ø¤Î¹â¤µ¤Î¿¶¤êÉý¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î¥È¥¥¤¬¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Ä¾Î©¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¥è¥³¿¶¤ê¤Ç¤Ï¥È¥¥¤Ï¿¿¾å¡¢Á°·¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¾åÂÎ¤Î³ÑÅÙ¤ÈÆ±¤¸·¹¤¤Ç¾å¤ò¸þ¤¯¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤Ï¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¿¶¤ì¤Þ¤¹¡£²óÆâ¤È²ó³°¤ÎºÝ¤ËÏÓ¤ò²ó¤·¤¹¤®¤¿¤ê¡¢²ó¤·¤¿¤ê¤Ê¤¤¡¢¼ê¼ó¤ËÍ¾·×¤ÊÆ°¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥È¥¥¤¬ÈôµåÀþ¤ËÂÐ¤·¤Æº¸±¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç£Î£Ç¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤¬Àµ¤·¤¯¥è¥³¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î¥È¥¥¤¬ÈôµåÀþ¤ËÂÐ¤·¤Æº¸±¦¡Ê¥Õ¥§ー¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¾å¤ä²¼¡Ë¤ò¸þ¤¯¤È¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Õ¥§ー¥¹¸þ¤¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°Â¦¤È¥Õ¥©¥íーÂ¦¤Ç¸þ¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦
¥è¥³¿¶¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¥¿¥Æ¤Ë¾å¤²¤ë
²óÆâ¤È²ó³°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¥è¥³¿¶¤ê¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¥¿¥Æ¿¶¤ê¤Ç¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤Î¥¿¥Æ¿¶¤ê¤Ï¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·°Ê¹ß¤Î¥è¥³¿¶¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡£¥¯¥é¥Ö¤ò¥¿¥Æ¤Ë¿¶¤ê¾å¤²¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¸Ì¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¥ëー¥×¤µ¤»¤Æ¤«¤é¥è¥³¿¶¤ê¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥è¥³¿¶¤ê¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐ°æ¡Ë
¥è¥³¿¶¤ê¤Ç¿¶¤ë¤Î¤Ç¡¢¸åÊý¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬¡û¤Î°ÌÃÖ¤Ø¿¶¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¡õ¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤âÍ¸ú
¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤éÄ¾Î©¿åÊ¿ÁÇ¿¶¤ê¤Ç³ÎÇ§¡ª
¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤ÎÉÔÄ´¡¢ÆÍÁ³¤ÎÍðÄ´¤òÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¡Ö²¿¤¬¸¶°ø¤«¤ï¤«¤é¤º¤Ë¤¤¤í¤¤¤í»î¤¹¡¢Ä¾¤¹¤è¤ê¤â¡¢º£²ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬´ÊÃ±¤Ç³Î¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÐ°æ¡£¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤·¤¿Ä¾¸å¤ä¼¡¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ä¾Î©¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é²óÆâ¤È²ó³°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¥è¥³¿¶¤ê¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ä»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢·Ê¿§¤ä¥é¥¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ°Õ¼±¤ËÍð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´¶³Ð¤äÆ°¤¤Î¥º¥ì¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡áÀÐ°æÎÉ²ð
¡ü¤¤¤·¤¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡¿1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£PGA¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¤ò¤â¤Ä¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ä´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ò³«´ã¤µ¤»¡¢Á´¹ñ¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¥ì¥Ã¥¹¥ó³èÆ°¤Ï¤Ä¤Í¤ËËþ°÷¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÆüÄø¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ryosuke.ishii.214¡Ë¤Ê¤É¤Ç³«¼¨Ãæ¡£
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡áÆü¿À¥°¥ëー¥× Ê¿ÀîCC