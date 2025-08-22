第１０７回全国高校野球選手権大会第１４日の２１日、準決勝２試合が行われた。

第１試合は、日大三（西東京）が延長タイブレイクの末に県岐阜商（岐阜）を振り切り、春夏の甲子園通算６０勝。２２日は休養日で、決勝は２３日午前１０時開始予定。

日大三４―２県岐阜商

日大三は八回に近藤が同点打を放ち、延長タイブレイクの十回は近藤、桜井が連続適時打。近藤が四回途中から好救援した。県岐阜商は五回、坂口の適時打で一時勝ち越したが、六回以降は無安打。

強いハートと卓越した投球術

日大三のエース近藤が、強いハートと卓越した投球術でピンチを乗り切った。

２点リードの延長十回裏、無死一、二塁で三ゴロを打たせた。併殺かと思われたが、悪送球で一死二、三塁に。それでも動揺しなかった。「エラーはあること。自分が抑える」。強い思いで臨んだ次打者の初球、９３キロのスローカーブで入り、２球目で三ゴロに。最後の打者は「審判に注意されるのも覚悟で」ボールを長く持って相手の間合いをずらし、一ゴロに打ち取った。

ピンチで相手への大声援も「楽しかった」

身長１メートル７１で投手としては小柄。直球の最速は１３０キロ台。だからこそ、制球、緩急、間合いなどの投球術に磨きをかけてきた。

その土台となるのは、気持ちの強さだろう。この試合、エラーでピンチが広がった四回に救援すると、「任せてくれ」という思いで後続を断った。快進撃を続ける公立の県岐阜商は球場全体から応援されている印象を受けたが、「自分も応援してくれている、と勝手に意識した。楽しかった」と言ってのけた。捕手の竹中は「ピンチでも笑って投げてくれので、自信を持ってリードできた」とたたえた。

２、３回戦は完投。準々決勝は四回から救援して投げきった。疲労もあるだろうが、「今日も先発でも良かった」と言うスタミナも光る。打撃の日大三に、今大会は頼れるエースがいる。（塩見要次郎）

４番・田中諒、３安打に好走塁

日大三の４番田中諒がユニホームを真っ黒にして勝利に貢献した。一回に遊撃へ痛烈な先制内野安打を放つなど３安打をマークし、「自分はバットで勝負をかけるしかない」と持ち味を発揮。試合途中から脚がつっていたというが、八回は近藤の安打で二塁から懸命の走塁で本塁へヘッドスライディング。「自分の脚に頑張れ、どうか間に合ってくれ」との思いが通じ、同点としてチームを乗せた。

日大三・三木監督「近藤は打撃もいい。（同点打、勝ち越し打とも）よく打った。選手たちは皆、一日一日成長している」