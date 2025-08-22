スズキ新「“4WD”軽セダン」に大反響！ 「昭和感あるレトロデザインが最高」「“リッター25キロ超え”の低燃費は凄い」「内装が豪華」の声も！ まもなく発売の「ラパン」最高級モデルに注目！

まもなく発売の最高級モデルに反響集まる！

2025年7月24日、スズキは軽乗用車「アルト ラパン（以下、ラパン）」およびその派生モデル「アルト ラパン LC（以下、ラパンLC）」を一部改良し、2025年8月25日から販売を開始すると発表しました。

この改良ではエクステリアやパワートレインが見直され、さらなる魅力が加わりました。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番高い”スズキ新「軽セダン」です！（30枚以上）

そんななか、特に最も高価なモデルの仕様に対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

デザイン刷新＆新色追加で魅力アップ！ 最高級モデルの仕様に反響集まる！

初代ラパンは、2002年にスズキの軽セダン「アルト」を基盤として誕生しました。

女性を主なターゲットに据え、四角いフォルムとレトロな雰囲気を取り入れたデザインが特徴で、愛らしい外観が多くの支持を集めました。

2008年に登場した2代目は、ベース車両を軽ハイトワゴンの「ワゴンR」に変更し、性能を向上させつつ、使いやすさとデザイン性を両立させたモデルとして人気を獲得。

現行モデルである3代目は2015年に登場し、丸みを帯びたヘッドライトや柔らかなボディラインにより、従来以上に可愛らしい印象を強調するほか、女性向けのアクセサリーや実用的な機能を充実させ、軽自動車市場での地位を確固たるものにしました。

さらに、2022年のマイナーチェンジでは、レトロなデザインをより強調したラパンLCが登場。

スズキの往年の名車「フロンテ」の2代目モデルを彷彿とさせるフロントデザインを採用し、新たな魅力を加えました。

今回の仕様変更では、フロントグリルやバンパーのデザインが見直され、従来のレトロな世界観を継承しつつ、現代的なトレンドを取り入れた洗練された外観に進化しました。

また、新たにR06D型エンジンとマイルドハイブリッドシステムを搭載し、軽快な走行性能と優れた燃費効率を実現しています。

これにより、都市部での取り回しの良さと経済性を両立させ、幅広いユーザー層に対応するモデルに仕上がっています。

なかでも最上級グレードである「ラパン LC HYBRID X（4WD）」は、全長3395mm×全幅1475mm×全高1525mm、ホイールベース2460mmとコンパクトなボディサイズながら、充実した装備が特徴です。

エクステリアには、ラパン LC専用のクラシックなデザインが施され、メッキドアハンドルやハーフホイールキャップ付きのアルミホイールが採用されています。

ボディカラーは、新色として追加された「ルーセントベージュパールメタリック」と「フォギーブルーパールメタリック」を含む、モノトーン4色とツートーンカラー6色の計10色から選べ、多彩な選択肢が用意されています。

内装では、キルティング模様の天井や随所に隠されたウサギのモチーフが遊び心を演出。

エンジン始動時には、マルチインフォメーションディスプレイにウサギのキャラクターが登場し、音声やアニメーションで楽しい雰囲気を醸し出します。

HYBRID Xグレードでは、レザー調のキャメルカラーガーニッシュやブラックヘンリボーン柄のオーナメント、本革巻きのシフトノブ、ナノイーX搭載のフルオートエアコンなどを採用し、高級感と快適性を両立したインテリアが特徴です。

パワーユニットについては、最高出力49ps、最大トルク58Nmの660ccR06D型エンジンにモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを搭載。

CVTトランスミッションとの組み合わせにより、WLTCモードで25.2km／Lという優れた燃費性能を実現しています。

なお、ラパン LC HYBRID X（4WD）価格（消費税込み）で186万8900円です。

※ ※ ※

ネット上では、この最上級モデルに対するさまざまな声が寄せられています。

あるユーザーは「ラパンLCのレトロなデザインが最高！」「昭和感もあって私は好き」と外観を絶賛。

一方で「リッター25キロ超えの低燃費は魅力的。普段使いにぴったり」と実用性を評価する意見も見られます。

また、「内装のウサギモチーフが可愛すぎる」「本革って豪華だねえ」と内装の遊び心に惹かれる声や、「マイルドハイブリッドの採用で走りが軽快になったのが嬉しい」と走行性能を支持するコメントも。

さらに、「4WDモデルは雪国でも安心して使えるから助かる」と地域性を考慮した意見や、「カラーバリエーションが豊富で自分好みにカスタマイズできるのが良い」と選択肢の多さを喜ぶ声も見られました。