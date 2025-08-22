Little Black Dress¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤â¡¡¶Êºî¤ê¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤Î¥È¥«¥²¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ç
Little Black Dress
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎLittle Black Dress¤¬¡¢7·î23Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAVANTGARDE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Little Black Dress¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÎË¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£Èà½÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï2016Ç¯½Õ¤Ë¾åµþ¸å¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î½ÕÆüÂç¼Ò¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØMISIA CANDLE NIGHT¡Ù¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿®Æ£»°Íº»á¤«¤é¡ÖLittle Black Dress¡×¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAVANTGARDE¡Ù¤Ï¡¢Á´³Ú¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÎËËÜ¿Í¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ®¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤½¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÎ©Íü²Ö¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¡¦¥ë¡¼¥ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖPLAY GIRL¡×¤Ê¤É¡¢Á´£·¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÄÍÅÄ¹Ì»Ê¡¢Á¾²æ½ß°ì¡¢µÜ±Ê¼£Ïº¡¢ºûÏ©ÀµÆÁ¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÔ¶Ê²È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä°¤±þ¤¨¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
vois¤Ç¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö²ÎÍØ¥í¥Ã¥¯¡×¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ëLittle Black Dress¤Ø¤ÎÆ°²è¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥Ë¥·¥¢¥Õ¥ê¥«¥È¥«¥²¥â¥É¥¤È¥Ò¥á¥Ï¥ê¥Æ¥ó¥ì¥Ã¥¯¤ò¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±¤ë²»³Ú¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë²ÎÍØ¶Ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡È¥À¥µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Âç¤¤¤²»¤ò½Ð¤¹ÅÛ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡Little Black Dress¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥·¥¢¥Õ¥ê¥«¥È¥«¥²¥â¥É¥£²É¤¡¢¥Ò¥á¥Ï¥ê¥Æ¥ó¥ì¥Ã¥¯1É¤¤ò»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¾ÀÜÅª¤ËÆ°Êª¤ÎÌ¾Á°¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°¦¤·¤µ¤ä²Ä°¦¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î°¦¤é¤·¤¤Â¸ºß¤«¤é¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÁÝ½ü¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾ì½ê¤Ë¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤ÏÃ¤¬¾Æ¤±¤ëÉôÊ¬¤â²Ä°¦¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²Î»ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Èà¤é¤ÏÂç¤¤Ê²»¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¤²»¤ò½Ð¤¹¤È¥×¥ë¥×¥ë¤È¿Ì¤¨½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿²¼¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï»ä¤¬¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²Î¤òÏ¿²»¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¤²»¤ò½Ð¤¹ÅÛ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ÃÎ¿Í¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥È¥«¥²¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¿¨¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡£¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥È¥«¥²¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï½ã¿è¤Ë²Ä°¦¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ç¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢3É¤¤È¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤«¤·¤é¤Ë¡Ö¥À¥µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤¢¤ë
¨¡¨¡¤µ¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAVANTGARDE¡Ù¤Î±£¤ì¤¿Ä°¤¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´³Ú¶Ê¤Î¤É¤³¤«¤·¤é¤Ë¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î¡Ö¥À¥µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à£²¶ÊÌÜ¤Î¡ÖPLAY GIRL¡×¤Î¥µ¥Ó¤Ë¤¢¤ë¡ã¤¢¤Ê¤¿¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹ Bye Bye¡ä¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¶ÊÄ´¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥µ¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í´Ö½¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á´£·¶Ê¤Î¤É¤³¤«¤·¤é¤Ë¡Ö¥À¥µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö¥À¥µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò³Ú¶Ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö¥À¥µ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯¿´¤Ë»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤Î¡ÖUFO¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥À¥µ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡¢ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¡Ö¥À¥µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤¬¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â¡Ö¥À¥µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÈ´¤±´¶¡×¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÊý¡¹¤È¤ÎÀ©ºî¤Ç¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡×¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¥À¥µ¤µ¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÆñ´Ø¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë»ä¤¬ºî¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥â¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÄÍÅÄ¹Ì»Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥¤¥Þ¥É¥¤Ç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Little Black Dress¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¶Ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤ËÄÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉôÊ¬¡¢Á´Éôºï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÍÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAVANTGARDE¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAVANTGARDE¡Ù¤ò7·î23Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬Á´³Ú¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¿ô¶Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿½½Ç¯¤«³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¡¢£±¶Ê£±¶Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤ó¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»Ä¤»¤¿¤é¤È»×¤¤»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡×¤Ï¡¢Æ®¤¦³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡¢Í¦µ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£²ÎÍØ¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÄÍÅÄ¹Ì»Ê¤µ¤ó¡¢Á¾²æ½ß°ì¤µ¤ó¡¢µÜ±Ê¼£Ïº¤µ¤ó¡¢ºûÏ©ÀµÆÁ¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¹ë²Ú¤Ê³§ÍÍ¤ÎÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÎLittle Black Dress¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À£±Ëç¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAVANTGARDE¡Ù¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë ºîÉÊ¾ðÊó¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖAVANTGARDE¡×È¯ÇäÆü¡§£··î23Æü¡Ê£±¡Ë¡ÖAVANTGARDE¡×¡öCD ONLY¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§KICS-4211²Á³Ê¡§2,800±ß(ÀÇÈ´²Á³Ê2,545±ß)https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4211/¡Ê£²¡Ë¡ÖAVANTGARDE¡×KING e-SHOP ¸ÂÄê SET¡öCD¡ÜKING e-SHOP ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§ECB-1790/1791²Á³Ê¡§6,800±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê6,182±ß¡Ëhttps://kingeshop.jp/shop/g/gECB-1790/¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¦¶Ê½ç¡äLittle Black Dress ¥á¥¸¥ã¡¼ 1st ALBUM¡ÖAVANTGARDE¡×1.¥¢¥ô¥¡¥ó¥®¥ã¥ë¥Éºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÎË ÊÔ¶Ê¡§ÄÍÅÄ¹Ì»Ê/ÎË2.PLAY GIRLºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÎË ÊÔ¶Ê¡§ºûÏ©ÀµÆÁ3.Lonely Shotºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÎË ÊÔ¶Ê¡§Á¾²æ½ß°ì4.½½¿Í½½¿§ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÎË ÊÔ¶Ê¡§µÜ±Ê¼£Ïº5.¥á¥Ã¥Á¥ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ªºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÎË ÊÔ¶Ê¡§Á¾²æ½ß°ì6.¥Á¥¯¥·¥ç¡¼Èô¹Ôºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÎË7.Ç¤¸¤ã¤é¤·ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÎË ÊÔ¶Ê¡§Á¾²æ½ß°ì