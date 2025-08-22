『Mステ』に“レジェンド”含む8組が登場！Mrs. GREEN APPLEは最新曲テレビ初披露

本日8月22日（金）放送の『ミュージックステーション』には、8組のアーティストが出演。

Mrs. GREEN APPLEが話題のCMソング『夏の影』をテレビ初披露する。

2年連続での5カ月連続新曲リリースの5曲目、そして『青と夏』以来約7年ぶりにタイトルに“夏”が表される夏うたとして8月11日にデジタルリリースされた同曲は、夏を堪能するメンバーの姿が描かれたミュージックビデオも大きな反響を呼んでいる。

若井滉斗はパフォーマンスについて「『青と夏』のアップテンポな疾走感とはまた違った夏の情緒をパフォーマンスでも表現出来たら」とし、藤澤涼架は「テレビ初パフォーマンスという事で、初めて聴く皆さんにもしっかり届くように、丁寧に表現したいです」と話す。

大森元貴は、「今までの我々とは違った、肩の力を抜いたリラックスした夏をお届けできるかと」とパフォーマンスへの思いをコメント。「気づけば8月も終盤、夏の終わりを感じて切ないですが、日本ならではの儚さの美を届けられるよう、心を込めて歌わせていただきます」と意気込みも明かした。

◆AKB48レジェンドOGメンバーも！

グループ結成20周年のAKB48は、レジェンドOGメンバー、前田敦子・指原莉乃・高橋みなみ・小嶋陽菜とともに2011年のミリオンヒット曲『Everyday、カチューシャ』と、最新シングル『Oh my pumpkin!』を披露。

『Everyday、カチューシャ』について、「久しぶりに振り付けを練習したらあまりにもテンポが早くて汗だくになりました。いつ聞いてもテンションが上がるAKBの中でもかなり上位に入る名曲ではないでしょうか？」と前田。

高橋は「現役メンバーのキラキラ感に負けないよう、卒業生も全力で頑張ります！ イントロのラインダンス（ドミノ倒しのような動き）を、カウントを間違えず綺麗に揃えられるかがポイント。過去の振りVを見ると必ず誰かが間違えていたので、今回は成功させたいです（笑）。また、さっしーが新ポジションに挑戦しているので、そこもぜひ！（笑）」と見どころを話す。

そして指原も「当時を思い出して、エモい気持ちで頑張ります！」と力強く意気込んだ。

ほかにも、＝LOVEはプロデューサーを務める指原莉乃と共演。TikTok総再生回数10億回突破のバズり曲『とくべチュ、して』と、メンバーの大谷映美里がセンターを務め、“憧れの人”との淡い恋心を歌ったPOPなラブソング『内緒バナシ』を披露。

西野カナは毎日をがんばる私たちの背中を後押しするキラキラとした自己肯定感アップソング『マジカルスターシャインメイクアップ☆』を。

Number_iは、Billboard JAPANダウンロード・ソング1位を獲得した『未確認領域』を歌い、亀梨和也はおよそ2年振りとなる新曲『The truth』をテレビ初披露する。

Saucy Dogは、『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』の主題歌『スパイス』をテレビ初披露。そしてFUNKY MONKEY BΛBY’Sは、2010年リリースの大ヒット曲『あとひとつ』と、中村アン×小澤征悦W主演ドラマ『こんばんは、朝山家です。』の主題歌『Come back home』をパフォーマンスする。

◆出演アーティスト（※五十音順）

＝LOVE ：『とくべチュ、して』『内緒バナシ』

AKB48：『Everyday、カチューシャ』『Oh my pumpkin!』

亀梨和也：『The truth』

Saucy Dog：『スパイス』

Number_i：『未確認領域』

西野カナ：『マジカルスターシャインメイクアップ☆』

FUNKY MONKEY BΛBY’S：『あとひとつ』『Come back home』

Mrs. GREEN APPLE：『夏の影』