民事詐欺訴訟でニューヨーク州最高裁に出廷するトランプ米大統領＝２０２４年１月１０日/Michael M. Santiago/Getty Images/File

（ＣＮＮ）米ニューヨーク州の控訴裁は２１日、同州の司法長官が起こしたトランプ大統領とその関連会社の不正をめぐる民事訴訟で、トランプ氏側に４億６４００万ドル（約６９０億円）の支払いを命じた判決を破棄した。

控訴裁はトランプ氏の詐欺に関する法的責任は認めたものの、支払いを命じられた額は違法なまでに過剰だとした。

同州のジェームズ司法長官は控訴裁の判断を不服とし、上訴する方針。

控訴裁の判断を受けて、トランプ氏は「完全勝利」だと自身のＳＮＳに書き込んだ。「フェイクの裁判」で、「ビジネスにおける政治的な魔女狩りだった」とも主張した。

一方、ジェームズ氏は「今日、 ドナルド・トランプと彼の会社、そして彼の子ども２人が詐欺を犯したという、十分裏付けのある事実認定が支持された」と述べ、トランプ氏が法を破ったとの司法判断が再度示されたと強調した。

ニューヨーク州は２０２２年に、貸し手や保険会社を欺くために不動産の価値をつり上げたとして、トランプ氏と成人の息子２人、そして一族経営のトランプ・オーガニゼーションを相手取って民事訴訟を起こした。昨年２月の判決でトランプ氏らの詐欺の責任が認定され、トランプ氏側は３億５４００万ドルと利息を支払うよう命じられた。