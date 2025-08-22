歌手の一青窈（48）が、16日放送のテレビ朝日「ももクロちゃんと！」（土曜深夜3・20）に出演。自身の名曲「もらい泣き」について、意外な裏話を披露した。

一青窈は、作詞する際のモットーとして「心が動いたことを言葉にすべし」とした。

「もらい泣き」の歌詞である『段ボールの中 ヒキコモりっきり』は友人からのメールがきっかけで、苦しんでいるだろう友人を想像してできたと回想。また「色んなエピソードが交錯していて」と、名曲『もらい泣き』について振り返った。

実は「失恋で私が中目黒を“逃走”していた時に」と裏話を披露。「悲しすぎて、ちょっと目黒銀座を走っていたんですが。疲れ果てて、シャッターが降りかけていたカレー屋さんの向かいでしくしく泣いていた。そうしたら、そのカレー屋さんの店長がシャッターを開けて、無言でナンを渡してきた」と説明し、これにはスタジオのももクロも驚きの表情を浮かべた。

一青窈は「そのときに、ナンだろう…。得も言われぬ優しさを感じて、その後に友達が来て、一緒にボロボロ泣いてくれて。自分も『ただ…訊いてキイテキイテ』という気持ちになったし、一緒に隣でもらい泣きしてくれる友達がいて」と当時を回想した。

「（友人に）メールではうまく失恋のことが伝えられなかったが、この子も『段ボールの中』でしかいられなくて」と、お互いに苦しんでいた友達と心が1つになり、「彼女が求めていたものは、そばで一緒に泣いてもらうことだったんじゃないかな、と気づいたんです」と語り、『ふたりぼっち』の歌詞も完成。これには、ももクロメンバーも納得していた。