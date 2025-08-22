¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼ÆóµÜÏÂÌé¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡È²Æ¤ÎÃÎ°é¥²¡¼¥àº×¤êSP¡É Æ²ËÜ¹ä VS ¸þ°æÍý VS timelesz ¹ë²Ú¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¡ª
ËÜÆü8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë7»þ¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤óSP¡×¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼ÆóµÜÏÂÌé¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡È²Æ¤ÎÃÎ°éÍ·µºº×¤ê¡É2»þ´ÖSP¡ªÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤¯Æ¬¤ò¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¤ëÃÎ°é¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Çú¾ÐÇòÇ®¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥àÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡×¡Ê¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¦¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡¦¸þ°æÍý¡Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÆ²ËÜ¹ä¡×¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡¦¼ãÄÐÀé²Æ¡¦¤¢¤Î¡Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àtimelesz¡×¡Ê¾¾ÅçÁï¡¦¸¶²Å¹§¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤é¤á¤¤È±¿¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥«¡¼¥ÉÂÐ·è¡¢¸ì×ÃÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤·¤ê¤È¤ê¥²¡¼¥à¡¢µ²±ÎÏ¤ÈÁÛÁüÎÏ¤ÇÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤¹¥é¥ó¥¥ó¥°¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÃÎ°é¥²¡¼¥à¤Î¿ô¡¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤óÅª¼«Í³¤¹¤®¸¦µæ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¤â¤ÎÀ¤³¦¤ò²Ê³Ø¤Ç²òÌÀ¡£¡ÖÂÀÍÛ·ÏºÇÂç¤Î²Ð»³¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×ÆÃÊÌCG¤ÇÂç¸¡¾Ú¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¸¸¤ÎÀ¸Êª¡¦ÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¡©¡×¤ò¡¢THE RAMPAGE ±ºÀîæÆÊ¿¤¬ÂçÃµº÷¤·¤¿¤ê¡¢°ìÆ±¤ò´¶Æ°¤ÇÊñ¤à¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×Åª¼«Í³¤¹¤®¸¦µæ¤Ë¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼Àª¤¾¤í¤¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡×¤Î¸ÅÅÄ¤¬¡ÖÉé¤±¤ë¤È²ù¤·¤¤¤«¤éÉáÃÊ¥²¡¼¥à¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢ÁáÂ®¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¤È¸þ°æ¤é³§¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥àtimelesz¡×¤Î¸¶¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¤«¤é¡ªº£¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¤·¡¢¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¾À¸¤È²¶¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌë¤ÊÌë¤ÊÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤òÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤À¤¬¡¢µÆÃÓ¡õ¾¾Åç¡õ¶¶ËÜ¾À¸¤«¤éÂ·¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿Çú¾Ð¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡Ä!?
¤½¤·¤Æ¡¢ÆóµÜ¤¬¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤±Áê´Ø¿Þ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç»²Àï¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥àÆ²ËÜ¹ä¡×¤Ï¡¢Æ²ËÜ¡¦¼ãÄÐ¡¦¤¢¤Î¤¬¡Ö²¿¤Ë¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¼ýÏ¿¤Ï¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Í¥¾¡¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¢¤ëÄ¶¹ë²Ú²ûÀÐÊÛÅö¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª
ºÇ½é¤ÎÃÎ°é¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¡£¡Ö¤¢¡×¤«¤é¡Ö¤ó¡×¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿²¾Ì¾¤È¿¤Ð¤·ËÀ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿47Ëç¤Î¥«¡¼¥É¤ò¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼Æ±ÍÍ¤Ë5Ëç¤º¤ÄÇÛ¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÏÇÛ¤é¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÀÍÕ¤òºîÀ®¡£5¤Ä¤Î¤Ò¤é¤¬¤Ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡©
2Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥ï¥ó¥Ú¥¢¡£3Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤òºî¤ì¤Ð¥¹¥ê¡¼¥«¡¼¥É¡¢3Ê¸»ú¤È2Ê¸»ú¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¢ºÇ¶¯¤ÎÌò¤¬5Ëç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡£¼ê»¥¤Î¸ò´¹¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¡¢¹¥¤¤ÊËç¿ô¤ò¸ò´¹²ÄÇ½¡£¤Ò¤é¤á¤¤È±¿¤¬»î¤µ¤ì¤ëºÇ¶¯¤ÎÃÎ°é¥«¡¼¥É¥Ð¥È¥ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¸ÅÅÄVSÆ²ËÜVS¸¶VSµÆÃÓ¤ÎÂÐÀï¡£¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼ÆóµÜ¤¬¡¢¥«¡¼¥É¤ò5Ëç¤º¤ÄÇÛ¤ë¤È¡Ä¸ÅÅÄ¤¬¡Ö¥¤¥±¤¿¡ª¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ò¤é¤á¤¡¢Æ²ËÜ¤â¡ÖËÍ¤â¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¤È¼«¿®¤Î¾Ð¤ß¤òºî¤ëÃæ¡¢¸¶¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¡Ö²¿ËçÂØ¤¨¤ë¡©¡×¤ÈÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿´ÍýÀï¤âÍí¤à¥Ï¥é¥Ï¥éÅ¸³«¤Ë¡ª¤½¤ó¤ÊÃæµÆÃÓ¤Ï¡Öº£¸å¤Î¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òº¸±¦¤¹¤ë°ì¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂçÃÀ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£µÆÃÓ¤¬5¤Ä¤Î¤Ò¤é¤¬¤Ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Ä¡©
Â³¤¯¥»¥«¥ó¥É¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¸þ°æVS¤¢¤ÎVS¾¾ÅçVS¤è¤·¤³¤ÎÂÐÀï¡£ÇÛ¤é¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò¸«¤¿4¿Í¤Ï°ìÀÆ¤Ë´é¤ò¤·¤«¤á¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡ª¡×¡£±þ±çÀÊ¤«¤é¤âÊ¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Çú¾ÐÆ¬Ç¾¥²¡¼¥à¤ÏÂçÇòÇ®¡ª¤Ò¤é¤á¤¤È±¿¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¾¡¤Ä¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Î¥Á¡¼¥à!?
¢¡¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×Åª¼«Í³¤¹¤®¸¦µæ¡ ¡Ö¤â¤·¤â¤ÎÀ¤³¦¤ò²Ê³Ø¤Ç²òÌÀ¡ª¡×
¤â¤·¤â¡¢¥¢¥ê¤¬¿Í´Ö¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¤Î¤«¡©¤â¤·¤â¡¢ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤ÇÂ³¤¯·ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Æþ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ó¤Ê¹¥´ñ¿´¤¬¤½¤½¤é¤ì¤ë¤â¤·¤â¤ÎÀ¤³¦¤ò¼«Í³¸¦µæ¡ª
¡È¤â¤·¤â¤ÎÀ¤³¦¡Éº£²ó¤Ï¡Ä¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¹â¤¤»³¤«¤éÀã¶Ì¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡×¡£ ÉÙ»Î»³¤è¤ê¤â¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È»³¤è¤ê¤â¹â¤¤»³¤Ç¼Â¸³¡¢¤½¤ì¤¬¡Ä¥ª¥ê¥ó¥Ý¥¹»³¡ªÊ¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤»³¤À¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ý¥¹»³¤È¤Ï²ÐÀ±¤Ë¤¢¤ëÂÀÍÛ·ÏºÇÂç¤Î²Ð»³¡£É¸¹â¤Ï2Ëü1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÉÙ»Î»³¤ÎÌó5.5ÇÜ¡£ÃÏµå¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¤â¤·¤â¤³¤Î»³¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©
¤½¤ó¤Ê¥ª¥ê¥ó¥Ý¥¹»³¤Ç¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×Åª¼«Í³¸¦µæ¡ªÉ¸¹â2Ëü1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄº¾å¤«¤éÀã¶Ì¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¤é¡¢¤Õ¤â¤È¤ËÃå¤¯»þ¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ë¡©¡ÖÄ¾´¶¤Ç¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Î¹ç¿Þ¤È¶¦¤Ë¡¢Ä¾´¶¤Ç¹Í¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¡¢³Ø¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤ò¤·»Ï¤á¤ë¥Á¡¼¥à¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀã¶Ì¤ÎÂç¤¤µ¤òÍ½ÁÛ¡£ÉÙ»Î»³¤ÎÌó5.5ÇÜ¤Î¹â¤µ¤Î»³¤«¤éÀã¶Ì¤ò¥³¥í¥³¥í¡ÄÂç¼Â¸³¤òºÆ¸½¤·¤¿¸«»ö¤ÊCG±ÇÁü¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¼«Í³¤¹¤®¸¦µæ¤Î¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤È¤Ï°ìÂÎ¡©
¢¡¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×Åª¼«Í³¤¹¤®¸¦µæ¢ ¡ÖÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¸¸¤ÎÀ¸Êª¤òÂçÃµº÷¡ª¡×
¡ÖÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¡¦¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤Ë²¿»þ´Ö¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¡©¡×¤½¤ó¤ÊÁÔÂç¤Ê²ÆµÙ¤ßÆÃÊÌ´ë²è¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥í¥±¥ê¥Ý¡¼¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎTHE RAMPAGE ±ºÀîæÆÊ¿¡ª¼Â¤ÏÀ¸¤Êª¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤±ºÀî¡£°ÊÁ°¤â¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤ÇÅ·Á³µÇ°Êª¡¦¥ä¥ó¥Ð¥ë¥¯¥¤¥Ê¤òÈ¯¸«¤·¡¢°ú¤¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê±ºÀî¤¬º£²óÃµº÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÎ¾À¸Îà¤È¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¡¦¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¡£Í½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ¸á¤«¤é¥í¥±¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢³«»Ï¤«¤é²¿»þ´Ö¤Ç¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±ºÀî¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«5»þ¤Þ¤Ç¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ãµº÷¤òÂ³¹Ô¡£¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¸¦µæÎò14Ç¯¤ÎÀèÀ¸¤È¶¦¤Ë¡¢µ®½Å¤Ê¥í¥±¤ò¤¤¤¶³«»Ï¡ª
¡ÖÌë¹ÔÀ¤Ê¤Î¤ÇÃë´Ö¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥ì¥¢¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¿¤¼¡¼¡ª¡×¤È±ºÀî¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¡ª¤Þ¤º¤Ï¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µÌ±¤ËÊ¹¤¹þ¤ßÄ´ºº¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤â¥«¥¨¥ë¤ä¥«¥Þ¥¥ê¡¢¥·¥é¥µ¥®¤Ê¤É¡¢À¸¤Êª¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯¸«¡£¤·¤«¤·´Î¿´¤Î¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ÏÌÜ·â¾ðÊó¤³¤½½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¿½½Ç¯¤âÁ°¤Î¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£Áã·ê¤Î¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÀî¤Ë¹ß¤ê¡¢Àî¤ÎÌÐ¤ß¤òÌÖ¤ÇÁÜº÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ï¾®¤µ¤Ê¥ß¥º¥«¥Þ¥¥ê¤ä¥ä¥´¡£µðÂç¤Ê¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤Ë¤Ï°ìÂÎ½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×Åª¡È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¡É±ºÀî¤¬º£²ó¤â°ú¤¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«!? ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¡õÂç´¶Æ°¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤¬¡Ä¡ª
¢¡Ä¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤í¡ª¡Ö¤·¤ê¤È¤ê³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡×¤ÇÆ²ËÜ¹ä¤¬¥Ô¥ó¥Á!?
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆóµÜ¤¬»Å³Ý¤±¤ëÃÎ°é¥²¡¼¥à¤¬¼¡¡¹¤È¡ª¤·¤ê¤È¤ê¤ò³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤·¤ê¤È¤ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë30Ê¸»úÊ¬¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤·¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢Ê¸»ú¤Î¿ô¤À¤±Áê¼ê¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤ó¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤Î»þÅÀ¤ÇKOÉé¤±¡£
Æ²ËÜVS¤Þ¤Ò¤ë¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ò¤ë¤¬Í½ÁÛ³°¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡ªÄ¹Ê¸¤òÏ¢È¯¤·¤ÆÆ²ËÜ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤³¤ì¤Ï¡ª¡×¤È¾Ç¤ë!? °ìÊý¡¢¤¢¤ÎVS¾¾Åç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥Ò¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºï¤ê¹ç¤¦ÂçÀÜÀï¡ª¡ÖÂÑ¤¨¤í¡ª¡×¡Ö¤¯¤½¡¼¡ª¡×¤ÈÂçÇòÇ®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¤¬Âç³èÌö¡ª¡Ö¤¿¤¸¤Þ¤¦¤·¡ª¡×¡Ö¤ê¤º¤à¤¢¤ó¤É¤Ö¤ë¡¼¤¹¡ª¡×¤È½Â¤¹¤®¤ëÃ±¸ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¡£ºÇ¶¯¤Î¤·¤ê¤È¤ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸!?
¢¡´Ö°ã¤Ã¤¿¤éÂ¨Ã¦Íî¡ªÀµ¤·¤¤½çÈÖ¤ËÊÂ¤ÙÂ³¤±¤í¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥é¥¤¥ó¡×
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÃÂÀ¸¤ÏBluetooth¤è¤ê¤âÀè¡©¸å¡©¼«»£¤êËÀ¤ÎÃÂÀ¸¤Ï°Õ³°¤Ë¸Å¤¤!? ¤½¤ó¤Ê²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Î¥«¡¼¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛ¤ê¡¢È¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿Ç¯Âå¤ËÀµ¤·¤¯ÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¥²¡¼¥à¡ÖÀµ¤·¤¤½çÈÖ¤ËÊÂ¤ÙÂ³¤±¤í¡ª¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤âÂçÇ®¶¸¡ª1²ó¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤¿¤éÂ¨Ã¦Íî¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥ÁÊý¼°¡£
¡ÖÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿¡©¡×¤Î1²óÀï¡¢¤½¤·¤Æ2²óÀï¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¤¤¤Ä¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ä¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¤Ê¤É°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥ª¥â¥Á¥ã¡¢¤½¤Î¥Ö¡¼¥à´ü¤òÇ¯Âå½ç¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤ËÄ©Àï¡£Í½ÁÛ¹çÀï¤¬ÇòÇ®¤·¡¢¥ß¥é¥¯¥ëÏ¢È¯¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ª
¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¡£¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼ÆóµÜ¤â¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¶ÛµÞ»²Àï¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¤â¡ÄÄÁ²óÅúÏ¢È¯¡©Í¥¾¡¤·¤Æ¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à!?
¢¡½Ð±é¼Ô¢¡
¡ÚMC¡Û ÆóµÜÏÂÌé
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Û µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¡¦¿ØÆâÃÒÂ§¡¦¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¥Á¡¼¥à¡Ötimelesz¡× ¾¾ÅçÁï¡¦¸¶²Å¹§¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¢¥Á¡¼¥à¡ÖÆ²ËÜ¹ä¡× Æ²ËÜ¹ä¡¦¼ãÄÐÀé²Æ¡¦¤¢¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¡ÖÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡× ¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¦¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡¦¸þ°æÍý
¢¨¥Á¡¼¥àÌ¾¸Þ½½²»½ç
