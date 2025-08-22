【22日放送「Mステ」】AKB48前田敦子らOG「Everyday、カチューシャ」披露 ミセス・西野カナ・Number_iら出演者＆楽曲公開
【モデルプレス＝2025/08/22】テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、8月22日よる9時より放送。前田敦子らAKB48のOGメンバーが、「Everyday、カチューシャ」を披露する。
グループ結成20周年のAKB48は、レジェンドOGメンバー・前田、指原莉乃、高橋みなみ、小嶋陽菜とともに2011年のミリオンヒット曲「Everyday、カチューシャ」と、最新シングル「Oh my pumpkin!」を披露。前田は「Everyday、カチューシャ」について、「久しぶりに振り付けを練習したらあまりにもテンポが早くて汗だくになりました。いつ聞いてもテンションが上がるAKBの中でもかなり上位に入る名曲ではないでしょうか？」とコメントした。
また、高橋は「現役メンバーのキラキラ感に負けないよう、卒業生も全力で頑張ります！イントロのラインダンス（ドミノ倒しのような動き）を、カウントを間違えず綺麗に揃えられるかがポイント。過去の振りVを見ると必ず誰かが間違えていたので、今回は成功させたいです（笑）。また、さっしーが新ポジションに挑戦しているので、そこもぜひ！（笑）」と見どころを語り、指原も「当時を思い出して、エモい気持ちで頑張ります！」と力強く意気込んだ。
そのほか、=LOVEはプロデューサーを務める指原と共演。TikTok総再生回数が10億回突破の“バズり”曲「とくべチュ、して」と、メンバーの大谷映美里がセンターを務め、“憧れの人”との淡い恋心を歌ったPOPなラブソング「内緒バナシ」を歌唱する。
Mrs. GREEN APPLEが話題のCMソング「夏の影」をテレビ初披露。2年連続での5ヵ月連続新曲リリースの5曲目、そして「青と夏」以来、約7年ぶりにタイトルに“夏”が表される「夏うた」として８月11日にデジタルリリースされた同曲は、夏を堪能するメンバーの姿が描かれたミュージックビデオも反響を呼んでいる。
若井滉斗はパフォーマンスについて、「『青と夏』のアップテンポな疾走感とはまた違った夏の情緒をパフォーマンスでも表現出来たら」と話し、藤澤涼架は「テレビ初パフォーマンスという事で、初めて聴く皆さんにもしっかり届くように、丁寧に表現したいです」と伝えた。
西野カナは毎日をがんばる私たちの背中を後押しする、自己肯定感が上がるソング「マジカルスターシャインメイクアップ☆」を披露。Number_iはBillboard JAPANダウンロード・ソング1位を獲得した「未確認領域」を、亀梨和也はおよそ2年振りとなる新曲「The truth」をテレビ初パフォーマンスする。
Saucy Dogは『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』の主題歌「スパイス」をテレビ初披露。そしてFUNKY MONKEY BΛBY’Sは2010年リリースのヒット曲「あとひとつ」と中村アン×小澤征悦W主演ドラマ『こんばんは、朝山家です。』の主題歌「Come back home」をパフォーマンスする。（modelpress編集部）
＝LOVE「とくべチュ、して」「内緒バナシ」
AKB48「Everyday、カチューシャ」「Oh my pumpkin！」
亀梨和也「The truth」
Saucy Dog「スパイス」
Number_i「未確認領域」
西野カナ「マジカルスターシャインメイクアップ☆」
FUNKY MONKEY BΛBY’S「あとひとつ」「Come back home」
Mrs. GREEN APPLE「夏の影」
