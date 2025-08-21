Photo: 納富廉邦

ここ10年くらい、なんとか男性にも日傘を使って欲しいと思って、さまざまな日傘を試してきました。

自分が堂々と日傘をさしたいと思っていたからなんだけど、去年くらいから、徐々に男性の日傘が増えて、今年はかなり普通になってきた。それは「日傘をささないと死ぬかも」というくらい、夏の陽射しが大きく影響しているからだ。

外側は光と熱を反射。内側は遮光・遮熱

Photo: 納富廉邦 骨がしっかりしていて、開いた時のサイズも大きく、布地も厚手なのでやや大きいけれど、このサイズが夏の陽射しとゲリラ豪雨から守ってくれる。

ただ、まだ日傘慣れしていない男性は多く、雨傘を日傘代わりにしたり、UVカット機能しかない晴雨兼用傘を使っている人が目立つ。だからこそ、ドイツの老舗傘メーカーにして、世界で最初に折り畳み傘を販売したクニルプス社の「T.220RS」（税込9,900円）をすすめたい。

もう20年近く傘ライターとしてやたらと傘のことを書いている私の経験からくるおすすめ晴雨兼用折り畳み傘だ。

日傘としての機能と傘本来の性能が、ともに現時点でトップクラスなのはまちがいない。しかし実際のところ、日常使いにはオーバースペックだし、その分、国産の傘に比べて大きくて重いので、これまではちょっとすすめにくかった。でも、この暑さではそんなことは言ってられない。

Photo: 納富廉邦 表は白く光と熱を反射し、内側は黒いシートで遮光・遮熱する。

UVカットでは日焼けは防げても、暑さは防げない。

大事なのは、内側に遮光・遮熱のシートが貼られていること。そして、外側はなるべく光を反射する明るい色がいい。だから「T.220RS」のなかでも、男性が持ってもおかしくないどころか、スマートな白傘「Knirps Cube Gray」がいい。

実際、傘のカタログなどを見ると、遮光率は裏地にフィルムやコーティングをした日傘なら大体100％に近いのだけど、遮熱率は白がはっきりと高く、黒っぽいほど下がっていく。

まあ、遮熱率は明確な基準がないため記述がないことも多いし、実際のところは使ってみないと分からないけれど、筆者の経験からも明らかに白い傘の方が涼しい。

Photo: 納富廉邦 当たり前に、男性も女性も日傘をさす時代になった。女性の多くは白の日傘だ。

女性に目を向けると、その多くは、外側は白で内側は黒い晴雨兼用の傘を使っていて、さすが、よく知っていると思う。

しかも、けっこう大きめの傘を使っている人が目立つ。

これも実際に使うと分かるけれど、太陽の光は雨以上に、しっかり避けないとせっかくの日傘の効果が薄れてしまう。日が当たっている部分と、日傘の陰になっている部分は、笑っちゃうくらい暑さが違う。

その点、この傘は畳んだときの長さは29cmだけど開いたときの直径は97cm。これだけあればゲリラ豪雨にも真夏の太陽にも対応できる。傘のサイズは大事なのだ。

老舗ならではの機能、耐風性・耐久性の高さ

Photo: 納富廉邦 自動開閉だから、日陰に入ればすぐ畳める。シャフトを縮める際に手を放しても途中で止まるから安全。

ついでに、グラスファイバーの親骨と、頑丈過ぎるスチールの骨の組み合わせで、壊れにくく、強風にも強い。また自動開閉だから、日陰に入ったらさっと畳んで、また日が当たったらさすのもワンタッチ。折り畳みだからカバンに入れれば電車に忘れることもない。

傘は売るほど持ってる私が、この夏はさすがにコンパクトさよりも性能重視で、この「クニルプス」を使っている。都心でも明かに体感温度が下がるし、先日鎌倉を歩いたときは、はっきり「涼しく」なった。ほんとだよ。

Photo: 納富廉邦