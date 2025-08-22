第１０７回全国高校野球は第１４日の２１日、準決勝２試合が行われた。

第１試合は、日大三（西東京）が延長タイブレイクの末に県岐阜商（岐阜）を振り切り、春夏の甲子園通算６０勝。第２試合は沖縄尚学（沖縄）が、先行する山梨学院（山梨）に２度追いつき、七回の決勝点で競り勝った。日大三は２度目の優勝を果たした２０１１年以来１４年ぶり、沖縄尚学は初の決勝進出。２２日は休養日で、決勝は２３日午前１０時開始予定。

沖縄尚学５−４山梨学院

沖縄尚学は六回に安谷屋の２点二塁打などで３点差を追いつき、七回に比嘉の適時打で勝ち越した。六回途中から救援の新垣有が反撃を断った。山梨学院は九回に好機を作って粘ったが、及ばず。

右肘に痛み、１６球で降板

スーパー２年生の夏は、無念の敗戦で幕を閉じた。初戦から４試合連続の先発を託された山梨学院のエース菰田は「調子が悪かった。（球に）指がかからなかった」。暴投も絡んで、いきなり失点。右肘に痛みも感じたといい、一回だけで降板した。わずか１６球だった。

身長１メートル９４、体重１００キロの大器は、強打でも注目の「二刀流」だ。二回以降は一塁手として出場を続け、「守備と打撃で貢献するしかない」と気持ちを切らさなかった。

五回の守備では、沖縄尚学の末吉が送りバントを試みてファウルゾーンへの小フライとなった打球に飛びつき、好捕した。打撃でも、六回に左中間を破る二塁打を放ち、チームの４点目につなげた。だが、逆転負けで山梨県勢初の決勝進出はならず、菰田は「自分たちのやってきたことが、まだまだ足りなかった」と反省した。

甲子園の土は持ち帰らなかった。「来年、絶対に戻ってくる」と菰田。この悔しさを糧に、もっと大きな存在になってみせる。（岡花拓也）

山梨学院・吉田監督「（投手起用について）本当は五回まで菰田でいって、あと４イニングが檜垣のプランだったが、しょうがない。選手はよく粘った」

◆８打数連続安打の大会タイ記録 山梨学院・横山が一回の右前適時打で達成。２回戦の第４打席から３四死球と２犠打を挟んで記録した。第８６回大会（２００４年）の日大三・松島侑也以来６人目。