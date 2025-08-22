第１０７回全国高校野球は第１４日の２１日、準決勝２試合が行われた。

第１試合は、日大三（西東京）が延長タイブレイクの末に県岐阜商（岐阜）を振り切り、春夏の甲子園通算６０勝。第２試合は沖縄尚学（沖縄）が、先行する山梨学院（山梨）に２度追いつき、七回の決勝点で競り勝った。日大三は２度目の優勝を果たした２０１１年以来１４年ぶり、沖縄尚学は初の決勝進出。２２日は休養日で、決勝は２３日午前１０時開始予定。

沖縄尚学５―４山梨学院

沖縄尚学は六回に安谷屋の２点二塁打などで３点差を追いつき、七回に比嘉の適時打で勝ち越した。六回途中から救援の新垣有が反撃を断った。山梨学院は九回に好機を作って粘ったが、及ばず。

大一番へ「気負わずしっかり」

２年生投手陣と堅守を武器に勝ち上がってきた沖縄尚学だが、この日はエース末吉が六回途中までに４失点、守備も４失策と、本来の姿にはほど遠かった。そんな劣勢の中、比嘉監督が「リラックスして打ってほしい」とメスを入れた打線が奮起した。

３点を追う六回、連打で無死一、三塁の好機を作り、打席には４番から６番に打順を下げた安谷屋が入った。五回の三塁守備ではバウンドが変わる不運な当たりを捕球できず、適時失策となっていた安谷屋は「取り返すしかない」と初球を捉えた。打球は左中間を破り、２点二塁打に。この後、敵失で同点とした。

勢いは止まらない。七回は二死三塁の場面で、３番から５番になって「悔しさはあった」という比嘉が打席へ。低めの変化球をはじき返すと、打球はグラブを伸ばす右翼手の前にポトリと落ちた。「うれしすぎて全然覚えていない」と比嘉。鬱憤（うっぷん）を晴らす殊勲打だった。

準々決勝までの４試合で打率２割１分１厘と低調だった打線。特に深刻だった比嘉と安谷屋は打順を下げたが、「気楽にいこう」と励まし合ったという。それぞれ貴重な打点をたたき出し、「やることは変わらない」と口をそろえた。

大一番に向け、比嘉は「気負わず、やることをしっかりやれば、間違いなく勝てる」と自信を取り戻した。初優勝へ、課題だった打線が、ようやく目を覚ました。（上本虎之介）

新垣有絃、末吉良丞を好救援

沖縄尚学は２番手の新垣有が３回１／３を２安打無失点に抑えた。六回二死二、三塁のピンチで登板すると、「絶対に抑えてやる」と３番打者を二ゴロに切って取った。鋭いスライダーを武器に５三振を奪い、初めて安打を許した九回も冷静に最後の打者を捕飛に打ち取った。エースの末吉を救った新垣有の好投に、比嘉監督は「甲子園のマウンドが彼を覚醒させている」と目を細めた。

沖縄尚学・比嘉監督「末吉は試合前から球が走っていなかった。点の取られ方も悪く苦しい展開だったが、ミスしても勝てたことをいい意味で受け止めたい」