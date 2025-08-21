女優の藤原紀香（54）夫妻が、21日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・40）に出演し、“段取り主義”ぶりを披露した。

番組では夫の歌舞伎俳優・片岡愛之助（53）と大阪・関西万博の会場を練り歩く様子に密着。雑誌の取材での共演で、テレビ番組の密着を受けるのは初めてという。

場内では、取材スケジュールをみっちり管理していた。「次の予定は？」「場所決まったら教えて下さい」などと、取材スタッフにてきぱきリクエストする様子も。昼食のため入ったとんかつ店では、「いただきます」と、さっそくとんかつに箸を伸ばそうとする愛之助に、「汁もので胃を先に温めないと…」と制止。愛之助も「分かりました」と碗に持ち替えつつ、「なかなか肉にたどりつかれへん」とボヤいていた。

「アンジャッシュ」児嶋一哉から「オーラで言わせないとか…」といじられると、藤原は「そんなことない！でも、疲れている時は言わないようにするし」と、気遣いを口にしていた。

藤原とは対照的に愛之助は、「比較的のんびり」といい、藤原の段取りぶりを「僕から見たらね、予定をいっぱいキチキチ入れすぎる。結構な分刻みで。ここ行って、あそこ行って、タクシー拾ってって予定をすぐに決めるのが好きなんでね、パパパパっと」と評した。

日本館の名誉館長でもある藤原は、万博会場をたびたび訪れているという。番組では、藤原が親交の深い女優・高島礼子と場内を散策する様子にも密着。前日には収録スタッフに音声メッセージで、疲れ対策の梅干し、ブドウ糖タブレットなどを用意してあることを伝えるという周到ぶりだった。現場で一式を受け取った高島は「お母さんみたい」と感心していた。