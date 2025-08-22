8月22日の運勢第1位は牡羊座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……牡羊座

好きな気持ちを伝えたい、という想いが、あなたの中でムクムクと湧き上がってきます。そして、実際に伝えることで恋が最高潮に盛り上がっていく日。情熱は、自分の中に溜めておかないで表現しましょう。出会いもありそう。｢楽しそう！｣と思える場所に出かけてください。

★第2位……射手座

自分の実力さえ育てば、仕事をどんどん発展させていけるんだ。そして、こうすれば実力を上げることができるはずだ。そんなふうに、自分と向き合いながら自信を大きくできる日です。未来の幸せは自分次第だと、心から明るく思えるでしょう。

★第3位……獅子座

自分も楽しい、周りも楽しい！という時間を作り出せる素晴らしい日！周りからも｢やっぱり盛り上げてくれるよね｣と喜ばれるでしょう。今日は、仕事よりも遊びの時間を優先して◎！少しハメを外せるくらいの仲間と過ごせると最高です。

★第4位……双子座

普段は自分の中にしまってある仕事への情熱を、今日は表現したくなりそうです。そしてその情熱が、仕事をさらに発展させるはず。何をどうしたいのか、自信を持って周りに語ってください。これまでに築いた人の輪を生かせると、気づくはずです。

★第5位……天秤座

異性に、あなたの気持ちや希望を理解してもらえる日。心の距離がぐっと近づいていきます。大切なのは、自分で考えて自分の言葉で話すことだと、忘れずに。ひと言で伝えようとせず、時間をかけてじっくりと話をするつもりでいるといいでしょう。