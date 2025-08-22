第１０７回全国高校野球選手権大会第１４日の２１日、準決勝２試合が行われた。

第１試合は、日大三（西東京）が延長タイブレイクの末に県岐阜商（岐阜）を振り切り、春夏の甲子園通算６０勝。２２日は休養日で、決勝は２３日午前１０時開始予定。

日大三４−２県岐阜商

日大三は八回に近藤が同点打を放ち、延長タイブレイクの十回は近藤、桜井が連続適時打。近藤が四回途中から好救援した。県岐阜商は五回、坂口の適時打で一時勝ち越したが、六回以降は無安打。

強力打線相手に２年生右腕粘り

立ち上がりから疲労の影響を感じていた。先発、救援とフル回転してきた県岐阜商の２年生エース、右腕・柴田は「球威が落ちていた」。一回、３連打を浴びて先制点を許した。

「五回まででいい。全力で投げてこい」。３年生の捕手・小鎗の言葉に気持ちを奮い立たせた。再三のピンチを背負いながら八回まで２失点にしのいだ。九回二死一、三塁では、この日最速となる１４４キロの直球で５番打者を空振り三振。力投をたたえる喝采が銀傘にこだました。

昨秋まで捕手と兼任で、球速は１３０キロ台前半だったという。「コントロールも体作りも全て一からだった」と柴田。鋭いスライダーに加え、今年６月にはカットボールを習得。延長十回に力尽きたが、日大三の強力打線とも渡り合う力をつけた。

試合後、柴田は「最後までやりきったけど、（３年生を）勝たせてあげられなかった」と涙を見せた。「全国制覇できる投手になる。３年生に恩返ししたい」。５試合で計５４２球の熱投を、さらなる成長につなげる。（松本慎平）

県岐阜商・藤井監督「柴田は力を出してくれた。びっくりするくらい成長してくれた選手たちにお礼が言いたい」